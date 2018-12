Pyrotechnici 1. ledna v 18.00 odpálí na Letné u Pražského metronomu ohňostroj nazvaný Praha svobodná aneb 30 let od sametové revoluce. Téměř 11 minut trvající podívaná se čtyřmi tisíci ranami bude nejlépe vidět z Dvořákova nábřeží a Pařížské ulice, Mánesova, Čechova a Štefánikova mostu. Show přijde na téměř 1,7 milionu korun podobně jako v minulých letech.

Novoroční oblohu rozzáří pět tematických obrazů, každý z nich bude symbolizovat jednu etapu revoluce, která vyvrcholila v listopadu 1989: Modlitba, Holé ruce, Jednota, Zakázané ovoce, Svoboda.

Divákům by se měly vybavit vzpomínky a emoce spajté s dobou, kdy se hroutil totální režim komunistické strany. Jak uvádí tisková zpráva, celá příběhová linie bude koncipována jako retrospektivní vyprávění, kdy postava otce sděluje svoje osobní zážitky a zkušenosti z té doby své desetileté dceři.

„Věřím, že si Pražané tradiční ohňostroj náležitě užijí a důstojně tak zakončí závěr tohoto roku. V příštím roce bude Praha reflektovat trend velkých evropských metropolí a popřípadě zvolí úspornější a zároveň efektivní variantu. Uvažujeme i o variantě tichého ohňostroje, pokud tomu vyhoví lokální terénní podmínky a možnosti realizátorů," řekl nový pražský primátor Zdeněk Hřib (Pirátská strana).

Nejlepší místa ke sledování

A kde bude nejlepší místo k pozorování letenského ohňostroje? Magistrát doporučje koukat z Dvořákova nábřeží a Pařížské ulice; Mánesovy, Čechova a Štefánikova mostu. „Pro lepší světelný efekt bude také zhasnuto veřejné osvětlení a semafory na Dvořákově nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, Alšově nábřeží, Kosárkově nábřeží, části Mánesova mostu a v Letenských sadech. Samotný ohňostroj obsahuje celkem 4033 ran a celková váha odpáleného materiálu činí přes 4000 kilogramů," informuje magistrát s tím, že tradiční show omezí automobilovou dopravu do 16 hodin až do 18.30.

Provoz tramvají bude přerušen půlhodiny před začátkem. Pak bude policii řídit veřejnou dopravu operativně podle situace. Organizátoři přesto radí, aby cestující nespoléhali na tramvaje a využívali raději metro.

