Adresa: Lázně Libverda 82, 463 62 Lázně Libverda

Web: www.lazne-libverda.cz

Spa Resort Libverda nabízí vše, co můžete očekávat od moderního Spa. Patří mezi léčebné lázně a je specializován na léčbu onemocnění pohybového ústrojí, kardiologické, onkologické a neurologické nemoci.

Spa resort Libverda.Zdroj: se souhlasem Spa resort Libverda

Většina hostů však využívá wellness nebo léčebné pobyty s polopenzí a mnoha procedurami na míru. Co si na Velikonoce užít nový bazén a masážní vany nebo uhličité koupele? A k tomu si užít kulturní program nebo jen dortík v kavárně?

Adresa: Na Zlíchově 18, Praha 5, 152 00 (restaurace Folklore Garden)

Web: www.folkloregarden.cz

Kdy: Konání akce bude v čase 19:30-22:00, ve dnech 29.3.-1.4.

Jak nejlépe zahájit jarní veselí?

Přijďte si k nám pochutnat na čtyřchodovém menu, ve kterém nebudou chybět tradiční jarní pochoutky. Kulinářský zážitek perfektně doplní náš folklorní program v podání muzikantů a tanečníků v krásných krojích.

Folklore garden.Zdroj: se souhlasem Folklore garden

Cena je 900 Kč/os. a zahrnuje:

- 2,5h folklorní show

- neomezenou konzumaci lokálního piva, moravského vína a nealkoholických nápojů

- vynikající 4-chodovou večeři (domácí pomazánka s chlebem, bramborová polévka s houbami, pečené kuřecí stehno s tradiční nádivkou)

…sladkou tečkou bude mazanec se šlehačkou a káva

Rezervace nutná předem prostřednictvím emailu info@folkloregarden.cz nebo telefonu +420 724 334 340. Těšíme se na vás!

Velikonoční rodinný brunch v hotelu Hilton Prague

Adresa: Pobřežní 311/1, Praha 8, 186 00

Kdy: 31. března

Sociální sítě: Instagram Easter Brunch, Facebook Easter Brunch

Cena: 1,990 Kč na osobu, zdarma pro děti do 3 let, děti od 3 do 12 let se slevou 50%.

Máme pro vás skvělý tip na oslavu příchodu jara, bohatý velikonoční brunch v hotelu Hilton Prague, v neděli 31. března od 12.30 do 15hodin.

Užijte si svátek Velikonoc s lahodným výběrem jídel a nápojů, které vás naladí do té správné sváteční atmosféry v prosvětleném Café & Bistro s výhledem do atriového lobby.

Pochutnat si můžete na tradičním velikonočním jehněčím, telecím hřbetu, jarní grilované krůtě, králíkovi s divokým česnekem, velikonoční nádivce, nebo lívancích ze zeleného hrášku. Zakončete brunch sladkou tečkou, čeká na vás spousta lahodných dezertů jako millefeuilles, profiterolky a výběr dortů. Chybět nebude ani tradiční mazanec, velikonoční beránek nebo Jidáše od našeho mistra cukráře a spousta dalších dobrot. Pro nejmenší je připraven speciální dětský bufet.

Hotel Hilton Prague.Zdroj: se souhlasem Hilton Prague

Navíc jsme pro vás a vaše děti připravili bohatý zábavný program, těšit se můžete na hry, aktivity a dílničky pro děti i dospělé, nenechte si ujít tradiční hledání velikonočních vajíček nebo pletení pomlázky. To vše za doprovodu živé hudby.

Cena zahrnuje sklenku prosecca jako uvítací přípitek, neomezenou konzumaci z bohatých rautových stolů, nealkoholické nápoje, vybraná vína, točené pivo, kávu a čaj.

Zarezervujte si váš stůl na festivedesk.prague@hilton.com