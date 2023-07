„Rozhodnete-li se adoptovat strom, budou na vás čekat pouze příjemné ‚povinnosti‘,“ ujišťuje facebooková prezentace městské části. „Bude na vás, abyste se o svůj strom starali, například zaléváním v období sucha, uklízením okolí stromu nebo jeho ‚zvýšenou ostrahou‘. Můžete si též připnout na strom cedulku, která označuje, že jste adoptivní rodič daného stromu – a dokonce požádat o ptačí budku, kterou vám vyrobí v chráněné dílně,“ upřesňuje, co projekt nazvaný Adoptuj strom na Dvojce znamená.

Stačí si pak vybrat v některém z parků na území Prahy 2 „svoji“ dřevinu – a s oddělením správy zeleně městské části se domluvit na spolupráci prostřednictvím e-mailové adresy mujstrom@praha2.cz. Úřad především prověří, zda je vybraný strom vhodný k adopci. S tou se nepojí žádný finanční příspěvek; ani z jedné strany. Třeba rodiče s dětmi nicméně mohou takto získat vítanou příležitost k vycházkám: lze se pravidelně chodit přesvědčit, jestli je strom v pořádku a zda něco nepotřebuje.

Vedle zálivky, která by v období, kdy je potřebná, byla vítaná třikrát až čtyřikrát týdně, vinohradská radnice nabízí odklízení nepořádku včetně nedopalků cigaret u „svého“ stromu, stejně jako odstraňování plevele. A také dohled: strom sledovat a garantovi adopce nahlásit jakýkoli problém, který by měli řešit odborníci. Ať už zjištění, že strom napadli škůdci, nebo třeba poznatky o tom, že viditelně neprospívá. Dokonce je možné uvažovat o vytvoření závlahové mísy – to však pouze podle domluvy s garantem adopce a jeho pokynů.

Vlastník stromů nicméně na osvojitele žádná práva ke stromům nepřevádí. Nadále trvá na jejich vlastnictví, ale i na své výhradní odpovědnosti za jejich stav. Dopředu proto jasně stanoví, co není dovoleno. Zapovězeny jsou nejen jakýkoli řez včetně roubování nebo kopání v blízkosti kořenového systému, ale i podstatně mírnější zásahy. Bez souhlasu není možné ani přihnojování nebo přisypávání zeminy.

Pokus za Hlubučka

Celopražsky se o adopci stromů obyvateli hlavního města hovořilo v roce v roce 2021. Tenkrát pilotní projekt Adoptuj strom ohlásili tehdejší primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jeho náměstek pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (tehdy STAN) a autor projektu Tomáš Murňák (Piráti), a to se zaměřením na park U Čeňku v Praze 14. S tím, že pokud lidé projeví zájem, projekt se rozšíří na celou metropoli. Aby nezůstalo jen u vysazování stromů, ale také byly zajištěny aktivní zapojení občanů a informace o jejím stavu směřující k veřejnosti. Podmínky byly obdobné jako nyní v Praze 2: kontrolovat, jak strom prospívá, a starat se o zalévání.

Murňák tehdy zdůraznil, že vychází ze zkušenosti s adopcí stromů z Prahy 10 či z jihomoravského Hodonína. Tenkrát se zájemci mohli hlásit prostřednictvím webových stránek zastromujprahu.cz. Ta zůstává funkční i v nynějším volebním období. Nicméně možnost přihlásit se zde k adopci už aktivní není.

Zeleň, květy i stín

Stromy ve městě nejen lahodí oku, ale také zpříjemňují život obyvatelům. Nejen kvetou a voní; často se o nich hovoří jako o pomocnících v boji s klimatickou změnou. Nabízejí stín, ochlazují okolí odpařováním vody, pomáhají čistit ovzduší. O stromy se v metropoli nestarají jen Lesy hl. m. Prahy, ale i další organizace. Třeba také Technická správa komunikací (TSK). Její mluvčí Barbora Lišková Deníku řekla, že TSK o těchto aktivitách dává vědět na webu zelenvpraze.cz.