/VIDEO, FOTO/ Adventní trhy na Staroměstském náměstí navštívily hned první víkendový den tisícovky lidí. Stánkaři nabízí tradiční vánoční sortiment včetně vánočních ozdob a něčeho k zakousnutí. Nad vším se vznáší tradiční vůně svařáku a vánočního punče, která k tomuto období neodmyslitelně patří. O zahájení trhů se postaral herec Pavel Trávníček, představitel prince z pohádky o Popelce. Ta bude provázet návštěvníky trhů po celý advent, o čemž ještě bude řeč.

Rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí. | Video: Deník/Radek Cihla

Největší nával dorazil na historické náměstí po čtvrté hodině, kdy se chystalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. To se stalo přesně v půl páté.

Jehličnan letos pochází z Libereckého kraje. Měří 22 metrů a váží přes 5 tun. Na náměstí dorazil už na začátku týdne a v úterý se začalo s jeho výzdobou. Na sobě má více než jedenáct kilometrů světelných řetězů a téměř 400 různých ozdob.

Rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí.Zdroj: Deník/Radek Cihla

„V případě samotné výzdoby na Staroměstském náměstí jsme vycházeli z potřeby nechat promluvit vznešenost historického prostoru a navodit vkusně a citlivě výzdobou chvíli naplnění. Ke štědrovečerní atmosféře českých domovů neodmyslitelně patří pohádka Popelka. Letošní výročí jsme zakomponovali do konceptu Vánoc a odpovídající tradiční symboly Vánoc ozvláštnili motivy z pohádkové Popelky,“ řekla Eva Poláčková, jednatelka společnosti Decoled, která se postarala o výzdobu trhů.

Obřích vánoční 2D hvězdy ve třech motivech letos poprvé vytiskla 3D tiskárna z recyklovatelného plastu. Strom bude svítit každý den od deseti dopoledne do jedné hodiny po půlnoci. Rozsvěcení se uskuteční s animací na melodii Tří oříšků pro Popelku každý den vždy v půl od 16.30 do 21.30 hodin.

Samotný strom bude denně rozsvícen od 16 hodin do půlnoci. Svítit bude až do Tří králů, tedy do 6. ledna.

Klobásy i šneci

Kromě už zmíněných nápojů si budou moci návštěvníci trhů vybrat zboží v 81 prodejních stáncích. K jídlu mohou zakousnout klobásu, grilovaný sýr, špízy nebo palačinky.

Pro gurmány pak budou připraveny ochutnávky šneků. Kromě jídla a pití si zájemci mohou pořídit originální vánoční ozdobičky vyrobené ze skla, slámy, šustí, keramiky, dřeva a dalších materiálů.

Zazpívají soubory

Součástí trhů budou i kulturní vystoupení. Část z nich se uskuteční i na Václavském náměstí. Větší pódium však bude na tom Staroměstském, kde se bude konat program každý den. Vždy v odpoledních hodinách začnou vystoupení, která potrvají až do večera.

Součástí oslav adventního času budou tradiční folklórní vystoupení, národopisné i dětské soubory z České republiky, ale i ze zahraničí. „V letošním roce byl velký zájem ze strany sborů o vystoupení na trzích, takže máme velkou radost, že bude program kvalitní a pestrý a ve velkém rozsahu, jako jsme byli zvyklí v předchozích letech,“ upřesňuje Simona Čermáková, programová manažerka trhů.

Chybět nebude oslava Mikuláše tentokrát s Bárou Ladrovou, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby, Česká mše vánoční Hej mistře ani Novoroční zpěvy. Trhy tradičně projde průvod Tří králů, tentokrát už 5. ledna.

Vánoční poutákZdroj: Redakce