Vychválil zkušenosti ze „své“ městské části – restaurační toalety zdarma přístupné i lidem z ulice – s tím, že tohle by se mělo rozšířit na celou Prahu.

Mimo jiné argumentoval potřebami maminek s dětmi nebo seniorů, jimž už tělo neslouží jako zamlada – a možnost odskočit si třeba cestou k lékaři by byla vítaná.

Rozruch to vyvolalo náramný; rezervovaný postoj vyjadřoval i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR a člen představenstva Hospodářské komory ČR Václav Stárek. Místo příkazů doporučil motivaci – třeba v podobě slevy na poplatcích za restaurační předzahrádky, pokud se provozovatel dobrovolně zapojí a vyvěsí nálepku informující o možnosti využívat WC zdarma.

Právě tak jsou nyní pravidla nastavena. Cena nájemného za předzahrádky určeného podle pravidel se sníží o pět korun za metr čtvereční denně, pokud provozovatel restaurace umožní veřejnosti bezplatně a celoročně využívat WC a podnik bude viditelně označen samolepkou.

Podle ohlasů, které Deník zaznamenal, zřejmě nelze příliš očekávat, že by se do této spolupráce pustili restauratéři na hlavních turistických trasách. V klidnějších oblastech by pak prý bylo vítáno výraznější finanční zvýhodnění.

V noci dráž, v zimě levněji

V pondělí 6. března schválili pražští radní uzavření celkem 109 nájemních smluv na pronájem pozemků pro umístění restauračních předzahrádek, vycházejících z loni schválených pravidel pro památkově chráněná území metropole, informoval v úterý mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Nájemní smlouvy budou platit na tři roky s automatickým prodloužením platnosti na dobu neurčitou,“ upřesnil. Připomněl, že ceny jsou stanoveny minimálně ve výši místního poplatku mimo zábory pro kulturní, sportovní a charitativní akce. Některé lokality mají speciální sazby: na Staroměstském náměstí platí nájemné ve výši minimálně 50 Kč za metr čtvereční denně, další oblast v centru zahrnující Václavské náměstí a ulice Na Příkopě, Celetnou, 28. října a Na Můstku má minimální denní taxu 35 Kč za metr čtvereční.

Promítají se však i další vlivy. Vedle možnosti využít „záchodkovou slevu“ je to zejména snížení o 50 procent pro provoz v zimním období (od listopadu do března). „Naopak se nájemné zvýší o 20 procent pro provoz zahrádky po 22. hodině a o 10 procent, pokud se vybavení zahrádky nesklízí z pozemku po ukončení provozu,“ uvedl Hofman.

Předzahrádky restaurací v památkově chráněných územích centra metropole také musí odpovídat pravidlům stanoveným v Manuálu pro kultivovanou Prahu, který platí od loňského dubna; byl tedy schválen už minulým vedením, připomněl pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský (Piráti). „Nastavená cena nájemného je nyní výhodná nejen pro město. Po splnění předem daných podmínek se vyplatí i samotným nájemcům,“ míní radní.

Jak má vypadat předzahrádka v centru Prahy

- Nesmí mít masivní pevné podesty nebo okolní zábrany vyšší než 140 centimetrů; ty mají povinnost být průhledné

- Slunečníky nesmí být vícebarevné a s výrazným logem

- Barevné ladění by mělo být v tlumených přírodních odstínech nebo pastelových barvách

- Žádoucí je regulovat a odstraňovat ty předzahrádky, které jsou naddimenzované, „hyzdí“ historické centrum Prahy nebo omezují průchodnost

Zdroj: Jiří Pospíšil, náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče