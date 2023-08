The Weeknd míří do Prahy. Hlavní město posílí na neděli hromadnou dopravu

Kanadský zpěvák The Weeknd zamíří v rámci svého turné s názvem After Hours til Dawn do Prahy. Popová hvězdá vystoupí v neděli 6. srpna v pražských Letňanech. Praha očekává návštěvnost až 75 tisíc lidí a v návaznosti na to posilí na neděli hromadnou dopravu.

The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye | Foto: Live Nation