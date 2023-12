Útočník z filozofické fakulty byl mezi vytipovanými lidmi, kteří mohli mít na svědomí dvojnásobnou vraždu v Klánovickém lese. Policisté to uvedli na tiskové konferenci. Podle nich chybělo jen pár dní, aby ho zadrželi. To už nestihli. Střelec zabil 21. prosince v budově 13 lidí, čtrnáctou obětí je pacient, který zemřel v péči zdravotníků. Po smrti je také pachatel. Rychlý příjezd a zásah policistů zabránil dalším obětem, je přesvědčen ředitel pražské policie Petr Matějček. Policie také zveřejnila video ze zásahu.

Pražská policie představila zákrok proti střelci v budově filozofické fakulty | Video: Milan Holakovský

K případu tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se v pátek 22. prosince vyjádřili policisté na tiskové konferenci. Policie po střelci pátrala od odpoledních hodin, kdy svědkyně oznámila, že jí kamarád poslal sebevražednou textovou zprávu a nereaguje na volání. Na zákroku se podílely stovky policistů.

Jednání střelce si vyžádalo 14 obětí z řad studentů a dalších osob, sám pachatel je také po smrti. Když se k němu blížili policisté, zastřelil se zřejmě brokovnicí.

Policejní video ze zásahu na filozofické fakultě

Té se chopil poté, co mu vypadla nebo odhodil původně používanou poloautomatickou pušku. Zdravotníci se starali o dalších 25 lidí, z toho tři byli zraněni v okolí budovy školy. Střílel totiž i ze střechy, kde se kryl, když po něm stříleli policisté zasahující před budou. Od nich se také dozvěděli policisté zasahující uvnitř. Oni střelbu neslyšeli a budovu prohledávali. Uvnitř budovy tedy k přestřelce nedošlo.

Celkem tedy je 15 mrtvých, řekl ředitel pražské policie Matějček. Střelec z fakulty zasáhl jeden civilní vůz a jedno auto policie. Žádný z policistů ale zraněn nebyl.

Podle policistů byla střelba nahlášena jedním ze studentů, prvotní informace zněly, že se chce sám zabít a ne vraždit. Ředitel pražské policie uvedl, že při zásahu policistů nevidí žádné pochybení. V případě, že by měl na jednání podezření, dojde k vyšetřování.

Pražská hromadná doprava už jezdí okolím filozofické fakulty bez omezení

Zásadní podle vyhodnocení zásahu byl fakt, že policisté dostali pachatele pod tlak a on vyběhl na střechu. Podle Matějčkových slov byl zjevně připraven zabíjet dál, jak dokazuje větší množství zásobníků naplněných střelivem nalezených na chodbách. Bližší informace k jejich počtu policie zatím nezveřejnila. Nekomentuje ani vlastnictví zbraní, údajně čerstvě získaný zbrojní průkaz střelce ani výcvik, který prý absolvoval. Vše zůstává předmětem prověřování.

Záběry z učeben filozofické fakulty

„Trestní řízení je vedeno pro trestný čin mnohonásobné vraždy. Dozoruje ho Městské státní zastupitelství Praha a šetří ho Krajské ředitelství Praha společně s Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, protože bychom se rádi dobrali motivu pachatele,“ řekl Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta pro SKPV.

Ani před čtvrteční střelbou neměli policisté indicie, že veřejnou dopravou míří z obce na Kladensku do Prahy muž, ktreý bude pálit kolem sebe. Měli za to, že do hlavního města jede s úmyslem zabít sám sebe. Ve 12.26 volala na tísňovou linku svědkyně, že jí kamarád poslal sebevražednou SMS zprávu, načež se mu nedá dovolat. Ve 12.47 měli policisté potvrzeno, že jede do Prahy. Pořád ale měli za to, že tam odjel jako sebevrah.

Souvislost s vraždou v Klánovickém lese?

Podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Kubíka indicie ukazují, že vrah z Klánovického lesa a z filozofické fakulty jsou jedna a tatáž osoba. Jistotu dá balistická expertiza, která probíhá.

