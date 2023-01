Studenti architektury vedení Winym Maasem a jeho spolupracovníky z výzkumného think-tanku The Why Factory se v zimním semestru věnovali nejzávažnějším globálním problémům současnosti a jejich dopadu na život ve městech. Zabývali se širokou škálou témat od lokální městské produkce potravin po úplnou soběstačnost metropolí, zkoumali například i způsoby, jak docílit toho, aby města svítila jen když je to potřeba.