/VIDEO, FOTO/ Revitalizace Tachovského náměstí na Praze 3 je již u konce. Nově zrekonstruovaný prostor v Praze 3 slavnostně otevřel starosta městské části Michal Vronský společně s primátorem Bohuslavem Svobodou. Náměstí se může pyšnit světelným majákem, v budoucnu by se mělo dočkat i uměleckého díla, zrcadlové stěny.

Otevření revitalizovaného Tachovského náměstí. | Video: Deník/Radek Cihla

Tachovské náměstí bylo zanedbáváno i pro své umístění, nachází se zde totiž Žižkovský tunel směřující do Karlína. Nyní si ale třetí městská část dává za cíl, aby se náměstí stalo novým prostorem pro život.

„Věřím, že se zde za pěkného počasí lidé rádi posadí, aby si odpočinuli po procházce či sportování na nedalekém Vítkově, popovídali si se sousedy, setkali se na neformální schůzce. Praha 3 tak získává nové lokální centrum, které by sem mělo přinést přirozený městský vzruch,“ říká Michal Vronský, starosta Prahy 3.

Oprava náměstí se uskutečnila podle návrhu studia OV architekti. Ve středu vznikla dlážděná plocha a čtyři lavičky pro scházení se, k posezení dále slouží i terasový systém vybudovaný podél vedlejších domů. Nepřehlédnutelným prvkem na náměstí je jistě maják, který se nachází na křížení cesty na Vítkov s místní cyklostezkou.

„Maják je orientačním bodem pro každého, kdo bloudí parkem Vítkovem a hledá místo, kudy se zpět dostat do města, ať už na Žižkov, nebo do Karlína. Zvýrazňuje bod křížení několika směrů: cyklostezky, tunelu i Hartigovy ulice, ale také města a parku,“ vysvětluje funkci díla Štěpán Valouch ze studia OV architekti. Maják je napojen na veřejné osvětlení, s nímž se bude pravidelně rozsvěcet. Světlo na vrcholu sloupu je zároveň sklopené dolů, aby nesvítilo do oken místních domů.

Jediný původní mobiliář na náměstí představuje renovovaná pumpa, z níž je možné načerpat vodu, v horní části náměstí se pak nachází ještě pítko. Došlo zde také k instalaci funkční balíkové váhy. Ta symbolicky odkazuje na zdejší původní domek městské váhy, kde se v minulosti vážilo zboží trhovců, kteří na základě toho odváděli daň. Domek musel v 50. letech minulého století ustoupit výstavbě tunelu mezi Karlínem a Žižkovem.

Celkové náklady na revitalizaci Tachovského náměstí činí necelých 77 milionů korun. Částkou 25,5 milionu korun na projekt přispělo hlavní město Praha.

Oprava Tachovského náměstí se blíží ke konci. Žižkovský tunel ozdobí zrcadla

V budoucnu by na Tachovském náměstí mělo vzniknout umělecké dílo — zrcadlové stěny u vyústění Žižkovského tunelu. Realizace díla by měla být financována z programu pražského magistrátu Umění pro město. V případě schválení finanční dotace, jež by neměla přesáhnout částku 3,5 milionu korun, bude dílo instalováno ve druhé polovině roku 2024.