Ze starého lihovaru muzeum s moderním uměním. David Černý otevírá svou galerii

Našli se i tací, kteří se mužů obsluhujících transportní náklaďák neváhali rovnou zeptat. Odpověď? Neděje se nic zvláštního: dílo pouze jede na výstavu do Itálie. Že to tak opravdu je, Deníku potvrdila Eva Kratochvílová z Musolea. Konkrétně bude představeno v severoitalském – či, chcete-li, jihotyrolském – městě Bressanone. Historické město je u nás známé nejen milovníkům památek či příznivcům lyžování, ale dostalo se i do čítanek: jde totiž o Brixen, kde nuceně pobýval básník, novinář a politik Karel Havlíček Borovský. „Zůstane tam dva měsíce a pak se pak se vrátí na původní místo, uvedla Kratochvílová k osudu torza tanku. Zpátky by tak zřejmě mělo být již v lednu.

Barevné proměny plastiky

Dílo, které v minulosti budilo emoce, umístil Černý na náměstí Kinských před budovu Krajského soudu v Praze poprvé 21. srpna 2008. Učinil tak v den 40. výročí vpádu armád zemí Varšavské smlouvy do tehdejší Československé socialistické republiky, po němž následovalo období husákovské „normalizace“. Plastika měla růžovou barvu doplněnou okupačním pruhem, jímž v roce 1968 odlišovaly svou techniku invazní armády.

Místo nebylo vybráno náhodně: náměstí se dříve jmenovalo Sovětských tankistů a v místech, kde se dnes nachází fontána, mu vévodil mohutný památník s vystaveným tankem Rudé armády. Tím tankem, který byl před převezením do muzejní expozice v Lešanech opakovaně v roce 1991 přetírán narůžovo a nazeleno. I za tím tenkrát stál Černý s přáteli. Alespoň poprvé; podruhé se do natírání pustili poslanci. V souvislosti s tímto tankem stál Černý ještě za další akcí z roku 2011: tehdy se tank v rámci Týdne svobody objevil na pontonu na Vltavě, doplněný výrazným prstem, majícím představovat vztyčený prostředníček. Prý jako vzkaz prezidentovi Miloši Zemanovi.

Odvoz torza tanku, objektu od umělce Davida Černého, z náměstí Kinských.Zdroj: Čtenář Deníku

Torzo se v místech, které někdo ještě dnes občas označí jako „u tanku“, znovu objevilo 21. srpna 2018. Tentokrát vyvedené ve vojenské zeleni, avšak opět s bílým pruhem. Černý původně uváděl, že plastika bude na náměstí Kinských umístěna „dočasně“ – ve zjevném odkazu na údaje o dočasném pobytu sovětských vojsk. Ta v naší zemi setrvala od roku 1968 až do počátku devadesátých let, kdy jejich odjezd přinesla změna režimu.

Objekt nakonec na náměstí Kinských zůstal natrvalo, a to s oficiálním povolením. Změnilo se ale umístění: z centrální části se přesunul k okraji; pod zahradu Kinských. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu se na její podporu převlékl do žluté a modré. Tyto barvy nese dosud.

Miminka popolezla kvůli rekonstrukci

Díla Davida Černého, poutající pozornost a leckdy označovaná i slovem kontroverzní, lze v Praze najít ve veřejném prostoru na různých místech. Jeho zřejmě nejznámějším počinem se stalo umístění obřích postav mimin na televizí vysílač na Žižkově. S trojicí lezoucích miminek z bronzu nápadných zmutovanými obličeji, umístěných před 15 lety vedle Musea Kampa, také souvisel rozruch, který letos 2. srpna přineslo jejich stěhování.

Žižkovská miminka slaví. Černého „andělé zkázy“ budí okouzlení i hrůzu už 20 let

V tomto případě to bylo na území Prahy 1 – a miminka se z očí neztratila: byla jen dočasně přemístěna k Rybárně neboli k Rybářskému domečku. Vyžádala si to rekonstrukce takzvané Odkolkovské zahrady. Radní městské části pro životní prostředí, zeleň, hřiště a úklid Kateřina Klasnová (Rezidenti 1) tehdy vysvětlila, že náhradní umístění bylo vybráno tak, aby do doby, než se sochy vrátí zpět, nenarušovaly provoz závlahového systému. Do zrekonstruované Odkolkovské zahrady se vrátily 17. října.