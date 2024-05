Příměstské tábory v Dendrologické zahradě na téma Život v zahradě

Adresa: Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146, 252 43 Průhonice

Web: dendrologickazahra.cz

Zahrady a parky jsou oázami v zemědělské a městské krajině, kde se daří jak lidem, tak zvířatům. Na příměstských táborech v Dendrologické zahradě v Průhonicích umožňujeme dětem ve věku 6 až 12 let strávit týden v přírodním prostředí, které je velmi dobře přístupné z Prahy.

close info Zdroj: se svolením Dendrologické zahrady zoom_in Příměstské tábory v Dendrologické zahradě na téma Život v zahradě.

Během týdne se můžeme vždy uchýlit tam, kde je příjemně – do lesa, k vodě, na louku či do zázemí návštěvnického centra. Postupně prozkoumáme, jací živočichové v zahradě žijí, a zároveň využijeme to, co v zahradě roste. Zužitkujeme plody naší užitkové zahrádky a vyzkoušíme si aranžování květin. Program doplní různé hry a rukodělné aktivity.

Příměstský tábor v Lanovém centru PROUD

Adresa: Rubeška 393/7, Praha 9

Web: www.lanovecentrum.cz

Letní tábory v Lanovém centru PROUD nabízejí dětem možnost netradičního příměstského táboru na čerstvém vzduchu. Během týdne budou mít děti možnost si vyzkoušet lanové překážky, naučit se vzájemné jištění, zkusit Velkou adrenalinovou houpačku, ale také se ponořit do příběhu celotáborové hry, která se tentokrát odehrává se světe kouzelníků.

close info Zdroj: se svolením Lanového centra Proud zoom_in Příměstský tábor v Lanovém centru PROUD.

Příměstské tábory se odehrávají v průběhu 19 turnusů během celého léta a program je rozdělen do několika věkových kategorií.