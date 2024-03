Už víte, jaký tábor v letošním roce zvolit pro vaše děti? Pokud stále váháte s výběrem, nechte se inspirovat Tipy Deníku. V nabídce jsou letní tábory klasické, příměstské, ale i tématické.

Letní kempy v IPPA akademii. | Video: se souhlasem IPPA Academy

Letní výtvarný příměstský tábor pro děti a mládež

Naučte se malovat - výtvarné kurzy s individuálním přístupem

Adresa: Přibyslavská 7, Praha 3 – Žižkov

Web: https://nauctesemalovat.cz/primestsky-tabor/

Kontakt: info@nauctesemalovat.cz, tel: 777 255 101

Jak zabavit děti o prázdninách? Náš výtvarný příměstský tábor je ta pravá volba pro všechny, kteří rádi kreslí, malují a tvoří! Program připravujeme pečlivě tak, aby se děti bavily a zároveň si odnesly cenné zkušenosti, které využijí při dalším malování.

Letní příměstský tábor je určen dětem od 6 do 17 let. S menšími dětmi se učíme základy, jak kreslit, starší děti mohou tábor využít i jako přípravný výtvarný kurz na přijímací talentové zkoušky. Tvoříme jak uvnitř ateliéru, tak venku v Riegrových sadech či na Vítkově. Cílem je užít si léto činnostmi, které nás baví, rozvíjejí a které nám pomohou v další umělecké cestě. Výtvarné příměstské tábory probíhají v ateliéru.

Letní výtvarný příměstský tábor pro děti a mládež.Zdroj: se souhlasem Letní výtvarný příměstský tábor pro děti a mládež

Naučte se malovat na adrese Přibyslavská 7, Praha 3 – Žižkov. Pro děti je zajištěn celodenní program od pondělí do pátku a to od 9:00 do 16:00 hodin. Je možné se přihlásit na celý týden, či jen na vybrané dny nebo dopolední/odpolední výukové bloky, které lze různě kombinovat. Všechny pomůcky jsou zahrnuty v ceně. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku, maximální počet ve skupině je 8 dětí na lektorku. Kapacita jednoho turnusu je pouze 15 dětí a proto doporučujeme včasnou rezervaci místa.

Letní kempy v IPPA akademii Adresa: Jungmannova 30/21A, Praha 1, 110 00

Web: https://ippacafe.cz/akademie/kategorie/5-letni-kempy

Kontakt: info@ippacafe.cz Hledáte nezapomenutelné letní zážitky pro vaše děti? IPPA Akademie pořádá každoročně kempy plné kulinářských dobrodružství z celého světa. Děti zažijí týden plný vaření, pečení a ochutnávání nejoblíbenějších jídel z celého světa. Zdroj: se souhlasem IPPA Academy Za pomoci zkušených lektorů si připraví vlastní makronky, croissanty, cheesecake a nebo třeba poctivé české buchty. IPPA kempy jsou vhodné pro děti ve věku 7-15 let, bez ohledu na jejich zkušenosti v kuchyni.

Tábory pro rodiče s dětmi – nadšené děti i maminky nebo prarodiče

Web: www.detibezhranic.cz

Kontakt: trdy@detibezhranic.cz

Tábory DĚTÍ BEZ HRANIC však nejsou jen klasické pro samotné děti, ale pořádají i unikátní a velice oblíbené tábory pro rodiče s dětmi. Pro malé děti a jejich rodiče pořádajídesítky, kde pro děti letos chystají báječný program na téma Letem světem na olympiádu či Hrátky s legem a pro rodiče příjemné lokace od táborových středisek, přes relax hotely či zámecké areály a hlavně odpočinek a radost z pozorování jejich zabavených veselých dětí.

Své děti můžete s DĚTMI BEZ HRANIC poslat také jen na týdenní, sportovní nebo první tábor pro táborové nováčky, který je velice oblíbený u začínajících táborníků a jejich rodičů, kteří se obávají, že by děti dvoutýdenní tábor nezvládly. DĚTI BEZ HRANIC pořádají i příměstské tábory v Zoologické zahradě Praha, jejichž program je celý v ZOO, zaměřený na zvířata, přírodu a pohybové aktivity. NOVINKOU je Baby tábor – pobytový tábor bez rodičů pro děti od 3 do 6 let.

Tábory pro rodiče s dětmi.Zdroj: se souhlasem Tábory pro rodiče s dětmi

DĚTI BEZ HRANIC jsou zkrátka jistotou mezi táborovými pořadateli. Dětské tábory a DĚTI BEZ HRANIC patří k sobě a je krásné, že i v dnešní hektické době stále existují nadšení lidé, kteří je pořádají a o naše děti se ve svém volném čase starají. Více informací o nich a jejich táborech najdete na www.detibezhranic.cz a na jejich facebooku či instagramu.

