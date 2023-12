Vánoce se neúprosně blíží a třeba ještě sháníte nějaký dárek na poslední chvíli. Přinášíme vám tedy Tipy Deníku na vánoční dárky pro vaše blízké.

Vánoční dárky - Ilustrační foto | Foto: Pexels

Nakladatelství a vydavatelství Česká citadela

Web: https://citadela-knihy.cz/

Nakladatelství Česká citadela vydává knihy se zaměřením na historii, cestování, esoteriku a beletrii. V jeho nabídce najdete knižní tituly renomovaných autorů jako například známé astroložky Olgy Krumlovské – Orientální horoskopy 2024, Místa, která léčí, zkušeného cestovatele Tomáše Koutka – Českem cestou necestou, Za českými hrady.

Česká citadela.Zdroj: se svolením Česká citadela

Další zajímavé tituly z historie, cestování, ale i kvalitní historické romány najdete na www.citadela-knihy.cz Kniha pod stromečkem vždy potěší.

Koloběžka Cities Web: https://www.yedoo.eu/cs/home

Yedoo koloběžky, od 8. do 21. 12. sleva 30 % na koloběžky Cities! | Yedoo Koloběžka Cities.Zdroj: se svolením Cities Yedoo Pod stromeček nadělte koloběžku Cities od Yedoo s atmosférou metropolí! Ideální pro zimní výlety, a šíření vánoční nálady rychlostí, kterou by záviděl i Santa. Původní cena 5 590 Kč, nyní jen 3 913 Kč. Při objednání do 18. 12. vám ji doručíme do Vánoc. Modely jako London či Amsterdam vás zavedou do světa útulných londýnských hospůdek nebo holandských květinových trhů. Koloběžky rychle mizí, tak neváhejte s nákupem a zažijte kouzlo Vánoc na kolečkách!

Hřejivá mikinová deka značky Warmie

Web: https://warmie.cz/

Zachumlejte se o Svátcích do hřejivé Mikinové deky značky Warmie | Univerzální velikost | Doručení zdarma | Vánoční akce -40% až do 19.12. + Dárkové balení zdarma - ve stuze!

Warmie.Zdroj: se svolením Warmie

Kdo by nechtěl být každý den v teple a pohodlí? Proměnte Vaši touhu ve skutečnost! S touto kouzelně jemnou, hřejivou a praktickou mikinovou dekou značky Warmie si vytvoříte příjemné prostředí zkrátka kdekoliv. Pokud chcete své blízké zahřát nejen u srdce, ale opravdu jim letos dopřád něco, co budou denně využívat a milovat, co jim pomůže zapomenout na problémy a zažít skutečné pohodlí, Warmie bude ten správný Vánoční dárek. Mikinodeka je neskutečně nadýchaná, hebká a hřejivá s univerzální velikostí, do které se zachumlá každý.

BibiFood Web: www.bibifood.cz

Změňte život vašeho psa během pár týdnů! Kdo by chtěl jíst každý den granule. Váš pes určitě ne. V BiBi FOOD připravují psí menu ze skutečných surovin (zeleniny, ovoce, bylinek a masa) a zahájili tak u nás nevyhnutelnou revoluci psího stravování. Žádné chemikálie, žádné konzervanty. BibiFood.Zdroj: se svolením BibiFood Udělejte svému pejskovi radost pod stromečkem a dostaňte ho v novém roce do formy. Teď máte navíc jedinečnou příležitost vyzkoušet opravdové psí jídlo za skvělou cenu. Stačí na www.bibifood.cz zadat při objednávce kód DENIK15 a ušetříte 15 %.

Zembag

Web: https://www.zembag.cz/

Dárek, který dává radost dvakrát - vašim blízkým i komunitě. Promyšlený český vynález, který pochází přímo z laboratoří České zemědělské univerzity, se stává součástí každé kuchyně. Zembag - třívrstvý pytel na brambory je nejen šik, ale i chytrý. A jeho tajemství? Vrstva ochranné fólie a kmínová silice zabraňují klíčení brambor. Různé barvy a velikosti pytlů na brambory, ovoce i zeleninu, už teď zdobí mnoho domácností.

Zembag.Zdroj: se svolením Zembag

Všechny pytle Zembag se vyrábějí v chráněných dílnách. Udělejte radost svým blízkým praktickým dárkem, který dává smysl.

Zdroj: se svolením Zembag

Kbelský pivovar Web: www.kbelskypivovar.cz

Mají vaši blízcí, přátelé nebo zaměstnanci rádi pivo? Pak máte s dárky vystaráno. Kupte jim dárkovou poukázku do Kbelského pivovaru, která je potěší pod stromečkem i následně, až ji využijí podle vlastního uvážení – na dobrou večeři, prohlídku pivovaru s ochutnávkou, nebo si koupí pivo domů v lahvích či v soudku. Kbelský pivovar - poukázky.Zdroj: se svolením Kbelského pivovaru Poukázky v hodnotě 500, 1000 nebo 2000 Kč mají platnost 6 měsíců.

Satisyer Pro 2 generace 3

Web: https://www.satisfyer.com/cz

Satisfyer přichází s novou technologií „Liquid Air“ se kterou se Váš svět rozzáří. Extra hlavička s tenkou a měkkou silikonovou membránou vytváří intenzivní vlny, které napodobují proud pulzující vody. Díky jeho dvěma motorům si můžete dopřát 12 vibračních programů. Je vybaven 11 programy tlakových vln, které můžete používat samostatně nebo je kombinovat s 5 vibračními rychlostmi a 7 vibračními vzory.

Pro 2 generation 3.Zdroj: se svolením Satisfyer

Je vyroben z měkkého bezešvého lékařského silikon, který je šetrný k pokožce, hladký na dotek a velmi hygienický. Díky voděodolnému provedení je nejen výborný společník pro hrátky ve vodě, ale také se snadno čistí. Dobíjí se pomocí USB kabelu, který je součástí balení.