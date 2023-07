Častým cílem výjezdů zvířecích záchranářů jsou nyní rorýsi. Či spíše rorýsci – většinou se jedná o mláďata. Pokud potřebují pomoc, bývají často přehřátí, ale i hladoví a vyčerpaní; leckdy je také sužují paraziti. Bez pomoci by mnozí nepřežili – a čím dřív se dostanou do péče odborníků, tím se jejich šance zvyšují.

Některé do záchranné stanice dopraví sami nálezci – ne každý však má možnost odejít třeba od práce či od hlídání dětí nebo zajistit vhodnou přepravu. Zvířecí záchranka tak zajišťuje i transportní služby, které skutečně přispívají k záchraně ptačích životů.

Rorýsek.Zdroj: se svolním Pražské zvířecí záchranky

Pracovníci Lesů hl. m. Prahy, kteří zajišťují provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy, mohou jen přikývnout. Rorýsů, kteří jsou na tom bledě, případně zjevně potřebují zlepšit kondici, aby pak dokázali doletět na zimoviště v Africe, v jejich péči přibývá.

V záchranné stanici, která také sama zajišťuje výjezdy ke zvířatům potřebujícím pomoc, nyní vedle mláďat rorýsů mají hodně stráčat, sojčat, poštolčat i malých jiřiček a vlaštovek; ze savců pak jde hlavně o ježčata a veverčata.

Mláďata, o která se je třeba starat, se nyní počítají na stovky. Je jich dokonce tolik, že záchranné stanice nutně potřebuje pomoc v podobě darovaného textilu. Zásoby starých triček, mikin, ručníků a dalších věcí z měkké a savé bavlny, které slouží k vystýlání hnízd i pelíšků, jsou totiž vyčerpány.

Rorýsů v záchranné stanici každý rok přibývá

Nárůst počtu rorýsů v nesnázích je v pražské záchranné stanici příznačný už pro několik posledních let. Loni jich zde přijali rekordní počet: 154. Zpět do přírody – a to s nadějí, že skutečně mají šanci dostat se do teplých krajin v pořádku – se jich podařilo vypustit 89.

Loni se tým záchranné stanice shodl, že problémy rorýsům, kteří do Prahy přiletěli hnízdit, přinesla hlavně nepřízeň počasí. Zejména jaro s delším obdobím studeným a deštivým, kdy ptáci vyčerpaní dlouhým letem neměli dostatek příležitostí k tomu, aby doplnili energii. Živí se totiž létajícím hmyzem – který za špatného počasí nelétá, takže nemají dostatek potravy a jsou odsouzeni k hladovění. Navíc i během léta několikrát přišlo delší deštivé období, což rorýsům opět neprospělo.

Záchrana malého rorýse

Zdroj: Youtube

Rorýsi jsou mezi tažnými ptáky rekordmany. Jednak se řadí k nejrychlejším letcům a ve vzduchu tráví většinu času (za letu dokonce i spí), jednak u nás zůstávají mimořádně krátkou dobu. Hnízdit přilétají mezi posledními – a odlétají jako první. Ve volné přírodě si k hnízdění vybírají skály či dutiny stromů. Zpravidla se ale usazují ve městech. Zde volí nejčastěji štěrbiny a otvory ve zdech vysokých domů nebo dutiny pod střechami. Takových míst kvůli zateplování domů ubývá.

Nejen pro pro rorýse, kteří se nevyhnou přehřátí, je náročné i současné počasí. Podle očekávání meteorologů můžeme kvůli přílivu horkého vzduchu od jihu v sobotu počítat i s teplotami nad 35 stupňů Celsia. V neděli by studená fronta měla přinést ochlazení, ale jen mírné: s očekávanými teplotami mezi 27 a 32 stupni.

Rorýsi v péči pražské záchranné stanice



- 2017: 94

- 2018: 103

- 2019: 114

- 2020: 127

- 2021: 137

- 2022: 154



Zdroj: Lesy hl. m. Prahy