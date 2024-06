Teroristické útoky, o jejichž pachatelích veřejnost osobně informovali předsedové vlády, jsou u nás výjimkou. Alespoň prozatím. Předtím, než v pondělí 10. června hovořil Petr Fiala (ODS) o dopadení španělsky hovořícího cizince z Jižní Ameriky, který jen o pár dní dříve přicestoval s úmyslem zapálit autobusy v Praze 9, je to v povědomí vlastně jedinkrát.

V dubnu 2021, kdy bylo oznámeno, že výbuchy muničních skladů u Vrbětic v roce 2014 zosnovali podle zjištění Bezpečnostní informační služby ruští agenti. Tehdy byl premiérem Andrej Babiš (ANO). I nynější šéf kabinetu Fiala upozornil na předpokládané zapojení Ruska. „Je nejen možné, ale velmi pravděpodobné,“ konstatoval.

Duchapřítomný zásah dopraváků

Jestliže představitelé státu i policie hovořili o teroristickém útoku pomocí ohně na autobusy pražské městské hromadné dopravy, který se nezdařil, nepřímo to Deníku potvrdila mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Plameny, jež přičiněním žháře vyšlehly v areálu klíčovských garáží v noci na čtvrtek 6. června, napáchaly škodu vyčíslenou jen na 200 tisíc korun.

Jak to v klíčovských garáží vypadá:

Původní záměr byl nepochybně mnohem rozsáhlejší – byť pachatel zřejmě nepočítal s ohrožením lidí, ale pouze s hmotnou škodou a narušením běžného fungování pražské hromadné dopravy. „Požár zlikvidovali zaměstnanci hasicím přístrojem,“ konstatovala Řehková. „Duchapřítomnou reakci personálu dopravního podniku“ ocenil i policejní prezident Martin Vondrášek. Zda se zaměstnanci na místě činu s podezřelým přímo setkali, se však Deník nedozvěděl.

Mnoho bližších detailů k události, jejíž pozadí a souvislosti stále zůstávají předmětem šetření, dopravní podnik sdělit nemůže. „Informování o detailech případu si vyhradilo vrchní státní zastupitelství,“ shodují se Řehková i vedoucí odboru komunikace Daniel Šabík. Ten však přesto na dotazy Deníku v úterý upřesnil některé podrobnosti.

Požárem byla zasažena celkem tři vozidla. Jednalo o autobusy dopravního podniku určené pro běžný denní provoz rámci městské hromadné dopravy v Praze či na příměstských linkách. Výraznější dopady ale plameny nezpůsobily. „Provoz garáže Klíčov žhářský útok zásadním způsobem neomezil,“ potvrdil Šabík. Státní zástupce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze potvrdil, že jednalo o více autobusů, nikoli jen jeden, a to o vozidla určená do běžného provozu. „Více informací s ohledem na počáteční fázi vyšetřování a neveřejnost přípravného řízení nelze sdělit,“ uvedl.

Šotouši mohou poznat omezení

Garáže, depa či vozovny patří i za běžných okolností k dobře hlídaným objektům. Jinak by se snadno mohly stát lákadlem pro sprejery i dalších vandaly či třeba pro zloděje kovů. „Máme najaté bezpečnostní služby,“ potvrdila Řehková pozornost věnovanou ostraze. „Je to i v režii policie – podle jejích možností,“ doplnila. Šabík potvrzuje, že ostrahu zázemí – vedle dep, garáží či vozoven jde i o další budovy a zařízení – chce dopravní podnik nadále posilovat. „Detaily s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci nebudeme nyní zveřejňovat. Budeme postupovat v koordinaci s Bezpečnostní radou hlavního města Prahy,“ konstatoval.

