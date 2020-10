„Navazujeme tak na slova epidemiologů, kteří jasně říkají, že protestovanost populace je pro zamezení šíření viru zcela zásadní,“ uvedl na facebookovém profilu Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN), primátorův náměstek pro bezpečnost. Podle Hlubučkova vyjádření v tiskové zprávě požaduje vedení metropole, aby soukromé laboratoře na odběrových místech testovali samoplátce i klienty s e-žádankami od lékaře, kterým test hradí pojišťovna.

Praha chce rozšířit síť odběrových center hlavně kvůli tomu, aby měli obyvatelé hlavního města (nebo i Středočeši) místo na test na covid-19 co nejblíže svému bydlišti a nemuseli riskovat, že – když by byli pozitivní – mohli by nakazit další lidi například při cestování městskou hromadnou dopravou.

Pro dotazy k odběrovým místům GHC Genetics je možné kontaktovat COVID linku (+420) 739 500 500, která je v provozu denně od 6:00 do 24:00 hodin, popřípadě je možné se obrátit na email covid@ghc.cz.

„Čísla nakažených denně dosahují nových rekordů a novými odběrovými místy v dalších částech Prahy chceme umožnit Pražanům testování v dostupné vzdálenosti od domova a zároveň i maximalizovat kapacity drive-in odběrových míst, aby lidé nemuseli v chladném a deštivém počasí čekat ve frontách na ulici,“ dodal pražský radní Hlubuček.

Z auta se budou moci zájemci otestovat na konci ulice Nad Lávkou v areálu parkoviště u Džbánu. Otevřeno tu bude vždy od (příští) středy do neděle od 8:00 do 18:00 hodin. Samoplátci za standardní PCR test zaplatí 1 750 korun a za chromatografický test na protilátky 700. Za příplatek 550 korun bude možné zajistit i mezinárodní certifikát o bezinfekčnosti v několika jazykových mutacích. Magistrát však upozorňuje, že platba na drive-in testech u Džbánu bude možná pouze platební kartou.

„V rámci jednoho vozu bude možné otestovat maximálně tři osoby, což odpovídá jednomu časovému úseku deset minut, který je v systému nastaven. Pokud by bylo v autě více lidí na testování než tři, je nutné v rezervačním systému zvolit výběr dvou časů, které následují ihned za sebou,“ řekl Viktor Furman, ředitel GHC Genetics.

Na odběr bude nutná rezervace ZDE na konkrétní den a čas.

V Dejvicích (u křižovatky ulic Šolínova a Technická) jsou cenové podmínky stejné jen s tím rozdílem, že zde budou přijímat také hotovost, ačkoliv z hygienických důvodů preferují platbu kartou. Laboratoř vznikne na místě, kde se konají sobotní farmářské trhy, proto bude otevřeno od (následující) neděle do čtvrtka od 8 do 18 hodin.

„Výsledek PCR testu obdrží testované osoby do 24 hodin od odebrání vzorku formou SMS zprávy. V ní najdou výsledek testu a zabezpečený link, prostřednictvím kterého si stáhnou laboratorní zprávu. Kapacita odběrového místa bude řádově stovky vzorků denně,“ dodal mluvčí magistrátu Vít Hofman.