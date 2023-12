Střelba v centru Prahy na náměstí Jana Palacha byla nahlášená ve čtvrtek 21. prosince v odpoledních hodinách. Na místo ihned vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté potvrdili, že na místě jsou mrtví i zranění. Střelec byl podle policistů eliminován.

Střelba v centru Prahy 21. prosince. | Foto: Deník/Radek Cihla

Během zásahu je celé náměstí uzavřeno veřejnosti. O události informovali policisté na sociální síti X. Policisté zároveň vyzývají občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu.

Na místo vyrazily i posádky pražských záchranářů. Dva lékaři, inspektor, speciál Fenix a pět posádek záchranářů. „Na místě se pravděpodobně nachází větší množství zraněných osob. O typu a počtu zraněných zatím nemáme informace," doplnila mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Online reportáž

Policisté zároveň zastavili v místě události i provoz městské hromadné dopravy. Linka metra A ve stanici Staroměstská místem pouze projíždí. O konkrétních opatřeních Pražské integrované dopravy se můžete dočíst zde.

Na místě je řada sanitek, jak těch velkých, tak menších s lékaři. Zdravotníci třídí zraněné podle priority potřeby jejich odvozu do nemocnic. Záchranná služba aktivivala traumatický plán. Dorazily i černé limuzíny, v nichž jsou zřejmě vrcholní představitelé. Přijet na místo by měly nejen nejvyšší špičky policie, ale objevil se tam také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Jak se do opatření kolem Filozofické fakulty UK zapojili pražští strážníci, mluvčí městské policie Irena Seifertová odmítla pro Deník komentovat. „Informace poskytne jedině Policie ČR; my se vůbec vyjadřovat nebudeme,“ konstatovala.

Útoky na školách v ČR? Tragédie na fakultě v Praze se zařadila k těm nejhorším

Okolí místa zásahu policisté uzavřeli. Evakuovali nejen lidi z budovy fakulty, ale i z okolních restaurací. Uzavření nábřeží přineslo dopravní kolaps na nábřeží, nejezdí ani tramvaje a stanicí metra Staroměstská vlaky jen projíždějí. Ulice v okolí jsou přeplněné, náměstí Jana Palacha nepřístupné. Kolony ale zasahují daleko: jak k Tančícímu domu, tak komplikují dopravu až v oblasti Letné.

Opatření v metru po střelbě 21. prosince.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum, pro ČT24 uvedl, že střelce viděl na vlastní oči. „Osobně jsem byl svědkem toho, jak pachatel stál na ochozu a střílel směrem k Mánesovu mostu,“ popsal. Šel se podívat ze své kanceláře, jejíž okna vedou k řece, na náměstí z budovy Rudolfina. „Nemohu říct jistě, jestli to byl pachatel. Viděl jsem mladého člověka, který měl v rukou zbraň typu samopal. Střílel opakovaně, s určitými prodlevami, pak vystřelil, dal ruce nahoru a zbraň hodil dolů na vozovku. Ta zůstala ležet na přechodu pro chodce.“ Poté se na místě objevilo velké množství policistů, další policisté se objevili i na ochozu fakulty. Eliminaci střelce už neviděl, ale sledoval, jak policie od budovy odvání lidi.

Podle informací policie je na místě nejméně patnáct mrtvých, devět lidí je vážně zraněných, další desítky mají středně těžká a lehčí zranění. Všichni pacienti byli transportováni do pražských nemocnic. Podle záchranářů poslední pacient opustil místo v sanitce v 16:56.

Evakuace byla ukončena, policisté na místě jsou ale stále ve střehu

Evakuace budovy byla dokončena kolem půl šesté večer, někteří studenti se před střelcem zamkli v jednotlivých místnostech. Policisté zároveň vyzývají studenty, kteří jsou v uzavřeném perimetru, aby zavolali na linku 158 a budou bezpečně vyvedeni. Na místě nyní probíhá pyrotechnická prohlídka, policisté vyklidili Valentinskou ulici mají podezření na bombu. Muž dávaný do souvislosti se střelbou vlastnil výbušniny.

Od Karlova mostu je místo páskami policie uzavřené. "Nemůžu vás pustit. Omlouvam se, ale nikdo tam nesmí," sdělil Deníku hlídající policista, který odklání turisty. Policie pouští za pásku jen místní obyvatele, kteří musí říct přesnou adresu a slíbit, že nebudou vycházet.

Navzdory tragédii se centum Prahy baví. Nebyl ani přerušen vánoční program v dolní části Václavského náměstí. Zde nejsou patrná žádné bezpečnostní opatření.

Navzdory tragédii se centum Prahy baví. Nebyl ani přerušen vánoční program v dolní části Václavského náměstí. Zde nejsou patrná žádné bezpečnostní opatření.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

K tragédii se vyjádřilo i České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). „Vedení ČVUT v Praze je šokováno událostí na FF UK, vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým a věří v brzké uzdravení všech raněných. To, co známe z USA, se stalo realitou i v České republice. Pevně doufáme, že se podobná tragédie nebude na akademické půdě ani jinde v ČR opakovat. A všem kolegům, studujícím i zaměstnancům UK, vyjadřujeme plnou podporu a solidaritu.“

Informace o vývoji tragické události na pražské filozofické fakultě bedlivě sledují i bývalý studenti táborského gymnázia, kteří tam mají své spolužáky. Okamžitě si po sítích začali předávat informace o tom, zda jsou všichni v pořádku. "Naše děti jsou naprosto v šoku. Jsou tam jejich spolužáci i ze základky. Dlouho se jim jedna z kamarádek neozývala, tak vůbec nevěděli, co se jí stalo. Až teď asi před půl hodinou jim dala vědět ze sanitky. Tak snad bude v pořádku. Děti vůbec nechápou, co se to vlastně stalo," sdělila Deníku matka spolužáků z Tábora.

Brífink policejního prezidenta a ministra vnitra

Na křižovatce ulic 17. listopadu a Břehová proběhne tiskový brífink policejního prezidenta a ministra vnitra. V 21 hodin se mimořádně sejde i vláda. Ministr vnitra Vít Rakušan již vyzval veřejnost, aby uposlechla výzvy policistů zasahujících na místě.

„V tuto chvíli víme, že o život přišlo více než 15 lidí, dalších 24 lidí je zraněno," uvedl policejní prezident. „Žádáme veřejnost o strpení, zásah jednotlivých složek stále probíhá," dodal.

Praha po střelbě.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Policie pracuje s velkou mírou pravděpodobnosti, že by střelba měla mít souvislost s mužem, který pochází z Kladenska.

Rakušan poděkoval všem zasahujícím složkám a požádal veřejnost, aby na sociálních sítích nevytvářela paniku.