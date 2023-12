Šok z předvánočního řádění vraždícího střelce z řad studentů v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy časem odezní. Lidem, které tragická událost v objektu vysoké školy citelně poznamenala, i když jí sami nebyli přímo dotčeni, radí psycholog se zkušeností s řešením následků vypjatých situací Pavel Král jednoduše: počkat; ono to přejde.

Praha po střelbě. | Video: Deník/Radek Cihla

K pietnímu místu u budovy filozofické fakulty přicházelo během svátků množství lidí, aby zapálili svíčku, položili květinu (nebo třeba plyšovou hračku) či jenom postáli pohrouženi ve svých myšlenkách. Mezi příchozími jsou Pražané, ale i lidé přijíždějící do metropole nejen z blízkého okolí; dokonce se objevují také turisté ze zahraničí. Lhostejní nezůstávají řidiči: leckteří při průjezdu kolem zatroubí. Další rozměrné pietní místo vzniklo u budovy Karolina na Ovocném trhu, kde sídlí rektorát univerzity a nachází se i její aula.

1/83 Zdroj: Eliška Stodolová Pietní místo před FF UK v pátek dopoledne 2/83 Zdroj: Eliška Stodolová Stovky lidí přišly v pátek v jedenáct dopoledne k pietnímu místu před pražským Karolinem 6/83 Zdroj: Deník/Radek Cihla Lidé zapalují svíčky před pražským Karolinem - velvyslanec USA Bijan Sabet 7/83 Zdroj: Deník/Radek Cihla Ke Karolinu dorazil i ministr vnitra Vít Rakušan 8/83 Zdroj: Deník/Radek Cihla Lidé zapalují svíčky před pražským Karolinem - japonský velvyslanec Suzuki Hideo 28/83 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Pietní místo u FF UK 30/83 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Pietní místo u Karolina. Na místě byly v pátek dopoledne stovky studentů 60/83 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Pietní místo u FF UK 68/83 Zdroj: Deník/Radek Cihla Lidé zapalují svíčky před pražským Karolinem 70/83 Zdroj: Deník/Radek Cihla Lidé zapalují svíčky před pražským Karolinem - japonský velvyslanec Suzuki Hideo 72/83 Zdroj: Deník/Radek Cihla Ke Karolinu dorazil i ministr vnitra Vít Rakušan 78/83 Zdroj: Deník/Radek Cihla Lidé zapalují svíčky před pražským Karolinem - velvyslanec USA Bijan Sabet 80/83 Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Pietní místo u Karolina

Na druhou stranu nejsou ojedinělé případy, kdy se k řádění střelce někteří lidé stavějí kladně. Dokonce se netají jakýmsi obdivem. Či představou, že střílející vrah je pro ně vlastně inspirací. Vrah, který zřejmě zabíjel rovněž doma na Kladensku a podle všeho také šest dní před masakrem na univerzitě i v Klánovickém lese na východním okraji Prahy. Potvrzuje to policie s tím, že převážně na sociálních sítích se stále objevují nové případy schvalování útoku nebo hrozby s výkřiky typu „teď je řada na mně“. Počet těchto činů evidovaných po celé republice už se přehoupl přes šest desítek.

Muž chválil čin vraha z fakulty a vyhrožoval střelbou. Přišla si pro něj policie

Řada pisatelů je pak zaskočena, jak rychle u jejich dveří zazvonili policisté. Vedle schvalování trestného činu či nebezpečného vyhrožování jsou tito lidé stíháni také pro šíření poplašné zprávy, konstatoval v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Ve středu policie na twitterové síti X upřesnila: „K dnešnímu dni se v České republice zabýváme více než 60 takovými případy – a u 30 z nich již známe totožnost konkrétních osob.“

Pomoc potřebují nejen přímé oběti

Lidi, kteří byli řáděním střelce přímo dotčeni a tento zážitek na ně doléhá, potřebují odbornou pomoc, která je jim také nabízena z různých stran. V závislosti na tom, zda jde o studenty či pedagogy, rodinné příslušníky – anebo třeba i některé ze zasahujících policistů nebo zdravotníků. I pro ně šlo o traumatizující zážitek, jakkoli jsou po podobné případy cvičeni a ve své praxi už leccos viděli. Možná podporu odborníků teprve vyhledají – v podobných případech, jak ukazují zkušenosti, nebývá ojedinělé, že se taková potřeba objevuje až s odstupem; někdy i poměrně značným.

