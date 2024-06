Že od plánů na prázdniny a pak i pro navazující školní rok není třeba jakkoli ustupovat, za hlavní město jakožto zřizovatele DDM potvrdil Deníku radní Prahy pro školství, sport a volný čas Antonín Klecanda (STAN). „Zaměstnanci výpovědi stáhli. Informace o tom, že by se nějaký tábor nekonal, považuji za fámy,“ konstatoval.

Stažení výpovědí zmínil také ředitel DDM hlavního města Prahy Libor Bezděk, který bude dočasně pověřen i vedením vinohradského domu. V oboru se detailně orientuje: sám dlouhodobě stojí v čele karlínského DDM, pod který spadají i další pobočky v různých částech Prahy – v Praze 8 jsou Karlínské Spektrum i Středisko informací a projektů, v Praze 6 Stanice přírodovědců, Stanice techniků, ale i Stadion mládeže, v Praze 5 pak působí vedle Klubu Klamovka rovněž Jezdecké středisko Zmrzlík.

„Činnost DDM Praha 2 bude zachována v plném rozsahu – a věřím, že i se všemi pedagogy,“ upřesnil Bezděk Deníku. Připomněl, že odpovědnost za činnost vinohradského domu dětí bude mít od 1. srpna; poté, co na sklonku července skončí funkční období dosavadnímu řediteli Jánu Rybárikovi. V kontaktu s vedoucími oddělení vinohradského DDM i jeho dalšími pracovníky ale Bezděk chce být už nyní. „Již příští týden se chci domluvit na základních otázkách chodu organizace pro zbytek prázdnin a začátek nového školního roku,“ konstatoval. Na podzim by pak mělo být vypsáno výběrové řízení, z něhož má vzejít nový ředitel či ředitelka DDM Prahy 2.

Odvolání ředitele překvapilo

Vlna nevole se v DDM Prahy 2 vzedmula právě v souvislosti s rozhodnutím zřizovatele, jímž je hlavní město, o ukončení působení Rybárika na postu ředitele. Vzhledem k příznivému hodnocení České školní inspekce, obsaženém v zápisu z letošního ledna, i pozitivním ohlasům jak dětí, tak jejich rodičů panovala všeobecná představa, že bude ve funkci pokračovat i poté, co mu s koncem července vyprší šestileté funkční období (podobné šestileté cykly, v nichž se posuzují výsledky jejich práce, s možností zřizovatele uvažovat při té příležitosti o změně na vedoucím postu, mají určeny třeba i ředitelé škol). Magistrát ho ke dni 31. července odvolal z funkce. Přineslo to překvapení, i když on sám takovou možnost naznačoval s odkazem na osobní vztahy a očekávanou mstu.

Rozhodnutí odůvodňuje hodnocení působení ve funkci ředitele během šestiletého období a známkování řízeného rozhovoru na magistrátním odboru školství, mládeže a sportu, při němž se probírají různá témata: od ekonomických výsledků přes stížnosti až po rozvojovou koncepci. Výhrady lze najít v usnesení pražských radních, kde se hovoří o zařazení posuzovaného ředitele do kategorie, kdy už je „řízení převážně zvykové“, může být řeč o „udržování nastaveného systému bez přidané hodnoty“ či o chybějícím „reflektování nových trendů a postupů“. Zřizovatel má výhrady jak v souvislosti s nedostatky v řízení organizace, tak týkající se komunikace. Nešlo tedy o připomínky týkající se vlastní práce s dětmi.

Na tom, že hodnocení bylo připraveno „s maximální dávkou objektivity a nestrannosti“, trvá radní Klecanda. Napsal to v odpovědi na petici, v níž 308 podepsaných zaměstnanců DDM, jeho příznivců i rodičů odmítlo hodnocení ředitelovy práce; požadovali jeho změnu a následné potvrzení Rybárika ve funkci. Požadovali marně. Na to většina zaměstnanců reagovala podáním výpovědí – pracovní poměr by ukončili také k 31. červenci – byť od leckterých mohli rodiče slyšet, že si rozhodně nechtějí brát jako rukojmí děti či plány jejich rodin na srpen. Přesto, jak Deník zaznamenal, se objevily úvahy o případných možnostech žádat odškodnění, pokud by na rušení srpnových táborů skutečně došlo. Nedojde; drtivá většina pracovníků DDM chce pokračovat v práci.

Připomenutí dřívějších sporů

Jak Rybárik, tak další pracovníci DDM Prahy 2 se netají přesvědčením, že jeho odchod z vedoucího postu lze vnímat jako vyústění dřívější stížnosti na šéfku magistrátního oboru. Se zřizovatelem se kvůli nevyplaceným penězům dostal do sporu, který dospěl až k žalobě. Odtud zaměstnanci odvozují úřednické známkování dosahující hodnoty 2,13 – přičemž se ohrazují i proti zaokrouhlení výsledku na konečné hodnocení známkou 3: v tomto případě tou nejhorší. Takovou, která je jasným podnětem k personální změně. Toto známkování Rybárika leckteří z jeho podřízených označují jako nespravedlivé, ale i nepochopitelné.

close info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Dům dětí a mládeže Pravy 2 ve Slezské ulici na Vinohradech.

Končící ředitel míní, že zejména kontrola zveřejňování dokumentů v registru smluv byla účelová se zjevnou snahou „něco najít“; skutečně se v šesti případech projevilo nedodržení termínu. Z pohledu Rybárika se to přehnaně zveličovalo, aniž se kdo staral o důvody či bral bral v potaz, že problém odhalil už on sám vlastní kontrolou a přijal opatření směřující k tomu, aby se tyto nedostatky neopakovaly.

Že konec dosavadního ředitele, který vedl DDM 16 let, provází v kolektivu zcela zřetelné zklamání a rozčarování, potvrdil Deníku statutární zástupce ředitele DDM Prahy 2 Liboslav Matoušek. „Jsou to pocity nespravedlnosti a obrovské křivdy,“ konstatoval. Současně prý panuje zvědavost: jakou asi pozici Bezděk nabídne odvolanému Rybárikovi, který zaměstnancem bude dál i po opuštění ředitelského křesla? A je naděje, že v DDM zůstane, větší, než 0,0000…? „Budeme čekat, co bude,“ poznamenal Matoušek. V kolektivu se také objevuje očekávání, že pokud bude konkurz objektivní, mohl by z něj v říjnu vzejít jako vítěz právě odvolaný Rybárik; pokud tedy bude mít důvod podat přihlášku. Situaci zaměstnanci pozorně sledují – a stahování výpovědí prý neznamená, že by pracovníci rezignovali. Důvod byl jiný, vysvětluje Matoušek: „Máme úctu k rodičům i k domečku.“

Nabízí také porovnání, jak se za Rybárikova působení DDM proměnil: v roce 2005 docházelo 923 dětí, nyní přes tři tisíce. Z patnácti táborů se počet vyšvihl na 75. A že snad chybějí moderní trendy? Kdepak! „Máme tablety do výuky, interaktivní tabule, systém elektronických deníků – a také kroužky, které reagují na současnou dobu: například s tématem světa počítačové hry Minecraft nebo netradičních sportů,“ upozornil statutární zástupce ředitele.

Odmítá i to, že by snad dosavadní ředitel podceňoval personální práci a nevychovával nástupce. „Mě připravoval na konkurz čtyři roky. Ale mně se už hlásit nechce; je mi 62 let,“ poznamenal. Deníku dále řekl, že podobně Rybárik pracuje i s dalšími kolegyněmi.