Příměšťáky na Výstavišti pro sportovce i kreativce Adresa: Střídačka / Malá Sportovní hala na Výstavišti

Web: https://navystavisti.cz/primestske-tabory/ Tvořit, malovat, sportovat, vydat se za dobrodružstvím nebo se stát inženýrem? To všechno mohou děti zažít v létě na Střídačce, v Malé sportovní hale na Výstavišti. A i když si pak titul inženýra přece jen budou muset malí badatelé vysloužit později na škole, určitě nebudou litovat akcí nabitého týdne s kamarády na příměšťáku v Praze. A kdo nerad konstrukce a čísílka, ten se může naopak ponořit do sportu, tvoření a třeba se stát i novým Monetem. Příměšťáky na Výstavišti pro sportovce i kreativce.Zdroj: se souhlasem Příměšťáky na Výstavišti pro sportovce i kreativce Pátý ročník příměstských táborů rozmanitého zaměření probíhá na Výstavišti od července do srpna a jejich program je připraven pro děti od 5 do 13 let. V rámci táborů budou vaše děti v menším kolektivu, s o to větší péčí zkušených lektorů. Dobrodružný: 5–12 let / 8.–12. července

Inline: 5–12 let / 8.–12. července, 15.–19. července

Inženýrský: 6–13 let / 15.–19. července, 22.–26. července

Multisportovní: 5–12 let / 22.–26. července, 29. července– 2. srpna, 5.–9. srpna

Výtvarný: 6–13 let / 5.–9. srpna

Plavecká školka Radlice

Adresa: Radlická 298/105, 150 00 Praha 5 – Radlice

Web: https://psradlice.cz/

Kontakt: FB: https://www.facebook.com/plaveckaskolaradlice/ IG: https://www.instagram.com/plaveckaskolaradlice/

Poskytujeme skupinové i individuální lekce plavání pro děti i dospělé. Lekce pro děti nabízíme již od 2 let. Široký výběr kurzů - rodiče s dětmi, neplavci, začátečníci, pokročilí, kondiční nebo sportovní kurz. V rámci povinné výuky plavání zajišťujeme i lekce pro základní školy, také kurzy pro mateřské školy.

Plavecká školka Radlice.Zdroj: se souhlasem Plavecká školka Radlice

Instruktoři naší plavecké školy mají dlouholeté zkušenosti s výukou skupinového i individuálního plavání i s tréninkem v oddíle plavání SK Motorlet Praha, se kterým úzce spolupracujeme. Výuka plavání a vodní bezpečnosti je klíčová pro prevenci tonutí.

Sportovní příměstské tábory FitKid Akademie Rinosport Adresa: Praha 9 (Hloubětín a Hrdlořezy) a Říčany

Web: www.fitkid-rinosport.cz

Kontakt: ig: https://www.instagram.com/fitkid_rinosport/ fb: https://www.facebook.com/fitkidrinosport Krásné počasí, pohyb na čerstvém vzduchu, a především přátelská atmosféra. Letní příměstské tábory FitKid jsou jednoznačně tou nejlepší volbou při vybírání letních aktivit pro vaše děti. Během týdne máme připravený pro děti pestrý program, který sestavujeme společně s trenéry, kteří budou Vašim dětem po celý týden nablízku. Děti si vyzkouší mnoho sportovních aktivit, ať už se jedná o tradiční sporty, např. fotbal, basketbal, atletiku, nebo ty méně tradiční jako je třeba námi vytvořený „letní biatlon“, který se stal již tradicí letních táborů. Celkově si děti vyzkouší přes 15 různých sportů během týdne. Nebudou chybět ani kreativní vsuvky, kde budou děti něco vytvářet, či „vědomostní kvíz“ formou hry. Klasické táborovky budou taktéž součástí. Děti jistě ocení i odměny, které na ně čekají v průběhu tábora. Sportovní příměstské tábory FitKid Akademie Rinosport.Zdroj: se souhlasem FitKid Rádi bychom, aby si děti z příměstského tábora odnesli nejen spoustu zábavy a nové kamarády, ale také dovednosti a vědomosti ze sportovního prostředí. Akademie Rinosport proto vytvořila podrobnou metodiku, kterou můžete najít pod tímto odkazem: https://www.fitkid-rinosport.cz/metodika. Tento rok nabízíme několik termínů, v červenci i srpnu, ve 3 různých lokalitách. Praha 9 - Hloubětín (Volnočasové centrum H55) - 15.-19.7.2024, 5.-9.8.2024, 12.-16.8.2024 Praha 9 - Hrdlořezy (Areál Spartak Hrdlořezy) - 29.7.-2.8.2024 Praha východ - Říčany (Sportoviště u Říčanského Lesa) - 12.-16.8.2024 Cena táboru je 4200,-. Cena zahrnuje sportovní program, stravu a pitný režim po celý den, vstup na sportoviště, odměny pro děti, medaili a diplom za absolvování táboru. Zdroj: se souhlasem Sportovní příměstské tábory FitKid Akademie Rinosport

