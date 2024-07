Podnět k tomu dal starosta Pavel Novotný (ODS), jenž na twitterové síti X v pondělí 1. července informoval o tom, co se stalo ve ve čtvrtek 27. června. Tehdy některé části metropole silně zasáhla bouřka. Přinesla problémy v dopravě, když mimo jiné vypadla dodávka elektřiny do části tramvajové sítě nebo bylo zaplaveno nábřeží Kapitána Jaroše, ale také třeba poškozené střechy; například na Andělu se voda dostala i do některých obchodů, stejně jako pronikla do části vestibulu stanice metra A Můstek. Škod způsobených bouřkou ale bylo mnohem více – a v Řeporyjích k nim úřad městské části vedle podemletých komunikací přiřadil i poničenou trampolínu.

Že počasí je v tomto případě viněno neprávem, se ukázalo až dodatečně. „Zapracovala náhoda,“ prozradil Novotný. „Náhodná poznámka kumpána v hospodě o dětech a něčem na trampolíně. Zpětně mě trklo, že to byla ta bouřka,“ připomněl. Napadlo ho tedy prohlédnout si záznamy bezpečnostních kamer. Ejhle: narazil na řádění chlapců s popelnicemi ve skateparku; kamerové záběry, jak si s nimi hoši „pohráli“, zveřejnil i na síti X. Ani to nebyl problém přičítat bouřce: když dokázala trhat plechy, proč by neshazovala nádoby s odpadem?

„Popelnice, co létaly skateparkem“ označil Novotný za „naprostou blbost“. Nicméně: „Městská část rozkryla díky téhle klukovině komplet to, co se v reálu stalo během té bouřky na jiném místě. Za normálních okolností bych fakt nehledal na kamerách, co se dělo během bouřky,“ svěřil starosta sociální síti výsledek svého detektivního pátrání. S dodatkem, že bez těchto popelnicových záběrů by se nikdy neodhalilo, co se o hodinu dříve odehrávalo na jiném místě… I to kamery zachytily – záběry z trampolíny však Novotný nezveřejnil: „Ten vandalismus neukážu; nechci.“

Byť nyní ví, jak k poničení došlo i kdo u toho byl, ani to nevnímá jako věc, ze které by bylo třeba dělat aféru. „Dělám kroky takové, aby to v případě nějaké sebereflexe všech těch dětí nakonec skončilo v šuplíku – a zaplatil to erár,“ uvedl na síti X v příspěvku, který během deseti hodin nasbíral 50 tisíc zhlédnutí. A vyvolal i obsáhlou diskusi.

Zatímco menšina příspěvků přístup starosty Novotného schvaluje, jiní odmítají hradit z veřejných peněz škody způsobené vandaly, jichž totožnost je známá – přičemž nevidí důvod brát zřetel na to, že jde o děti. Spíš naopak: leckteré příspěvky se nesou v tom duchu, že platit následky řádění grázlíků z veřejných peněz není správné – a navíc to vlastně ani není v zájmu nezletilých delikventů a jejich okolí.

Nezvedence (včetně jejich rodičů) je prý na místě usměrnit trestem dřív, než si na takové chování zvyknou a budou své řádění stupňovat. A vandaly nechat, ať své provinění odčiní prospěšnou prací. Že to nemá oporu v zákonech? Lecko má jasno: zákony by neměly platit jen tehdy, „kdy se to někomu hodí“. Jestli jsi měl dost elánu a síly ničit, máš jí dost i na to dělat něco užitečného!

Proti přístupu „erár to zatáhne“ se ohrazuje více diskutujících. S tím, že výchovné by bylo věc řádně dořešit, dospět k náhradě škody – a nejlépe ještě dál: dotyčným „zorganizovat brigádičku“. „Daňovým poplatníkům způsobili škodu. Měli by si ji minimálně odmakat – a dostat takovou veřejnou lekci, že to příště neudělají,“ doporučuje jeden z diskutujících. „Když jim projde tohle bez potrestání, příště půjdou o kus dál. A jednou můžou někomu fyzicky ublížit,“ míní.

Další pisatel radí působit i na rodiče – a zapojit do veřejných prací je. Má jasno: „Rodiče odsoudit k pokutě, náhradě a veřejným pracím v oranžovém mundúru jako v L.A. To poslední funguje nejlépe. Bohatým nevadí zaplatit. Běhat 40 hodin po městě a sbírat odpadky ano – zvláště když si hrají na honoraci.“ Jiný nápad radí pozvat rodiče „na kobereček“ – případně využít k jejich vyvolání místní rozhlas – a tam domluvit brigádu. Férové by prý pro chlapce mohlo být zapojení do práce po celé prázdniny. Nechybí ani doporučení, že by se mohlo jednat o akci „popelářem nanečisto“, když mají takový vztah k popelnicím.

Najde se ale i opačný názor: „Je to klukovina. Tečka.“ Či podobné mínění: „Za mě klukovina – a z 20 tisíc se nepo…“ Nebo rada z jiného soudku: když město pro mladé postaví skatepark, který mohou využívat zdarma, a výsledkem je dělání nepořádku, nebylo by vhodné toto sportoviště zpoplatnit? Argument je jednoduchý: „My ostatní platíme za tělocvičny, sportovní haly, koupaliště…“

Jak se řešení případů vandalismu v Řeporyjích vyvinulo, se Deníku na úřadu městské části v úterý zjistit nepodařilo.