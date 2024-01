Studenti v pátek 5. ledna dopoledne sesbírají svíčky, květiny i vzkazy a fotografie, které lidé ve dvou uplynulých týdnech položili na pietní místo před pražským Karolinem za oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ze svíček by podle děkanky filozofické fakulty Evy Lehečkové mohla vzniknout trvalá připomínka tragické události, při které 21. prosince student zastřelil 14 lidí.

Pieta za oběti střelce z Filozofické fakulty. | Video: Deník/Radek Cihla

Podle Heleny Láznička z oddělení komunikace rektorátu UK se sběru zúčastní asi deset dobrovolníků. Svíčky, které pokrývají schody hlavní budovy fakulty na náměstí Jana Palacha, zatím podle Láznička zůstanou na místě.

Oběti by fakulta chtěla připomenout společným projektem. Podle děkanky se připravují různé aktivity, které zahrne akce Měsíc pro fakultu. Ze svíček by pak měla vzniknout trvalá pietní připomínka tragické události. O tom, jak bude objekt vypadat, se zatím jedná. V současné chvíli podle Láznička nejde říct, jak dlouho bude tvorba trvat. Předpokládá se, že až objekt vznikne, bude pravděpodobně v budově filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha nebo okolí.

Na tvorbě by se podle Láznička měli podílet studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM). "V tuhle chvíli jsme úplně na začátku těch debat, takže jsme se spojili hlavně s panem rektorem (Jindřichem Vybíralem) a budeme teprve domlouvat studenty, kteří by se do toho chtěli zapojit," řekla Láznička.

Studenti se ke sběru svíček přihlásili dobrovolně, podle Láznička jejich počet na deset omezil rektorát. Dobrovolníci by na sobě měli mít vesty, aby bylo poznat, že patří k univerzitě.

Svíčky, které pokrývají schody hlavní budovy filozofické fakulty, na místě ještě zůstanou, v současné chvíli se podle Láznička neví, kdy se budou odklízet. I tyto svíčky by pak ale měly posloužit k tvorbě trvalé vzpomínky.

Zdroj: Deník/ Radek Cihla