Motiv pachatele loňské tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebyl dán duševní poruchou. S odvoláním na zkoumání znalkyně v psychologii to při dnešním jednání sněmovního bezpečnostního výboru uvedla státní zástupkyně Jana Murínová. K dřívějším informacím, že se střelec v minulosti léčil na psychiatrii, žalobkyně poznamenala, že ne každý člověk, který vyhledá pomoc psychiatra, je nemocný.

Pieta za oběti střelce z Filozofické fakulty. | Video: Deník/Radek Cihla

"Pachatel nebyl postižen duševní poruchou," řekla Murínová. Jakmile bude posudek dokončený, znalkyně je podle ní připravena závěry zveřejnit a obhájit je. Murínová v této souvislosti žádala o trpělivost. Na jednání výboru dorazili i rodinní příslušníci, kterých se událost na filozofické fakultě dotkla.

Znalkyně zpracovává podle státní zástupkyně psychologický profil pachatele. Vedle kriminalistických postupů má pomoci k určení pachatelova motivu. "Jdeme hluboko do historie jeho života," řekla Murínová.

Při střelbě na fakultě v centru Prahy přišlo loni před Vánoci o život 14 lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu. S pachatelem souvisely také vraždy v Klánovickém lese a ve středočeské Hostouni.

Vyšetřování nadále pokračuje. Proto podle Murínové nelze podávat žádné konkrétní, ale jen obecné informace. Základní lhůta pro vyšetřování je půlroční. Vojtěch Motyka z pražské policie uvedl, že policisté o její prodloužení ještě nežádali.

Lidé se rozloučili s pietním ohněm za oběti tragédie na filozofické fakultě

Schůzi výboru nechali svolat poslanci opozičního hnutí ANO v souvislosti se snahou zřídit k postupu policie vyšetřovací komisi. Vystupující z řad pozůstalých vyslovili na vznik komise rozdílné názory. Zatímco jeden z nich soudil, že komise by byla politická, další ji podpořil. Tázal se například na to, proč policie nezajistila i hlavní fakultní budovy na náměstí Jana Palacha, kde se střílelo, jako to udělala v případě jiné fakultní budovy v blízké Celetné ulici.

Na jednání výboru dorazil také bývalý ministr za ČSSD Lubomír Zaorálek, který na fakultě v době střelby přednášel. "Policisté, kteří tam byli, dělali, co mohli. O tom to vůbec není," uvedl. Otazníky jsou podle něho kolem vedení a řízení operace.

Policejní zásah stále prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Při jednání výboru zaznělo, že inspekce může dávat i metodická doporučení.

Jedna z pozůstalých je přesvědčena o tom, že řada obětí střelby mohla být zachráněna. Ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) vytkla nedostatek empatie, Rakušan se proti tomu ohradil.