Z okruhu šotoušů, jak se nazývají příznivci veřejné dopravy, kteří s oblibou vyrážejí (často i s celými rodinami) na akce pro ně pořádané, už Deník zaznamenal obavy, aby se reakcí nestalo omezení přístupu do těchto prostor v rámci různých oslav či výročí. Kvůli omezení rizika, že případný pachatel by zde třeba mohl mít příležitost obhlédnout si předpokládané místo činu. Šabík však nabízí uklidnění: „Rušit akce jako dny otevřených dveří a odepírat fanouškům městské hromadné dopravy a rodinám s dětmi návštěvu vybraného zázemí provozu MHD v Praze zatím neplánujeme. Nicméně budeme muset i během nich přijmout zvýšená bezpečnostní opatření.“ Připomíná však, že se pravidla mohou změnit: „Nelze vyloučit ani to, že k omezení podobných akcí pro veřejnost na přechodné období budeme nuceni přistoupit.“

Co je podezřelý zač?

O 26letém podezřelém cizinci, který po zadržení putoval do vazby, aby nemohl pokračovat v trestné činnosti, zmizet či se skrývat nebo ovlivňovat vyšetřování, je známo, že do České republiky přicestoval jen pět dnů před svým zatčením. K tomu došlo v sobotu 8. června ráno. Poté, co v pátek policie zveřejnila záběry ze záznamu bezpečnostní kamery od pokladen v obchodě a požádala veřejnost o pomoc při pátrání.

Podle slov premiéra Fialy je reálné podezření, že v klíčovských garážích pro autobusy, trolejbusy a elektrobusy (kde se kromě velké haly nacházejí i dílny, rozlehlé venkovní parkoviště a nabíjecí stanoviště), byl žhářský útok z Ruska nejen financován, ale i organizován. Mají to naznačovat různé indicie včetně údajů v mobilu zadrženého. Byť se iniciátoři snaží, aby stopy byly matoucí a přímé důkazy k nim nevedly.

Informace o tom, že Moskva verbuje lidi ochotné za peníze provádět sabotáže v zemích považovaných za nepřátelské, přicházejí i ze zpravodajských komunit našich spojenců. Mají chystat takové akce, které budou obyvatelstvo znepokojovat a obracet lidi proti těm, kteří jim vládnou. Rychlé dopadení pražského podezřelého i veřejně známé okolnosti provázející „klíčovský případ“ však dávají tušit, že do české metropole asi nebyl vyslán nějaký špičkový záškodník z elitního společenství této komunity.

Alespoň na první pohled se jeho počínání jeví jako ne příliš profesionální jednání s využitím zásad, na jejichž uplatnění by byl dlouhodoběji školený agent připravován. Pokud je tedy pravdou, že k dopadení podezřelého podle nyní dostupných informací mimo jiné přispělo, že se ani nesnažil vyhýbat tomu, aby jeho pohyb zachytily bezpečnostní kamery. Nezdá se také, že by šlo o akci „nepovedenou“ jen zdánlivě, kdy by byl nasazen kvůli odlákání pozornosti bezpečnostních složek od jiného, nejspíš mnohem důležitějšího útoku. Rychlost, s jakou se už po pár desítkách hodin pobytu na našem území dostal na místo činu, však napovídá, že založení ohně nebylo náhodné: dotyčný přijel vykonat předem uložený úkol; zřejmě i dobře naplánovaný.

Hrozba není, ale může být

V reakci na klíčanský případ zůstávají v Praze posílená bezpečnostní opatření. Byť už v mírnější podobě než ukazovala sobota s masivní přítomností policistů střežících vybraná místa. Změnu zřejmě umožnilo rychlé zadržení podezřelého, který mohl plánovat další útoky.

Aktuálně nicméně policie ani zpravodajské služby nemají informace o jakékoli další konkrétní hrozbě. Obecně se však má za to, že vzhledem k postoji českých představitelů například k válce na Ukrajině se Česká republika může zařadit mezi cíle útoků či diverzních akcí sabotérů, očekávaných „napříč Evropou“. Třeba v Polsku nebo v Litvě už ostatně hořela nákupní centra, ale i továrna – a prý se rýsují právě tyto souvislosti.