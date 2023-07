Web agentury CzechTourism Kudy z nudy pak na páteční odpoledne ohlašuje oslavu, kterou připravily místní podniky. Zmiňuje, že se zapojí Vrrrátnice, Baden Baden, Přístav 18600 – a také Vlny Štvanice. „V každém podniku čeká 100 pivek zdarma pro ty, kteří donesou razítka ze dvou zbývajících podniků,“ slibuje web. Informuje také o vystoupení kapely Jaleo Project. „Bude korzovat z jednoho konce na druhý,“ upřesňuje, že muzikanti budou na lávce v pohybu.

Líbí se? Nelíbí?

Twitterová sdělení nezůstala bez komentářů uživatelů. Řada z nich nešetří kritickými hlasy. Například Kytkosaurus se nebojí nadsázky: „Při tom, jak zmršený je Bubenský nábřeží, oceňuju odvahu to uspořádat v době, kdy jsou v Tržnici otevřený stánky s rajčatama… Dneska jsem tam zas projížděl – a i při pohledu z auta se mi dělá blbě nad tím, jak obří příležitost jste tam propásli.“ Servítky si nebere ani Emil Liebl. „Je to teda hnus fialovej – a vůbec se to tam nehodí,“ míní. A třeba Kamil Vodrážka nemá jasno: jaký bude přínos pro pražskou dopravu?

Zaznívají ale i konkrétní výhrady k podobě lávky. Pozastavuje se třeba bono33: „Jak se vám líbí ty pravé úhly, respektive napojení pro cyklisty z chodníku na holešovické straně? Mně osobně by přišlo lepší nějaké rozšíření lávky na konci pro plynulejší/příjemnější vjezd na kole. Naopak Blahoslav Hruška vstřícnost vůči lidem na kolech schválí, přičemž očekává, že původní plány mohly být ještě vylepšeny: „Pro pěší/cyklo propojení Prahy skvělé. Jsem zvědav, jak je vyřešeno napojení na nábřeží – v původní vizualizaci byl pravý úhel rovnou k chodníku. Snad přidali nějaké zpomalovací prvky/rampu a je to plynulejší.“ Vlastně tedy hovoří stejnou řečí. Přikyvuje i uživatel Petr: „Předběžně nesouhlasím s kvalitou práce: pokud se při realizaci něco nezměnilo na holešovické straně, tak tam bude dost problematické vyústění. Forma převážila účel.“

Stavba Štvanické lávky z Holešovic do Karlína vrcholí. Začaly zátěžové zkoušky

Zajímavý úhel pohledu nabízí Jakub Sládek: „U tohoto mostu se mi velmi nelíbí, že malé děti přes beton nic neuvidí a rodiče je budou muset kvůli výhledu zvedat. Fail.“ Nad betonem se pozastavuje rovněž zmiňovaný Petr. „Teprve čas ukáže, jak bude bílý UHPC beton praktický; jestli to taky nebude fail,“ poznamenal. Použitá zkratka označuje ultra-vysokopevnostní beton (Ultra-High Performance Concrete). Nějakou představu už má uživatel Hurikán: „Takovej facelift Barrandovskýho mostu to je. Jen mu chybí graffiti; zatím.“ A Libor Holub má jasno rovnou: „Betonový hnus, fuj.”

Architekt Gebrian nicméně vidí důvody hlavně ke slovům obdivu. „Za mě velmi dobrá práce Petra Teje, Marka Blanka, Jana Mourka, Aleše Hvízdala, Jana Hendrycha a Víta Najvárka,“ míní. „Umím si představit pár bodů ke kritice, ale pořád platí, že si myslím, že je to velmi dobrá práce – a těším se na její používání,“ uvedl na sociální síti. Vysloveně chválou nešetří například Veronika Cohen nebo Annapple. „Je překrásný!!!! Povedla se,“ hodnotí nový most či lávku.

Nová cesta mezi Hol a Ka

Lávka pro pěší a cyklisty (jimž nabídne propojení páteřních cyklostezek na obou březích Vltavy) budovaná od loňského ledna zajistí propojení městských částí „Hol“ a „Ka“ i s ostrovem Štvanice. Spojuje Bubenské nábřeží na levém břehu Vltavy u Holešovické tržnice s Rohanským nábřežím na karlínské straně (s napojením na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře).

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Stavba dlouhá zhruba tři sta metrů, nesená pěti pilíři, z nichž dva jsou ve Vltavě, přišla na tři sta milionů korun. Ani zájem o cenu ostatně nezůstal na twitteru bez odezvy. „Kolik tak stojí v Praze jeden metr lávky pro pěší a cyklisty?“ napsal Miroslav Michálek.

Po otevření lávky přestane jezdit přívoz, který spojení Holešovic a Karlína zajišťuje nyní. Jinak je k chůzi po svých možné využít Hlávkův most nebo okliku s použitím Libeňského mostu.