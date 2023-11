Štvanická lávka spojující pražské Holešovice a Karlín s ostrovem Štvanice získala obdivuhodný titul Stavba roku 2023. Porotci soutěže ocenili nejen architektonickou a urbanistickou hodnotu, ale také její technologické řešení. Nahlédněte do naší galerie, jak budování lávky probíhalo.

Stavba Štvanické lávky odstartovala v lednu roku 2022 a sloužit obyvatelům lávka začala na konci července letošního roku. Představuje jednoduchou spojnici pro pěší a cyklisty mezi městskými částmi Praha 7 a Praha 8 s tím, že je z lávky přímý přístup také na ostrov Štvanice.

Tři sta metrů dlouhá konstrukce z bílého ultra-vysocehodnotného betonu s antigraffiti nátěrem je nezvyklá svým zakřivením. Most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nevzniká tedy zbytečný světelný smog. Zajímavostí je, že zakončení madla na karlínské straně je v podobě koní, na té holešovické zase v podobě býků, ostrov Štvanici pak zdobí zajíci. Výstavba lávky, jejímž investorem je hlavní město, vyšla celkem na 352 milionů Kč.

„Lávka si určitě ocenění zaslouží, je unikátní v několika směrech. Na rozdíl od mostů z běžných typů betonu jsme na této stavbě použili materiál, který nenasakuje vodu, která by v zimě zamrzala a lávku postupně narušovala. Subtilní konstrukce je zároveň citlivá k panoramatu Vltavy. Spolu s použitím vysokopevnostního betonu to znamená, že most vydrží déle a bude mnohem jednodušší na údržbu než jiné stavby. A protože lávka zpřístupní Štvanici, vytvořili jsme rovnou i manuál rozvoje tohoto ostrova. Na některé změny na Štvanici – jako například vznik příjemného sezení u vody – se tak Pražané mohou těšit už v blízké době,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

„Praha i letos dosáhla na prestižní ocenění Stavba roku, tentokrát pro Štvanickou lávku. Tato elegantní lávka, která je od prvního dne svého uvedení do provozu intenzivně využívaná veřejností, si ho rozhodně zaslouží. V minulém roce tuto cenu hned ve dvou kategoriích získal pražský projekt rekonstrukce Clam-Gallasova paláce. Nespíme ale na vavřínech a těším se, až budeme moci v roce 2025 přihlásit Dvorecký most, který se právě staví,” uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Štvanická lávka v Praze spolu s pavilonem péče o rodinu v nemocnici Pelhřimov nebo s multifunkční sportovní halou Kapka ve Vsetíně získala prestižní titul Stavba roku 2023 v rámci letošního 31. ročníku soutěže Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Ocenění byla předána v pátek 24. listopadu na slavnostním večeru v pražském Rudolfinu.

Mezi 110 stavbami, které byly v letošním roce do soutěže přihlášeny, lávka podle názoru poroty jasně vyčnívala hned v několika ohledech. „Bílá, tvarově velmi lapidární, výtvarnému účinku podřízená, konstrukčně unikátní lávka, která dojmově odhmotňuje použitou železobetonovou konstrukci a obohacuje unikátním způsobem pražský veřejný prostor,“ shrnuje ve svém vyjádření odborná porota.

Zvláštní cenu poroty získala Rezidence Oliva na pražské Brumlovce, a to za architektonicky a urbanisticky výjimečně pojatý bytový projekt. Atraktivní a nevšední exteriér objektu harmonicky souzní s okolím a citlivě zapadá do zdejší lokality pražské Brumlovky, pro kterou je typický krásně upravený veřejný prostor včetně parků a spousty zeleně.