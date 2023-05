/VIDEO, FOTOGALERIE/ Otevření tramvajové trati z Modřan do Libuše přinese změny v síti autobusových linek Pražské integrované dopravy na jihovýchodě Prahy. Změny už oznámil organizátor Pražské integrované dopravy Ropid na svých stránkách.

Tramvajová trať - Generála Šišky - Modřany Novodvorská | Video: Deník/ Radek Cihla

K zahájení provozu tramvajové linky do Libuše dojde 27. května. Půjde o prodloužení tramvajové linky 17. Ze zastávky Sídliště Modřany bude pokračovat přes nové zastávky Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš do Libuše. Do Libuše má podle jízdního řádu jezdit každý druhý spoj, který by dosud končí na Sídlišti Modřany. Zastávka Libuš je namísto dosavadní zastávky Pavlíkova, která se nachází v prostoru budoucí stanice metra linky D Libuš.

Na nové trati bude tramvajový provoz zajišťován polovinou spojů stávající linky 17, na kterou budou s ohledem na úvraťové ukončení nasazovány obousměrné tramvaje typu KT8D5.RN2P. Ve špičkách pracovních dnů zde pojedou tramvaje v intervalu 8 minut, kolem poledne po 10 minutách, většinu víkendových dní po 15 minutách a pozdě večer zde bude interval dvacetiminutový.

Zahájení provozu přinese konec linky 165 Sídliště Zbraslav – Háje. Z velké části by jela v souběhu s novou tratí, Ropid konec vysvětluje i podmínkami evropské dotace. Provoz linky 165 ve zbylých úsecích nahradí linky 139, 154 a 246.

Nová tramvajová trať do Libuše je téměř dokončena. Vznikly čtyři nové zastávky

Aby bylo ve směru od Zbraslavi na základě žádosti městské části zachováno přímé spojení k lince metra C, nahradí provoz linky 165 v úseku Sídliště Zbraslav – Komořany – Nádraží Modřany prodloužené spoje linky 139. Mezi zastávkami Komořany a Sídliště Zbraslav bude celotýdenně jezdit každý druhý spoj linky 139. Propojení Zbraslavi a Modřan bude dále posíleno prodloužením stávající linky 246.

Ve zkráceném špičkovém intervalu 30 minut budou autobusy linky 246 prodlouženy přes Nádraží Zbraslav, Komořany, Nádraží Modřany, Obchodní náměstí a zastávku Na Havránce k Poliklinice Modřany. Tím dojde mimo jiné k obnovení přímého autobusového spojení Modřan s nádražím či cementárnou v Radotíně.

Změny kvůli dobíjení elektrobusů



Na východní straně nově zprovozněné tramvajové trati, v úseku Háje – Mikulova – Opatov – Šeberov – Kunratice – Sídliště Libuš, nahradí provoz linky 165 spoje linky 154, která na Háje přijíždí z oblasti Strašnické, Nádraží Hostivař, Nádraží Horní Měcholupy a Petrovic.

Ropid změnu trasy linky 154 Háje – Sídliště Libuš vysvětluje možností nabíjet její elektrobusy na obou konečných zastávkách (nyní je to možné pouze na Strašnické). To má umožnit zefektivnění oběhů vozidel i pravidelnost provozu (nabíjení na obou stranách linky mohou být kratší). Možnost nabíjení elektrobusů v obratišti Sídliště Libuš vznikla díky výstavbě nové tramvajové měnírny ve stejně lokalitě.

Součástí změn je nová linka 126, pojede v trase Koleje Jižní Město – Chodov – Háje – Uhříněves. Linka s ranním nejkratším intervalem 6 minut, odpoledním 7-8 minut a poledním a víkendovým 15 minut navýší denní počet spojů nejen mezi metrem Chodov a zastávkami Jarníkova a Na Jelenách, ale také ve směru do Uhříněvsi.

Od metra Háje do Křeslic, Pitkovic a na Nové náměstí zamíří v pracovní dny až o třetinu více spojů než dnes. O víkendu pak přibude spojů o 50 % více. Navýšení počtu autobusů směrem na Prahu 22 je umožněno úsporou počtu autobusů a řidičů v okolí nové tramvajové trati v Modřanech a Libuši. Zkrácenou trasu bude mít linka 213, která nepojede k uhříněveskému nádraží, ale skončí na Jižním Městě. Zrušena bude linka číslo 165.

Do původní trasy Jižní Město – Háje – Metodějova – Opatov – Spořilov – Slavia-Nádraží Eden – Želivského bude po vzniku nové linky 126 zkrácena linka 213.

Nový úsek tratě je dlouhý 1,7 kilometru, stavba začala loni. Trať staví sdružení OHLA ŽS a Strabag Rail, vysoutěžená cena je 304 milionů. Počítá se rovněž s prodloužením tratě o 1,8 kilometru až k budoucí stanici metra D Nové Dvory.