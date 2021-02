V úterý večer rodiče všech prvňáků a druháků ze Základní školy Litvínovská na Proseku obdrželi sadu na provádění antigenních testů ze slin. Ta obsahuje nádobku na ně a odběrovou soupravu s vlastním testem. Ve středu ráno pak doma svým dětem před odchodem provedli test podle přiloženého manuálu.

Do kelímku, kam dítě vyplivne sliny, se namočí samotný test, výsledek je znám do patnácti minut. „Pokud ukáže jednu čárku, dítě je negativní a může jít do školy. Pokud dvě, je pozitivní a nikam nesmí,“ vysvětlil Zdeněk Davídek (HPP), radní pro školství Prahy 9, s dovětkem, že ve druhém případě je zapotřebí si nechat provést standardní PCR test v jednom z odběrových míst.

Raději ve škole než doma

Negativním dětem rodiče vyplní certifikát o výsledku, který ukážou ve škole. „Naše Adélka se trochu bála, chvilku trvalo, než měla dost slin, ale za deset minut bylo hotovo. Vstávali jsme kvůli tomu raději o čtvrt hodiny dříve. Umím si představit, že to budeme provádět dvakrát týdně,“ řekla Pražskému deníku Michaela Filerová, která má dceru ve druhé třídě. „Naše děti mají za sebou i PCR testy, tohle jim přišlo naprosto v pohodě. Tahle metoda se mi líbí,“ zhodnotila.

Druhačka Viktorie Víchová popsala ochotně své pocity. „Plivala jsem do kelímku dvakrát, pak jsme tam strčili takovou tyčku, ukázala se na ní čárka. Radši jsem ve škole než doma. Učit se doma je hrůza,“ líčila sedmiletá slečna.

Její spolužák Jan Kovařík se pochlubil: „Bylo to lehké, protože plivat umím!“

330 testů po 350 korunách

Městská část rozdala 180 testů pro děti ze Základní školy Litvínovská a dalších 150 testů pro Mateřskou školu Veltruská. Vše zatím platí ze svého. Podle vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny vyjde jeden test na 350 korun. Devítka ohledně distribuce spolupracuje se společností GHC Genetics.

„Máme různé antigenní testy, abychom věděli, nakolik se na ně můžeme spoléhat. V příštím týdnu provedeme několik set zkoušek a všechny budeme ověřovat PCR testy. Budeme vědět, nakolik jsou spolehlivé,“ oznámil místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Provádění testu v rodinách je podle něj bezpečnější a pro děti pohodlnější než přímo ve školách. „Základku“ v Litvínovské navštěvuje 650 dětí a provádění testu ve třídách by prý bylo komplikované, navíc by zatěžovalo učitele.

Ti se mají do budoucna testovat sami podobně jako děti. „Nejlepší by bylo, kdyby se testovali dvakrát týdně. Každé ráno v pondělí a ve čtvrtek. To by výrazně omezilo riziko přenosu,“ řekl radní Davídek.

„Devítka“ plánuje v tomto trendu vytrvat, dokud vir nezmizí. „Nemá smysl si dávat malé cíle. Vláda mluví o návratu dětí do škol, zapomíná ale na to, že s novými mutacemi je potřeba ochránit i ty děti, které už ve školách a školkách jsou,“ doplnil Portlík.

Další městské části se připojují

V pilotním projektu chce vedení metropole hlavně zjistit praktičnost postupu a následně jej praktikovat i v dalších městských částech. Ty se projektu rozhodně nebrání. „Určitě ho budeme chtít zavést. Nyní řešíme koncept, určité varianty. Uvažujeme spíše o testování přímo ve školách ve spolupráci s testovacími centry,“ nastínil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

K iniciativě se připojuje také Praha 2. „Kolegové z deváté městské části našli bezpečné řešení. Chceme se k nim okamžitě připojit a zjistit možnosti, jak testy použít u nás. Jsme připraveni najít v rozpočtu finance. Některé děti jsou doma už skoro rok a situace je pro ně i jejich rodiče neúnosná,“ zdůraznila starostka dvojky Jana Černochová (ODS).