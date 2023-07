Českou scénou bojových sportů hýbe kauza Tadeáše Růžičky. Internetem se šíří šokující video, na kterém se profesionální zápasník s přezdívkou Mawar posmívá na ulici bezvládně ležícímu muži a nadává mu, ať chcípne. Růžička nejspíš předtím muže surově napadl a ten skončil s krvavými zraněními v bezvědomí. Hvězdní bojovníci MMA chování svého kolegy jednoznačně odsoudili.

Karlos Vémola a další bojovníci MMA odsoudili chování Tadeáše Růžičky. | Foto: se souhlasem Štěpána Černého/Oktagon MMA

Tadeáš Růžička alias Mawar má co vysvětlovat. Na ulici málem přizabil muže. Incident si natočil na mobil a videem se chlubil na sociálních sítích. Teď je v obrovském maléru. Případ řeší kriminalisté a Růžičkovi hrozí vězení.

Zápasník se hájí se tím, že jen bránil svoji přítelkyni. I kdyby to byla pravda, profesionální fighter by se takhle neměl chovat. Na tom shodují světový šampion UFC Jiří Procházka i Karlos Vémola. Růžička měl muži v bezvědomí poskytnout první pomoc a zavolat záchranku.

„Každý máme odpovědnost za svoje činy. A co se týče bojových sportů, tak ty by měly právě naopak vychovávat z pouličních rváčů, z té agrese, která je prostě neusměrněná, tak by ji měly transformovat do koncentrovaného sportovního výkonu,“ nechal se slyšet Procházka.

Tadeáš „Mawar“ Růžička a jeho incident na ulici:

Zdroj: Policie ČR

Na videu je zachycen muž, který bezvládně leží na jedné z pražských ulic a krvácí. Na záběrech ho jiný muž fackuje a sprostě mu nadává.

„Tak co ty de*** vy****nej, na koho tady zkoušíš frajera? Chcípáku. M***o z****ená. Chcípni tady!," je slyšet jak říká mladík směrem k ležícímu muži.

Ze záběrů je také patrné, že se muže snaží několik lidí vzbudit, avšak marně. Na videu je slyšet i vystrašená dívka, která prosí o pomoc.

„Vzbuď ho Tadeáši! Vstávej, vstávej! Tadeáši, probuď ho, prosím," prosila na videu dívka.

Video: Muže v bezvědomí fackoval a nadával mu. Utočníkem má být zápasník MMA

„Prověřováním případu kriminalisté do současné doby nezjistili totožnost tohoto zraněného muže. Jestli ho někdo poznává nebo se na záběrech poznává on sám, prosíme, ať se ozve na linku 158. Kriminalisté by s ním potřebovali mluvit," sdělil k případu policejní mluvčí Jan Daněk.

„Na videu je vidět, jak tam leží člověk v bezvědomí a nikdo mu neposkytne první pomoc, ještě tam nad ním stojí, fackuje ho a nadává mu. Chlubí se na sociálních sítích s tím, že ho vypnul pravou zadní. To za mě nemá nic společného s bojovými sporty a je to ostuda,“ odsoudil Mawara David Dvořák, další česká hvězda MMA nejprestižnější světové organizace UFC.

„Každý člověk, který je zaměřený na bojové sporty, by měl mít disciplínu a morálku a nezneužívat svou fyzickou sílu na lidech,“ zdůraznil uznávaný zápasník Michal Martínek.

Špatná reklama pro MMA

„Každý, kdo má větší IQ než akvarijní rybička, tak odsoudí. Dokážu pochopit nějakou sebeobranu, ale v momentě, kdy člověk skončí v bezvědomí, tak seberu telefon a volám policii a záchranku. Rozhodně nedělám to, co je v tom videu. Nevysmívám se. A údery, které potom přišly, byly naprosto zbytečné,“ řekl šampion Oktagonu Patrik Kincl v rozhovoru pro CNN Prima News. „Není to jenom za hranou profesionálního sportovce, ale je to za hranou i obyčejného člověka, rozhodně se to dít nemá.“

Šéf UFC White v opilosti zfackoval svoji ženu. Neexistuje omluva, kaje se

Chování Růžičky vrhá stín na profesionální zápasníky. „Ještě před pěti lety jsem lidem vysvětloval, že nejsme vymlácený, že máme emoce pod kontrolou a umíme v životě normálně fungovat. Tohle nás bohužel vrací zase zpátky, pro bojové sporty je to rozhodně špatná reklama,“ uznal Kincl.

„Takhle se může chovat jenom hovado. Je úplně jedno, jestli to byl zápasník, fotbalista nebo hokejista. Takhle by se neměl chovat nikdo. Pokud by se prokázalo, že to byl Tadeáš Růžička, tak by s ním veškeří promotéři měli ukončit spolupráci a neměli by ho nechat nastupovat,“ měla jasno česká ikona MMA scény Terminátor Vémola.

Pětadvacetiletý Růžička, který je bývalým juniorským mistrem světa v K1, mezitím vulgárně napadl novináře CNN Prima News Michala Janotku, který na incident upozornil. Reportér teď čelí výhrůžkám od fanoušků Mawara.

Pokud policie obviní Růžičku z napadení, může skončit za mřížemi. Stejně jako zápasník MMA Michal Kotalík, který napadl v baru muže a ve vězení si musel odpykat téměř čtyřletý trest za těžké ublížení na zdraví.