Pražský student denně prochází cestou do školy kolem komunistické výzdoby v metru Anděl u nádraží Na Knížecí. U vstupu do metra vidí cestující několikametrový nápis Praha–Moskva a plaketu hlásající přátelské pouto mezi Českou republikou a Ruskou federací. Výzdoba mu přijde nevhodná, a tak se rozhodl za odstranění bojovat.

Sám a bez pomoci školy nebo rodičů sepsal petici, která požaduje odstranění této komunistické výzdoby. „Vadí mi to dlouho, stydím se pokaždé, když jdu okolo, tak jsem se rozhodl s tím něco dělat. Nejdřív jsem se podíval, jestli už taková petice neexistuje, ale žádnou jsem nenašel, tak jsem založil vlastní,“ vysvětluje mi Jan Boháč pod megalomanským nápisem Praha – Moskva při vstupu do metra.

Dodává také, že právě s ohledem na dnešní ruskou agresi na Ukrajině je podle něj taková výzdoba naprosto nevhodná. „Ještě víc mi vadí nápis 'Stanice Moskevská, vybudována v roce 1985 společně pražskými a moskevskými budovateli metra na počest československého/sovětského přátelství'. Nápis podle mě přímo otevřeně poukazuje na přátelství, které vlastně nikdy ani neexistovalo, dnes však rozhodně neexistuje,“ upřesňuje. Nápis je umístěný přímo mezi jízdní řády a prodejní automaty jízdenek na MHD.

Magistrát o odstranění zatím neuvažuje

Bronzová „výzdoba“ vznikla v metru Anděl v roce 1985 jako součást propagandy tehdejšího režimu. Letos uběhne 35 let od převratu a svržení komunistického režimu, výzdoba ale v metru zůstává i nadále. „Jedná se o historickou součást daného prostoru, tedy i součást architektury a umění stanice, a Dopravní podnik nešel cestou cancel culture,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Samotný Dopravní podnik hlavního města Praha, který má stanici metra ve své správě, na dotazy Deníku do vydání článku neodpověděl.

Podle Boháče ale taková historie patří jinam. „Je to jasně prokomunistický nápis. Jako součást historie může být přemístěný třeba do muzea, ale v dnešní době rozhodně nepatří do veřejného prostoru. Může to být i hodně nepříjemné pro Ukrajince, kteří tu nyní žijí,“ upřesňuje s tím, že město by s výzdobou mělo naložit stejně jako se sochou Koněva nebo Stalina. Petice má nyní necelých 250 podpisů. Komunikaci s městem chce Boháč zahájit, až bude mít minimálně 500 podpisů.

Koněv byl přemístěn do muzea před čtyřmi lety

Odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva se uskutečnilo v dubnu v roce 2020, tedy před čtyřmi lety. Přemístěn byl do depozitáře. Sejmutí sochy stojící postavy v uniformě s pozvednutou levicí a s kyticí šeříku v pravé ruce přitom předcházely silné debaty. Ty se týkaly jeho role v době druhé světové války, ale také posléze. Hlavně se zdůrazňuje jeho podíl na potlačení maďarského povstání v roce 1956 a působení v Berlíně v krizové době na přelomu 50. a 60. let minulého století, kdy se začala stavět Berlínská zeď; spekuluje se i o jeho možném podílu na plánování invaze armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Nyní je socha bezplatně zapůjčena Muzeu paměti 20. století.

Z Koněvovy ulice je Hartigova. Pět tisíc lidí si do půl roku musí změnit občanku

Ze Žižkova potom loni zmizel další jeho odkaz. Stalo se tak přejmenováním Koněvovy ulice na ulici Hartigovu, ke kterému došlo loni na podzim. Boháč na Praze 3 studuje, takže celou situaci s přejmenováním sledoval. „Myslím, že to byl správný krok, byť tedy Koněv nebyl jen negativní postava. Vidím tam ale i faktor, že kvůli té změně názvu ulice si spousta lidí musela měnit pasy a podobně. Tohle není ten případ. Nápis z Anděla prostě stačí jen sundat a dát do muzea,“ dodává.