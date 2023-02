Na práce dohlíží i pražská hygiena, která místo prověřila hned v úvodu demoličních prací.

„Plně si uvědomujeme, že u takto velké akce probíhající v husté městské zástavbě je jedním z nejdůležitějších aspektů oprávněný zájem veřejnosti o ochranu veřejného zdraví,“ uvedla ředitelka pražské hygieny Zdeňka Shumová.

Práce na odstranění azbestu budou rozděleny do pěti etap a potrvají podle informací pražské hygienické stanice do října.

Tisíce tun azbestu budou z věže na Žižkově odstraňovat do října

Podle aktuálních údajů se v komplexu nachází k odstranění přibližně 3350 tun azbestu, což je pro představu váha přibližně dvou set nákladních aut. Obvodové pláště budovy ale podle průzkumu azbest neobsahují. K jejich odstranění totiž došlo už při rekonstrukci zhruba před čtyřiadvaceti lety.

„Z důvodu bezpečnosti bude budova rozdělena do sedmnácti pásem a každé bude pokryto nepropustnou plachtou a speciální páskou. Vstup do každého úseku bude možný přes tři komory, aby se zamezilo úniku azbestových vláken do ovzduší. To bude následně kontrolováno podtlakovými zkouškami a teprve po vyčištění a ověření každého úseku bude možné pokračovat v úseku navazujícím,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Hygienici plánují po celou dobu demolice vedle nahlášených kontrol také návštěvy namátkové. Budovu před časem koupila developerská společnost Central group, která v oblasti plánuje projekt nazvaný Centrum Nového Žižkova.

V roce 2019 vyhrála architektonickou soutěž na návrh rezidenčního, ale i komerčního komplexu známa architektka Eva Jiřičná. Ta se současně podílí na podobě nedalekého Nákladového nádraží Žižkov.

Co na místě vznikne, ale zatím není přesně známo. Společnost chce svou finální vizi představit veřejnosti až po zapracování nutných úprav projektu. Jestli na místě budou byty, kanceláře, popřípadě obojí, se veřejnost dozví asi až příští rok.