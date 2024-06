Po různých úpravách odstartovala výroba nových tramvají Škoda ForCity Plus Praha 52T. První kusy poslouží k testování, následně bude započata i sériová výroba. Nové vozy, které se budou pyšnit různými moderními technologiemi, by mohly vyrazit po Praze ke konci příštího roku.

Výroba nových tramvají 52T pro Prahu právě začala. Ve výrobních halách plzeňského areálu Škoda Group začalo vypalování plechových dílů, ze kterých se postupně začne svařovat karoserie první nové tramvaje. Pro potřeby testování a homologace budou nejdříve vyrobeny tři tramvaje, až následně začne sériová výroba.

„Jedná se o první krok na dlouhé cestě skutečné výroby nových tramvají pro Prahu. Ačkoliv jsme již do projektu vložili tisíce hodin práce v rámci jeho technické přípravy – od výkresů po vývoj technologií – nyní můžeme postupně začít sklízet ovoce naší práce, kdy se nám nové tramvaje začínají rodit přímo před našimi zraky. Věřím, že díky schopnostem našich pracovníků, dlouholetým zkušenostem v oboru a know-how půjde všechno podle plánu,“ říká Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a President Regionů CZ&SK a Central East ve Škoda Group.

Na základě výrobního harmonogramu by v průběhu třetího kvartálu tohoto roku mělo dojít k dalšímu důležitému milníku, a to k první svařené a nalakované vozové skříni, která bude moci podstoupit nezbytné testování. V hotových karosériích budou následně naistalovány izolace, okna, veškeré technické vybavení a následně i jednotlivé prvky interiéru a další. První hotové kusy by měly být na začátku příštího roku.

Podle náměstka primátora pro oblast dopravy Zdeňka Hřiba může na základě výsledku výběrového řízení získat Praha až 200 kusů vozů 52T, přičemž první dvě desítky by měly být k dispozici již ke konci roku 2025. Ještě předtím ale bude následovat testování a homologace.

Finální podoba nových tramvají

Nové tramvaje byly oficiálně představeny letos v lednu. Od té doby ale došlo k úpravám barevného řešení a vzhledu. Vozy budou v jednotném designu Pražské integrované dopravy (PID), oproti původní prezentované podobě nastala korekce v šířce a rozložení barevných pruhů na vozidle. Především s ohledem na technologické celky a náhradní díly vozidla.

Animace nové tramvaje pro Prahu z ledna 2024:

Animace nové tramvaje pro Prahu. | Video: Škoda Group

Projektanti Škoda Group i DPP dále řešili i prvky osvětlení interiéru nebo finální umístění ovládacích tlačítek či vybavení a ergonomii stanoviště řidiče. Během homologace na začátku příštího roku může docházet i k dolaďování drobnějších detailů nebo softwaru.

Nové tramvaje 52T

Tramvaje mají pětičlánkovou konstrukci a pohybují se na čtyřech podvozcích, z nichž dva krajní jdou volně otočné a dva vnitřní částečně. Salon tramvaje při délce 32 metrů nabídne 70 míst k sezení (kdy většina bude po směru jízdy) a 173 míst ke stání.

Vozy 52T budou plně nízkopodlažní a ve svém vybavení budou mít zahrnutou klimatizaci s ekologickým chladivem či úsporné vnitřní i venkovní LED osvětlení.

Kromě klimatizace bude cestujícím k dispozici i šest informačních obrazovek a další technologie jako počítání cestujících či rekuperační brždění.

„Tramvaje budou navíc velmi tiché, takže nebudou působit ve městě rušivě. Dobře postaráno bude také o bezpečnost ostatních účastníků provozu, zejména chodců, a to díky chytrému antikoliznímu systému,” dodal Hřib.