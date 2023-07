Zákaz rozdělávání ohňů bude v rámci protipožárních opatření souvisejících se slunečným a velmi teplým počasím bez očekávaného deště platit po celý víkend na rizikových místech v Praze. Na platnost opatření, která automaticky aktivuje výstraha vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem, upozorňují pražští hasiči i magistrát.

Pražští hasiči při zásahu požáru porostu. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Omezení je v metropoli aktuálně stanoveno na dobu od poledne v pátek 7. července do večera v pondělí 10. července (konkrétně do 20. hodiny). Obdobná opatření platí rovněž ve Středočeském kraji. Obzvlášť výletníci by měli mít na paměti, že neřeší jen rozdělávání ohňů v přírodě, používání vařičů s otevřeným ohněm, spalování odpadu nebo tradiční kouření (zákaz neplatí pro používání elektronických cigaret), ale dovolen není ani vjezd motorových vozidel na polní cesty. Platí plošně s jedinou výjimkou: nevztahuje se na techniku využívanou zemědělci při sklizni úrody a obdělávání pozemků. Zakázáno je také zaparkovat na místech s vyšší suchou trávou.

Stejně jako v okolí metropole, i v Praze se zákazy nevztahují jen na ohně nebo zjevné plameny v jiné podobě. Dovoleno není ani používání pyrotechniky nebo jiných možných zdrojů zapálení: například pochodní nebo takzvaných lampionů štěstí.

Pokud nejsou zajištěna speciální bezpečnostní opatření, zakázány jsou rovněž jízdy parní lokomotivy. To však nyní plány příznivcům železniční nostalgie nezhatí. Je sice dlouhodobě naplánována slovensko-česká železniční akce s pátečním příjezdem nostalgického expresu ze Spišské Nové Vsi do Prahy, se sobotními vyjížďkami do okolí hlavního města (se zacílením na Berounsko) i s nedělním návratem – v čele vlaku zahrnujícího retro oddílové vozy Tatran ze 70. a 80. let, vozy Ostravanu i restaurační vůz však jede Dvojička: elektrická lokomotiva vyrobená v roce 1980.

