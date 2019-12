Vánoce a Nový rok jsou pochopitelně pro společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím nejnáročnějším odbobím. Vždyť třeba jen kolik papíru se po rozbalování dárků vyhodí… „Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek,“ upozornil v tiskové zprávě Radim Mana, mluvčí magistrátní firmy Pražské služby.

Co se týče vyvážení popelnic se směsným odpadem, od pondělí do Silvestra bude probíhat standardně jako v běžných dnech. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech svozy posíleny. První lednový den popelářská auta v ulicích hlavního města až na výjimky nepotkáte. Po Novém roce se opět vrátí běžné svozové plány s možným jednodenním zpožděním.

„Pražské svozové společnosti jsou na každoroční nápor dobře připraveny. Věřím, že vysoký standard čistoty v hlavním městě zůstane díky posílenému režimu svozu zachován i během svátků, kdy se nádoby na směsný i separovaný ocitnou pod největším náporem,“ uvedl primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu, STAN).

Umělé stromky patří do sběrného dvora

Pražské služby zároveň se zveřejněním vánočního a novoročního svozu upozorňují také na vyhazování stromků, které rozhodně nepatří do kontejnerů na třídění odpad ani do „klasických“ černých popelnic. Výrazně totiž snižují jejich kapacitu.

„V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad,“ apeluje mluvčí městské společnosti na obyvatele.

Podle Pražských služeb by lidé měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby se pak zbytečně dlouho neválely smrčky a jedličky v ulicích. „Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora,“ informuje Mana.