Dětský tábor PRAŽANKA

Adresa: Cheznovice u Rokycan

Web: www.prazanka.cz

Kontakt: info@prazanka.cz

Dětská rekreace s táborovým programem přímo na břehu Štěpánského rybníka. Pražanka každoročně nabízí týdenní a dvoutýdenní pobyty ve vyhlášeném chatkovém areálu s florbalovým hřištěm, uprostřed krásné podbrdské přírody.

Dětský tábor PRAŽANKA.Zdroj: se souhlasem Dětský tábor Pražanka

Nabitý program tu obnáší tradiční celotáborovou hru, oddílové soutěže v lese, na louce i ve vodě, adrenalinové atrakce, vodácké výlety na táborových pramicích, sportování na mnoho způsobů, diskotéky i táboráky a samozřejmě koupání v blízkém rybníku.

Dětský tábor ELDORÁDO Adresa: Jesenice u Rakovníka

Web: www.dt-eldorado.cz

Kontakt: info@dt-eldorado.cz Jeden z nejznámějších táborů ve Středních Čechách chystá už svou 21. sezónu! Každoročně zcela vyprodaný tábor se nachází v idylickém lesním údolí přímo na břehu Rakovnického potoka. Součástí útulného chatkového areálu je i vyhřívaný bazén, 6 hřišť a ohniště. Eldorádo.Zdroj: se souhlasem Dětský tábor Eldorádo A o zábavu je tu postaráno od rána do večera: Tradiční celotáborová hra, adrenalinové atrakce, táborová „volympijáda“, oddílové soutěžení, koupání, romantické táboráky a vyhitované diskotéky… zkrátka PRÁZDNINY NA MAXIMUM ®

Zažijte hvězdné prázdniny na pražských hvězdárnách

Adresa: Hvězdárna Ďáblice-Pod Hvězdárnou 768, Praha 8 nebo Štefánikova hvězdárna-Strahovská 205, Praha 1

Web: https://www.planetum.cz/planetum/krouzky-a-kurzy/

Kontakt: planetarium@planetum.cz

Zveme vás na astronomické příměstské tábory plné zábavy. V pestré nabídce příměstských táborů najdeme jak tábory klasického formátu (hry v přírodě), tak výukové tábory, zaměřené především na výuku cizích jazyků či počítače. Obě hvězdárny svou polohou a zaměřením nabízí možnost atraktivní kombinace obou těchto variant – pohybu i poznání.

PlanetáriumZdroj: se souhlasem Tábory Planetárium

Troja - Tábory plné programování a sportu, které budou vaše děti milovat! Web: www.makeittoday.cz Zakládáme si na přátelské atmosféře, klademe důraz na rozvoj soft-skills, pracujeme na týmových projektech a necháváme děti prezentovat a argumentovat vlastní nápady. Troja - Tábory plné programování a sportu, které budou vaše děti milovat.Zdroj: se souhlasem Make it today Vybírejte z tematických táborů:

-Game design v Robloxu (10-13 let)

-Mini Coders (6-7 let)

-Minecraft tábory (8-12 let)

-Programování v Pythonu (13-15 let) Adresa: Královská ZŠ, Trojská 218/92, 171 00 Praha 7 - Jak tábor probíhá?

- PO-PÁ 8:30 - 17:00 hod.

- Cena 5 890,- včetně stravování

Letní příměstské kempy s netradičním programem

Web: www.krouzekpp.cz/kempy

Zajímavé prázdniny v Praze? No jasně! Kroužek PP opět nabízí širokou nabídku těch nejlepších letních aktivit pro děti.

Pořádané kempy

Chybět nebude oblíbený detektivní příměstský kemp, taneční, florbalový, hobby horsingový ani kemp se psy. K osvědčené nabídce otevírá nově dobrodružný a zážitkový kemp, kemp s angličtinou a Teenkemp.

Kroužek PP.Zdroj: se souhlasem Kroužek PP

Znamení originality

Zážitkový kemp plný výletů nabídne např. Lasergame. Psí kemp znamená práci s živými psy, dobrodružný zase překonávání překážek. Na anglickém kempu doplníme slovní zásobu. Na detektivním kempu čekají záhady. Hobby horsing se ponese v duchu jezdeckých disciplín s koněm na tyči a Teenkemp myslí na děti až do 17 let. Podrobnější informace a přihlášky: www.krouzekpp.cz/kempy