Experti se shodují, že tito lidé potřebují odbornou pomoc, a to se zaměřením konkrétně na jejich situaci. „Pro ně obecné rady neplatí,“ potvrdil Deníku psycholog Král. Konstatoval, že „obecné rady“ z pohledu psychologů příliš nefungují ani za jiných situací.

Veřejnost, která je otřesena jak samotným vražedným řáděním, tak faktem, že k němu mohlo dojít u nás, avšak s vlastním případem se dostala do kontaktu jen prostřednictvím médií, je v jiné situaci. „Pro lidi, kteří přímo zasaženi nebyli, platí doporučení: počkejte, ono to přejde,“ konstatoval Král.

Jak přistupovat k obětem? Citlivě, ale bez přehnané účasti

Zda si člověk, na kterého dolehnou ozvěny podobné tragédie, může „pomoci sám“, záleží podle jeho slov na tom, jak se bude cítit. Pokud vnímá, že jeho psychický stav není dobrý, je vhodné vyhledat odbornou pomoc – a to bez ohledu na to, jaké jsou souvislosti či zda zrovna je, anebo není období Vánoc; to prý nehraje valnou roli. „K dispozici jsou různá zařízení – krizová centra, krizové linky, pohotovosti psychiatrických nemocnic,“ radí Král, kam se obrátit.

Nezastírá, že jakákoli tragická událost, která na člověka zapůsobí, může zhoršit jeho psychické potíže – nebo je i nově spustit. Třeba posttraumatická stresová porucha se může rozvinout i s odstupem až půl roku. Ovšem ne každý problém, který se v této době objeví, musí mít právě takovýto charakter.

Zamkli jsme dveře a posílali sms blízkým. Všude byla krev, popsal student masakr

Král Deníku připomněl, že lidé, kteří byli zasaženi přímo, a tudíž se dostali do kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému, potřebné informace a doporučení dostali. Přehled možných služeb, které lze využít, je také k dispozici třeba na webu Národního ústavu duševního zdraví nudz.cz. Nejde jen o ryze odbornou pomoc; nechybí ani odkazy na odkazy na spirituální podporu.

Šéf záchranářů o střelbě na fakultě: Zraněným jsme získali k dobru dvacet minut

„Většina lidí už se do blízkosti nějaké tragédie dostala, podotkl Král. Z jeho slov plyne, že kupříkladu soužit se obavami, že by se mohl objevit maniak, který podobné řádění zopakuje, nemá smysl. „Nikdo z nás nevěří tomu, že svět je úplně bezpečný,“ konstatoval s tím, že nebezpečné věci vlastně děláme každý den – třeba když sedáme do auta. A byť skutečně existuje reálné nebezpečí, že se může přihodit nehoda, jejíž následky by mohly být i vážné, toto riziko si neuvědomujeme nebo nepřipouštíme.

Co se stalo během smrtící střelby, je hrozné – a šok to přineslo i mnohým nezúčastněným lidem, nezastírá Král. Celá škála emocí i smutek nepřekvapí. „Jsou očekávatelné,“ konstatoval Král. „Všichni jsou v šoku stejně jako například po vážných nehodách, kdy se stane obrovské neštěstí – jako třeba po nehodách vlaků ve Studénce,“ připomněl především náraz rychlíku do zřícené konstrukce mostu v roce 2008, ale také střet expresu s kamionem na přejezdu v roce 2015. Mohou se pak objevit náznaky rozvoje úzkostí, depresí, bilanční úvahy… Po nějaké době se ale vše vrací k normálu a lidé začínají běžně fungovat.