Zradily ji ledviny, aniž ví, jak se to mohlo stát. Ani po poradách s lékaři nedokáže říci, co bylo příčinou. Proto od ní neuslyšíte: kdybych byla bývala… Ano; každý můžeme žít zdravěji – nicméně nějaké závažné pochybení či cokoli, co se nemělo stát, se odhalit nepodařilo.