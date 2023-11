Příští sobotu, 11. listopadu v 11 hodin, nabídnou restaurace svatomartinské hody. Součástí je většinou husí kaldoun, paštika, hustí stehno a svatomartinské víno. Menu se vším všudy vyjde Pražany asi na tisícovku. Restaurace přitom doporučují rezervovat si stůl s dostatečným předstihem. Nezřídka i týden předem. Husu na doma si budou lidé moci pořídit mimo jiné na farmářských trzích na Rašínově nábřeží.

Festival svatomartinských vín a husí pečínky na náplavce v Praze. | Video: Lucie Štrachová

Svatomartinská husa je v Praze velmi populární. „Tradiční Svatomartinské menu budeme podávat od 10. 11. do 12. 11. nebo do vyprodání zásob. Rezervace přijímáme. Celá husa opět pouze na rezervaci! Zavolejte nám do restaurace a rezervujte si husu po telefonu,“ láká třeba restaurace Červený jelen na Praze 1.

Na slavnosti se chystá i pan Vladimír. Tradice má rád a na husu chodí každoročně, a to i několikrát. „Včera jsme si s kamarádkou udělali rezervaci do Malešické tvrze. Ta tradice mě baví a navíc mám rád husu. Na ceny se většinou dívám, ale moc mi o ně nejde. Oběd se vším všude vyjde tak na 700 až 800 korun, láhev vína potom asi na dvě stovky,“ popisuje.

Podle Vladimíra nabízejí pražské restaurace už několik let menu jak s husou, tak s kachnou, která je o pár stovek levnější. Záleží tedy většinou na zákazníkovi, kolik chce za svatomartinské hody utratit.

Mladá a tichá vína na Rašínově nábřeží

Svatomartinské hody se objeví i formou různých festivalů. Dvanáctý ročník slavností se uskuteční na pražském Rašínově nábřeží a nabídne vína a husí speciality. Dorazí na něj čtyřicet stánkařů, 23 vinařů z Čech a Moravy a kromě degustace vína a husích specialit nabídnou organizátoři i doprovodný program.

Akce začne symbolicky v sobotu 11. 11. v 11 hodin a 11 minut. Každý rok na ni dorazí kolem šesti tisíc návštěvníků. „Jako svatomartinské víno jsou dle místních vinařských regulí povolené bílé odrůdy Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský, z červených a růžových odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké a od roku 2013 ještě Zweigeltrebe, pouze růžová odrůda. Na stáncích budou také tichá vína. Vinaři letos nabídnou především skvělý ročník vín, s vysokým přirozeným obsahem cukru, mimo jiné pro letošní výjimečně teplé počasí. Budou to vyspělá, chuťově plná a chutná vína. Vinaři budou mít na košt i prodej svá běžná tichá vína ze starších ročníků a pro zahřátí oblíbený ‚svařák‘,“ říká ředitel festivalu Svatomartinské slavnosti a pečená husa Jiří Sedláček.

Vstupné na akci bude zdarma, pro ochutnávku vín je ale nutné zakoupení degustačního setu. „Víno se bude degustovat ze sklenic, které budou společně s degustační kartou a tužkou součástí degustačních setů, jejichž cena je stejně jako v minulých letech 100 korun. Zakoupení degustačního setu není podmínkou pro vstup na festival, ten je pro všechny návštěvníky zdarma,“ uvedl Sedláček.

Kromě vína nabídnou stánky i husí pečínku s karlovarským knedlíkem a zelím, husí kaldoun s knedlíčkem, husí játra s jablky a cibulkou a chybět nebudou oblíbené svatomartinské husí burgery, sendviče s trhaným husím masem, quiche s husím masem nebo husí paštika. Slavnosti doprovodí vystoupení několika kapel.

Husa na doma

Součástí slavností budou i farmářské trhy, na kterých si návštěvníci budou moci koupit husu a upéct si jí až doma podle svého vlastního receptu. Farmářský trh bude otevřený ale jen od 8 do 14 hodin. Cena hus se bude podle Sedláčka pohybovat kolem 330 korun za kilogram.

