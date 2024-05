Technické a umělecké vlohy se mísí v osobnosti Jiřího Braného. Náčelník z T. J. Sokol Praha VII našel ideální kombinaci: kreativní geny využívá vedle cvičení při vytváření zajímavých věcí pro Sokol, ty projekční coby konstruktér v jaderném výzkumu v Řeži.

Náčelník T. J. Sokol Praha VII Jiří Braný. | Foto: se svolením ČOS

Po studiu strojní fakulty ČVUT Braný řešil, jestli dá přednost uměleckému či technickému směru. Rozhodl se pro technický a získal práci v jaderném výzkumu. „A uměleckou část ze sebe se snažím použít na kreativních projektech pro Sokol. Využívám modelářských programů na design všemožných sokolských věcí,“ říká.

V Řeži pracuje na prototypech zařízení. Například vymýšlí pomůcky pro horké komory, které pracují na materiálových testech a potřebují různé úpravy jejich zařízení. „Všechno musí být operovatelné pomocí mechanických manipulátorů, protože do komor, kde je záření, lidé nesmějí. Jedná se o prototypy k jadernému výzkumu, nebo podpůrné konstrukce. Nedesignuju přímo jaderný reaktor, ale primárně dělám podporu pro vědce,“ popisuje.

Sokolem se stal díky rodičům a v současnosti ve spolku plní mnoho rolí. V T. J. Sokol Praha VII je náčelníkem, cvičitelem druhé třídy, tak trochu i vzdělavatelem, hrdým členem Sokolské stráže, na župě Podbělohorské dělá místonáčelníka a župního vedoucího sletové skladby Před kamerou pro muže a dorostence.

Na všesokolském sletu bude začátkem léta cvičit poprvé. Před šesti lety sledoval vystoupení v Edenu jen z hlediště. „U nás se nacvičovalo, ale neměl jsem s kým cvičit a nebyl jsem spokojený se skladbou pro muže. Na tribuně mi ale pak bylo líto, že tam nejsem. Mám od té doby pocit, že bych tam měl někdy být a užít si to. Proto jsem začal rovnou vést skladbu,“ říká, proč se do nácviku pustil a sehnal dalších 17 chlapů.

To ale zdaleka není vše, co pro Sokol dělá. Vraťme se zpět k jeho uměleckým vlohám. Za pomoci 3D tiskárny a počítačových programů vytváří věci, které mu v sokolské nabídce chybí. Jako první udělal vykrajovátko těsta se sokolským znakem. „To mělo velký ohlas. Každý to může použít na perníčky na Vánoce či na závody.“

Náčelník T. J. Sokol Praha VII Jiří Braný (vpravo).Zdroj: se svolením ČOS

Hodně si považuje, že stvořil sokolského Bratra Kačera, který má vlastní instagram i facebook. „Všechny profese mají kachničku, tak proč ne Sokol. Udělal jsem ho v sokolském kroji, protože je to jeden ze sokolských symbolů. Teď už mám i verzi se sundavací hlavou, která se otáčí na magnetu a když mu sundám hlavu, lépe se mi vejde do kapsy kroje“ usmívá se Braný. Všechny jeho modely jsou dostupné na modelářských webech - například Thingiverse nebo Printables, pod jeho přezdívkou VieWoy (čte se “vývoj”).

Dále ilustruje knihy, dělá hlavice na žerdě k praporům a vyrobil například i sokolské manžetové knoflíčky. A to v devíti různých modelech, přičemž každý představuje nějakou část sokolství. Jeden má třeba gymnastické kruhy, jiný knihu značící vzdělavatelství a další divadelní masku s hudební notou představující kulturu. V neposlední řadě vymyslel nový uzel a nazval ho (jak jinak): Sokolská stahovací smyčka.

Sokol považuje za svoji druhou rodinu a věří, že i současné mládeži má co nabídnout. Na prvním místě jmenoval komunitu, dobrou partu. „Sokol zároveň nabízí seberealizaci. Pokud máte chuť se učit novým věcem, všestranně se rozvíjet a dozvědět se něco o svém těle, jak cvičit, tak nejsnazší způsob je jít do Sokola,“ láká Braný. Sám je ideálním příkladem.