V prvním kole u nich zvítězila Danuše Nerudová a druhý byl Petr Pavel. Studenti sledovali i předvolební debaty. „Moc se nám to nelíbilo. Třeba přístup moderátorů, ale i bouřlivé potlesky lidí,“ říká předseda komise a hlavní organizátor voleb nanečisto Matěj Damian.

Pražské školy si vyzkoušely volbu prezidenta nanečisto. Měly na to dva dny

Podle studentů se dává váha prezidentským volbám a parlamentní jsou zanedbávanější. „Je to pozůstatek doby, kdy tu byl Masaryk. Prezident znamená reprezentaci, lidé proto mají velkou motivaci k volbám jít. Parlament je tolik nezajímá, ale pak se diví, že prezident nic nedělá. Vytváří se dojem, že on nás vede a vybírá si, co se bude dít, ale přitom je to vláda, kterou on může jen usměrňovat,“ myslí si Damian.

Podle studentky Bajačekové svádí dvoukolová přímá volba prezidenta k tomu, vybrat si kandidáta, který lépe obstál v předvolebních průzkumech.

„Lepší by byla volba, která by neupozaďovala kandidáty. Volič by mohl odevzdat víc lístků a současně vyjádřit svou preferenci. Nemusel by si tak vybrat jen jednoho,“ myslí si a její spolužák jí doplňuje: „otázkou je, jak by to fungovalo. Teoreticky to zní dobře, protože by měl člověk hned tři preference,“ říká Jan Ruml.

V případě, že mají lidé podobné politické názory je podle studentů nelogické, že si musí vybrat jen jednoho kandidáta. Volba je tak podle nich výrazně polarizační a lidé zapomínají, jaké pravomoci prezident vlastně má.

Hlas pro generála Pavla

Drtivá většina studentů z pražského gymnázia Na Vítězné pláni měla v druhém kole jasno. „Volil jsem Pavla. Shodou okolností byl u nás na škole před třemi lety. Měl jsem ho v povědomí už dlouho,“ říká Ruml.

Oslovení studenti se shodují, že až budou plnoletí, tak k volbám půjdou. „Odevzdat hlas je důležité. Sama nepodporuji Babiše a myslím si, že má podporu hlavně důchodců, kteří chodí k volbám s pocitem, že musí,“ říká studentka Štěpánka Pokorná.

Sama má další tři sourozence a v rodině se prý o politice čas od času baví. „Nezjišťovala jsem si ze začátku o kandidátech informace sama, ale zeptala jsem se táty, aby mi o nich něco řekl. Táta to hodně sleduje,“ dodává.

Na gymnáziu Na Vítězné pláni volilo ve druhém kole konaném 18. a 19. ledna 283 studentů starších 15 let. Platných hlasů bylo 254. Vyhrál by Petr Pavel s 241 hlasy, druhý byl Andrej Babiš, který získal 13 hlasů. Neplatných lístků, většinou s dopsaným jiným jménem, bylo 29.