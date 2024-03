S pocitem polovičního vítězství odcházeli v pondělí 11. března před polednem od budovy magistrátu zástupci protestujících studentů nejstarší pražské průmyslovky, Střední průmyslové školy strojnické Betlémská. Za podpory České středoškolské unie a Středoškolského sněmu hlavního města Prahy se zdejší studentský parlament postavil proti rozhodnutím ředitele školy ve vztahu k některým vyučujícím.

Radní Prahy Antonín Klecanda přijal petici protestujících studentů strojnické průmyslovky v Betlémské ulici odmítajících vyhazov učitele angličtiny a španělštiny. | Video: Milan Holakovský

Po setkání s pražským radním Antonínem Klecandou (STAN), jemuž předali petici se 710 podpisy žáků, rodičů i zhruba dvou desítek členů pedagogického sboru školy podporujícími jejich požadavky, míní, že mají podporu hlavního města jakožto zřizovatele školy.

„Udělali jsme všechno, aby to dopadlo dobře,“ ohlédl se za děním pondělního dopoledne předseda studenského parlamentu a hlavní iniciátor i podněcovatel protestního dění Pavel Sýkora. Místo do školy přišly odhadem zhruba dvě pětiny jejích žáků na poměrně hlasitou demonstraci před budovou, načež se protestní průvod vydal na pochod k magistrátu. I tam se ozvaly pokřiky zacílené proti řediteli Miroslavu Žilkovi a na podporu setrvání učitele angličtiny a španělštiny Milana Šandy na pozici kantora.

Ten totiž dostal výpověď a již v polovině března by měl školu opustit. Jeho odchod se nelíbí řadě studentů i rodičů – a zvláště maturantům. Ti (přičemž Sýkora sám navštěvuje jednu ze čtyř tříd maturitního ročníku, jichž se to týká) si přejí, aby nynější angličtinář mohl alespoň dokončit školní rok – a „své“ maturanty dovedl ze zkoušce. Studenti sice zmiňují více vyučujících i konfliktních vztahů, které mají mít i delší historii, nicméně hlavní boj se nyní vede právě o zachování angličtináře. O učitele jednoho z maturitních předmětů. Ředitel Žilka Deníku v neděli sdělil, že tomuto kantorovi nabídl už v předminulém týdnu stažení výpovědi – ten to ale odmítl.

Ve škole se mají dohodnout

O nesouhlasu kantora s navrhovaným stažením výpovědi ví i radní Klecanda – s tím, že k okolnostem tohoto odmítnutí slyšel dvě odlišné verze. Nemíní vyšetřovat a soudit, nicméně v jednom má jasno: obě strany by měly co nejrychleji dospět k dohodě, která do školy přinese klid a zajistí setrvání angličtináře alespoň do konce školního roku. Klecanda má za to, že měnit učitele pár týdnů před maturitním termínem není rozumné.

Na otázku Deníku, kdo podle jeho úsudku bude na strojnické průmyslovce učit maturanty angličtinu koncem března, vyjádřil Klecanda přesvědčení, že to bude stejný pedagog jako doposud.

Ještě ráno před demonstrací, kam protestující studenty přišel podpořit i řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), Klecanda jako zástupce zřizovatele jednal s vedením školy. A očekává, že se obě strany domluví na řešení, které bude pro studenty přijatelné (a ostatně i nejrozumnější): na pokračování výuky angličtiny do konce školního roku bez otřesů a změn. „Pokud by k dohodě nedošlo, nastoupil bych do školy já jako mediátor,“ konstatoval radní. Jinou cestu než pokračovat v nynějším obsazení do června nevidí.

Tři desítky výběrových řízení

Jen do konce školního roku má nyní jistou funkci také ředitel Žilka. Pražští radní v pondělí odsouhlasili, že na šéfovský post v této průmyslovce bude vyhlášeno výběrové řízení. Konkurs, do kterého se může současný ředitel přihlásit a svůj post obhajovat – ovšem stejně tak se o ředitelské křeslo může ucházet i kterýkoli další uchazeč splňující stanovené podmínky. A vybírat nejlepšího kandidáta bude komise složená ze zástupců rady školy, magistrátu i České školní inspekce včetně jí jmenovaných odborníků (zpravidla to bývají psycholog a ředitel podobné školy z regionu).

Nynějšímu řediteli totiž o prázdninách končí šestileté funkční období, po němž se zřizovatel může rozhodnout, co dál. Zda ho ve funkci potvrdí, anebo vyhlásí nový konkurs. „Výběrové řízení bude vypsáno do týdne až čtrnácti dnů,“ řekl Deníku Klecanda. Výběrová komise by pak mohla posuzovat přihlášené uchazeče počátkem května.

Připomněl, že takovýchto konkursů na ředitele středních škol chystá odbor školství magistrátu více. Budou jich asi tři desítky. Šestileté funkční období letos končí 94 ředitelkám a ředitelům škol zřizovaných magistrátem – a teoreticky by tak bylo možno vyhlásit 94 konkursů. V některých krajích, třeba Pardubickém, tak podle slov radního skutečně postupují – mají však podstatně méně škol. Přes devadesát výběrových řízení by se prý zvládnout nedalo, pokud uvážíme, že jedno zabere dva až dři dny; nepočítaje v to práci úředníků spojenou s jeho vyhlášením.

Už v minulosti bylo k přípravě konkursu vybráno 24 škol zřizovaných Prahou. Důvody byly různé: žádala to školní rada, vyplynulo to z pohovoru zástupců magistrátního odboru školství s dosavadními řediteli, ale také může být důvodem odchod dosavadních ředitelů do důchodu či jejich nechuť pokračovat ve funkci. Nyní podle pondělního usnesení pražských radních přibylo ještě šest dalších škol – včetně průmyslovky v Betlémské ulici.