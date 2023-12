Experti ze společnosti Hard Task, která se věnuje střeleckému výcviku a taktice, se pokusili nasimulovat dění na filozofické fakultě a hlavně pravděpodobnost, s jakou bylo možno střelce zasáhnout a zneškodnit. Experimentu se zúčastnil i známý herní vývojář Daniel Vávra, který jej celý popsal. Vrah na fakultě 21. prosince zabil 13 lidí, další oběť zemřela po převozu do nemocnice.

„Byl připraven scénář co nejvíce napodobující, co se stalo. Ve vzdálenosti 100 m byl terč o velikosti lidského torza, okolo něj byly plochy představující okna o patro níže a výše. Akce se účastnilo několik desítek střelců od špičkových profesionálů, instruktorů střelby, policie, ale i amatérů na různé úrovni,“ popsal experiment Vávra na sociální sítí Facebook.

Každý z účastníků zároveň uvedl, kolik ročně nastřílí, aby bylo možné srovnat úroveň přípravy střelců. „Každý musel na začátku uběhnout se zbraní asi 200 m, aby si dostatečně zvednul tepovou frekvenci a nasimuloval tak stres a následně zpoza auta a rohu budovy střílel v přesně daných časových oknech na cíl. Časová okna přesně odpovídala tomu, kdy střelec byl vidět, takže to vždy bylo v řádech sekund a celá situace trvala pár minut, přičemž čas na střelbu byl zhruba 20 sekund,“ uvedl Vávra.

Střelci nejprve použili 9mm pistoli Glock s pevnými mířidly. „Nejlepší byl policista a zkušební komisař, který i závodí. Ten zasáhl šestkrát. Ti absolutně nejlepší za ním, profesionálové a závodnici v dynamické sportovní střelbě zasáhli čtyřikrát. Mně se to podařilo na první pokus pouze jednou, na druhý a třetí třikrát,“ napsal Vávra s tím, že většina účastníků se z pistole netrefila ani jednou.

V další části experimentu zkoušeli účastníci delší zbraně. Vávra s karabinou CMMG trefil cíl třináctkrát. „V určeném čase ale pouze devětkrát, protože na takovou vzdálenost letí střela cca sekundu, takže jsem sice vystřelil včas, ale střela dopadla až po ukrytí cíle. Kolega se Scorpionem EVO, kterým jsou vyzbrojené některé ozbrojené složky, zasáhl ještě vícekrát,“ přiznal známý herní vývojář.

Celkové skóre není podle Vávry nijak oslňující. Z pistole bylo všemi účastníky vystřeleno 1002 ran a z toho bylo pouze 57 zásahů cíle ve správném časovém okně. 20 zásahů si připsali čtyři nejlepší střelci. Z pušky pak bylo vystřeleno 161 ran a 54 zasáhlo cíl. „Ze všech ran šlo ale 12 pod balkon tak, že by hrozilo že zasáhnou okna učeben, a šest nad, takže hrozilo, že by přeletěly střechu,“ popsal Vávra.

Podle Vávry by tak běžný ozbrojený civilista, ale i řadový policista měli jen minimální šanci zasáhnout. „Zkušený střelec, včetně civilních, by měl šanci větší než nulovou a určitě by dokázal zastrašit a bránit mu ve snadné střelbě, i když s obřím rizikem, protože by stál proti mnohem lepší zbrani, shrnul Vávra s tím, že puškou by to šlo mnohem lépe a pořád existuje riziko, že střely ohrozí i někoho jiného než střelce. „Vzhledem k situaci bych se ale do kritiky zasahujících policistů na místě rozhodně nepouštěl,“ uzavřel Vávra.

Navíc podle účastníků se pokus odehrál tak, že figurína i střelci byli v podstatě na stejné úrovni. "Pokud by se střílelo do výše třetího patra byly by výsledky ještě horší," okomentoval výsledek jeden z nich.

Policisté na sociálních sítích čelí od laické veřejnosti kritice, proč na útočníka nestříleli. Počínání zasahujících policistů i vyšetřovatelů prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.