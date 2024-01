Netrvalo dlouho a hanbář, který se nerozpakoval zaneřádit stavebním odpadem krajinu na jižním okraji metropole, se díky pátrání Davida Ježka z Cholupic našel. Černá skládka se objevila - jak popsal - u letiště Točná, kde se hlavní město mění na vesnici, patřící ale ještě stále do Prahy…

Stavební suť, ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Fotografie hromady nepořádku, v němž dominuje stavební suť (avšak jako možná nadějná vodítka se ukázaly i dvě účtenky, nalezené taktéž mezi odpadem) zveřejnil v pondělí 22. ledna na sociální síti X. Tam se pak rozjelo pátrání prakticky v on-line režimu. Přičemž nechybějí četné rady dalších uživatelů, kteří nabízejí různé úvahy a vodítka.

Pozornost, kterou jeho příspěvek vyvolal, nepřekvapí. Ježek, na twitterové síti X uživatel @dav_je, zde má bezmála dva a půl tisíce sledujících. Představuje muže více profesí, který má co říci a o jehož mínění je zájem. Sám své zaměření představuje jako „IT Pro a farmář“, co „už má traktor“. A ani pro toho, kdo se s ním na netu setká náhodně a jeho aktivity ho zaujmou, není složité v internetovém prostředí dohledat, čemu všemu se věnuje.

„Živí mě zejména správa Windows – na serverech i pracovních stanicích,“ představuje svoji aktivitu spočívající především v práci s produkty firmy Microsoft. Sice to v nabídce služeb rozvíjí do podrobností, nicméně dokáže vše shrnout i velice stručně: „Technická (někdy i psychická) podpora uživatelů.“ Pro nuance vyjadřování má ostatně cit. Je totiž známý i jako bloger publikující své příspěvky k různým tématům na vlastním webu Techbit.cz. A obsahem plní i web www.farmarjezek.cz a věnuje se i zemědělským aktivitám.

Nyní se navíc stal detektivem. Podle všeho úspěšným, naznačil na sociální síti. „Jsem na stopě. Dostaneme ho,“ slíbil v pondělí 22. ledna. V úterý pak připojil: „Informace se hezky propojují – a už vím téměř jistě, z jaké restaurace je suť – a tuším i firmu. Už se to blíží…“ To už měl za sebou z pondělka jeden „výslech“: „Ok, tak první podezřelý tvrdí, že to od nich není. Pátrám dál.“

Zmiňované pátrání se zaměřilo na restaurace, které procházejí modernizací. Mezi odpadem se totiž podařilo identifikovat kus charakteristické hadice vedení z výčepní soustavy – a také vybouraný obklad, který se používá právě u výčepů, barů a podobně. Stopa podle jedné z nalezených účtenek prý vedla až do Strašnic: k před třemi týdny uzavřenému café restaurantu v komplexu blízko nového sídla radnice Prahy 10, kde se nyní připravuje otevření podniku podle jiného konceptu.

„Tak už je bez pochyb, že ta suť je z této restaurace,“ napsal Ježek na sociální síť v úterý. Potvrdil to i uživatel Martin Turek zveřejněním dřívější fotky z interiéru podniku, který dosavadní provoz ukončil 29. prosince: „Těmi cihlami byl totiž obložen bar.“

Podle něj je to skutečně nadějná stopa. „Na místě bude … hádejte co :-) vietnamská restaurace,“ upozornil. Čím navázal na hodnocení uživatele Poslední Honorace, rozebírajícího souvislosti jedné z Ježkem zveřejněných účtenek – s tím, že to je tiket ze sázkové kanceláře, podaný na pobočce ve vietnamském tržním areálu Sapa v Libuši (což už je k Cholupicím poměrně blízko).

Pak ale Poslední Honorace doporučil: „Zkuste si ve veřejném rejstříku dle IČa najít oba pány jednatele. Po chvilce bádání najdete jednoho na facebooku a na druhého telefonní číslo. Oni určitě budou vědět, kdo tu rekonstrukci provádí. Třeba ho prásknou. „Už jsem našel,“ reagoval pátrající Ježek.

Jak asi dopadl, naznačuje jeho úterní sdělení. Prostřednictvím sítě X se obrátil na svědky, kteří ve Strašnicích chodí kolem vyhlédnuté restaurace. „Je zavřená a pravděpodobně probíhá rekonstrukce. Potřeboval bych informaci, jestli před ní nestojí auto firmy, která na rekonstrukci pracuje,“ žádá o pomoc. I on si podle reklamních fotek ověřil, že materiál z hromady vysypané u Cholupic se podobá s obkladu patrnému na reklamních fotografiích restaurantu.

Předtím se však hledaly také mimo jiné restaurace, případně i jiné firmy, s určitým slovem v názvu – to podle nápisu, kterým zřejmě krabice s připraveným zbožím označili u dodavatele. Jiná rada zase doporučovala pátrat možná po nějakém elektrikáři: podle množství materiálu prý mohlo jít o předělávaný rozvaděč.

Několik uživatelů sociální sítě ovšem varuje před ukvapenými soudy. S důrazem na to, že odhalení, odkud suť pochází, ještě nemusí znamenat nalezení pachatele.

Upozornil na to Ferdinand Supertramp, který píše: „Já si nechával na Šumavě přestavovat barák po babičce a dělňasové místo odvozu do sběru vyvezli bordel do lesa. Navíc jenom pět kilometrů od místa, kde byla ta přestavba, takže jsem to zjistil, když jsem šel na houby, a poznal svoje bývalé kachlíčky z koupelny.“

Že to není ojedinělá praxe, potvrzuje třeba Divoký Bill: „Mně takhle vozili ‚zedníci‘ odpad na pozemek, když stavěli naproti u souseda. U nás toho jsou plný lesy – a jezdí i hluboko do lesa, aby je nikdo nerušil při vykládce.“

Zuzka Jurášková pak varuje: jen ale zkuste někoho jmenovat. „My měli u nás taky takovou sviňku. Vyhodila i svoje obaly od pošty, s adresou a jménem – a jak se to zveřejnilo, vyřvávala, co GDPR,“ připomněla s odkazem na pravidla ochrany osobních údajů.