Vánoční atmosféra si našla cestu i do areálu Žlutých lázní v pražském Podolí. Tam je na ploše 30 tisíc metrů čtverečných instalováno 400 tisíc LED svítidel, které vytvářejí unikátní světelný park nazvaný Světla vyprávějí. Krásu parku zachytil Deník redakčním objektivem.

Světla vyprávějí ve Žlutých lázních. | Foto: Deník/Jiří Macek

Denně je v parku otevřeno od 16 do 21 hodin, a to až do 31. ledna 2024 včetně státních svátků. Pouze na Štědrý den 24.prosince bude park uzavřen.

Kromě velkého množství různých světelných objektů si na místě lze klidně i opéct vuřta, děti si mohou zadovádět i ve vnitřním stanu v kreativních dílničkách, v herně, k dispozici jsou i animátoři.

A kdo zatouží uvidět světelný park i Prahu z jiného pohledu, může využít plavbu lodí po Vltavě. Loď vyplouvá každý pátek, sobotu a neděli v 17,18,19 a 20 hodin. Nástup a výstup je vždy ve Žlutých lázních. Palubní lístek je vázán zakoupením vstupenky na expozici Světla vyprávějí, online i na pokladně areálu Žluté lázně.