Policisté potvrdili, že měli poznatky o tom, 24letý student z obce na Kladensku se pohyboval v oblasti Klánovického lesa na východním okraji Prahy, když tam v pátek 15. prosince byli zastřeleni muž a miminko v kočárku. Podle všeho i tento skutek spáchal on. David K. byl na seznamu lidí, které chtěli detektivové prověřit.

Aleš Strach, šéf 1. oddělení pražské kriminální policie uvedl: „Měli jsme řadu vytipovaných osob, které mohly mít spojitost se střelbou v Klánovickém lese. Střelec z FF UK byl mezi podezřelými osobami, chybělo nám pár dní, kdybychom ho zadrželi. Je mi to líto, ale jsem přesvědčen, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách." Jak se David K. dostal mezi podezřelé osoby ze střelby v Klánovicích, nechtěl šéf pražské mordparty Aleš Strach prozradit. Zároveň uvedl, že na něj nebylo nasazeno sledování či odposlechy.

Policisté znají totožnosti čtrnácti zemřelých na filozofické fakultě v Praze

„Nejprve jsme hledali vazby v rodině, práci a v osobních vztazích. Během několika dní jsme souvislost s rodinou či blízkým okolím vyloučili,“ uvedl kriminalista Strach.

Při prověřování postupovali policisté v zásadě podle vzdálenosti: od Prahy dál. I s odstupem jsou přesvědčeni, že chybu neudělali.

Pachatel šílené střelby je po smrti, ale policie zůstává v pohotovosti

Zvýšenou ochranu takzvaných měkkých cílů, tedy míst, kde by agresoři mohli zaútočit na větší množství lidí, v pátek 22. prosince na společné tiskové konferenci s policejním prezidentem Martinem Vondráškem ohlásil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Má to platit během celých svátků až do počátku ledna. Je to reakce na čtvrteční řádění střelce řádícího v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Bezprecedentní, šílený a hnusný,“ pojmenoval Rakušan útok, který si vyžádal 14 obětí a 25 zraněných, z nichž někteří mají i střelné poranění hlavy. Plus zemřel také pachatel, který vzal život i sobě.

Tisková konference ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška

Agresor je sice sice po smrti a informace o tom, že by podobná hrozba byla dále aktuální, policie nemá, avšak různě po internetu se objevují výkřiky obdivovatelů střelcova činu – a nezůstává jen u nich. Někteří pisatelé (a byl mezi nimi odhalen i 14letý školák, jenž po svém odhalení hovořil o „žertu“) se nerozpakují tvrdit, že se skutkem na filozofické fakultě inspirovali a mají v úmyslu spáchat něco podobného.

Proto je u vybraných míst posílen policejní dohled. „Z preventivních důvodů,“ konstatoval Rakušan s mimořádným důrazem na slovo „prevence“.

Šéf policistů Vondrášek potvrzuje, že více policistů, a to i s dlouhými zbraněmi, bude nejméně do počátku ledna vidět na různých místech včetně židovských památek; pozornost je navzdory vánočnímu času věnována rovněž vysokým školám a vybraným středním. Vondrášek také uvedl, že policie zatím v celé republice řešila osm internetových excesů představujících reakce na čtvrteční masakr. Sedm případů představovalo adoraci střelby či hrozbu pokračováním – jednoho pisatele z Prahy dokonce zadržela policejní zásahovka – osmý pak obnášel hrozbu vystřílením rodiny pachatele

Volající vyhrožoval: Budu také zabíjet

Na policii se pouhých pár hodin po tragédii v pozdním čtvrtečním večeru obrátil i tendy neznámý volající s výhrůžkou, že je inspirován střelcem a míní si pořídit zbraň a zabíjet. Záhy byl ale odhalen a zadržen. Došla si pro něho pražská zásahová jednotka.

Podle policistů úkony stále probíhají, zatím je čin podezřelého kvalifikován jako šíření poplašné zprávy.