„Dlužíme to obětem střelby v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – musíme se snažit, aby se něco podobného nemohlo opakovat,“ míní ve vztahu ke zbraním.

V reakci na tragickou střelbu v budově filozofické fakulty bude policie upravovat typový plán pro případ útoku aktivního střelce, říká policejní prezident Martin Vondrášek. | Video: Deník/Milan Holakovský

Připomíná osudný 21. prosinec loňského roku, kdy se budově „fildy“ chystalo předvánoční zpívání – a náhle ve čtvrtém patře začal střílet po zuby ozbrojený student. Čtrnáct studujících a pedagogů tehdy zemřelo, další desítky lidí utrpěly zranění. Jen náhoda zařídila, že tváří v tvář vraždícímu střelci nestanul také on sám. Uvízl tehdy ve výtahu.

Zvuky ve tmě, emoce na světle

Vlastně i poblíž místa činu se Vichnar ocitl náhodou. V ten černý čtvrtek odpoledne se vydal vrátit reproduktor, který měli s kolegy vypůjčený kvůli pořádání přehlídky poezie. Když ve 14.59 vstupoval do budovy – shodou okolností právě v okamžiku, kdy na tísňovou linku dorazilo první volání z budovy (a on má přesný čas zaznamenaný díky zprávě, kterou při příchodu posílal kolegyni) – nikdo dole netušil, co se odehrává ve čtvrtém patře. On se pozdravil s vrátnými – a i se zavazadlem obsahujícím objemný reproduktor nastoupil do výtahu.

Ten však dojel jen do druhého patra. Zastavil a zhaslo světlo poté, co nahoře ozvala rána. V té chvíli Vichnar neměl ponětí, že pachatel, který právě zavraždil kolegyni, o dvě podlaží výš prostřelil dveře. Ani netušil, že on uvnitř stráví dlouhé minuty, snad osm, možná deset, než se mu podaří vyprostit vlastními silami. Původně myslel, že ho někdo záhy vysvobodí.

Tenhle dojem posílily dunivé rány ozývající se shora. Aha: už se kdosi snaží problém řešit a výtah uvést do pohybu. Hluk to však byl nějak zvláštní. Že by to někdo přeháněl s oslavou při vánočním večírku?

Zvuky však byly stále divnější – zjevně i s dupáním běžících lidí – a ozvaly se i výzvy policie. Nu, možná nebylo třeba zklidňovat příliš bujarou oslavu, ale spíš se v budově natáčí nějaký film… Sice také objevila myšlenka, že kdybychom nebyli Praze, ale někde v Americe, znělo by to jako zvuky provázející řádění šíleného střelce – avšak myšlenka nepravděpodobná; málem úsměvná. Jisté bylo jediné: výtah zřejmě nikdo neotvírá.

Vichnar se tedy začal snažit sám. Když se mu podařilo vyprostit, už bylo ticho. On i s těžkým reprákem pokračoval na katedru, aby ho tam odevzdal. Na chodbě ho však zastavili policisté – a v rámci zásahu, kdy nebylo jasné, kdo je kdo a od koho může hrozit další nebezpečí, ho posadili pod okno. Posléze došlo na evakuaci, při níž viděl i pobledlá těla zraněných. Připomínajících spíše figuríny než lidi. V té chvíli to vnímal jako surreálný pocit: jako kdyby se člověk účastnil nějaké hry. Tohle přece nemůže být skutečnost! Následně se vystřídala celá škála pocitů: od letargie přes depresivní stavy až po hněv.

Náhodné setkání pod oknem

Pod oknem a za dozoru policejních zbraní seděl vedle Vichnara student třetího ročníku historie Tomáš Hercík. Jeden z hrdinů smutného dne, který sice přesně nevěděl, co se děje, ale poté, co spolužákovi poslala kamarádka ze čtvrtého patra zprávu, že slyší zvuky střelby, pochopil, že škola čelí útoku. Začal tedy obíhat učebny s upozorněním, ať se lidé uvnitř zabarikádují a neotevírají. Několikrát se setkal s policisty – a nakonec i on musel usednout pod okno na chodbě ve druhém patře.

Do té doby se Vichnar s Hercíkem neznali – a vlastně i na vzájemné představení došlo až při dalším setkání při pietní akci letos v lednu. Dnes spolupracují na přípravě antologie textů spojených s tragickou střelbou, která má vyjít k výročí tragické střelby. Řada přítomných totiž měla potřebu se ze svých zážitků takzvaně vypsat. Zařazeny do sborníku mají být i některé práce pozůstalých vzpomínajících na oběti střelby.

Vichnar s Hercíkem spolupracují také v rámci otevřené občanské iniciativy nazvané Všem, kdo nejsou lhostejní, jejímž cílem je přesvědčit zákonodárce ke změně právních norem týkajících se dostupnosti zbraní.

Požadavky občanské iniciativy Všem, kdo nejsou lhostejní: Omezit přístup k poloautomatickým útočným puškám

Omezit přístup k tlumičům hluku výstřelu

Jako podmínku pro nabývání zbraní zavést vedle zdravotní způsobilosti také prověřování psychické způsobilosti – a to s pravidelným opakováním Zdroj: David Vichnar

„Nejde nám o plošný zákaz všech střelných zbraní. O nějaký ‚lynč‘ všech čestných a slušných držitelů zbraní, kteří to mají jako zálibu,“ řekl Vichnar Deníku. „Nám jde o přístupnost ‚péče o duši‘, jak tomu říkají filozofové – tedy o psychotesty, aby se zbraně nedostávaly do rukou nepovolaných. Jde nám o tlumiče hluku výstřelu, protože si myslíme, že tlumič se primárně pořizuje s nějakým nekalým úmyslem: střílet někde potajmu,“ upřesnil.

Iniciativa by dále ráda dosáhla toho, aby se běžný občan nemohl snadno dostat k poloautomatické útočné pušce, jakou si společně se sedmi dalšími střelnými zbraněmi pořídil střelec z fakulty. A jak sám prohlásil v dopisu na rozloučenou, bylo to snazší než získat řidičský průkaz.

Fotogalerie: David Vichnar - pedagog FF UK a mluvčí iniciativy Všem, kdo nejsou lhostejní

Přísnost by vítali i držitelé zbraní

„Já znám několik držitelů zbrojního průkazu, kteří naší iniciativě fandí. Možná proto, že jsou mými známými a kamarády – ale i oni sami volají po zpřísnění pravidel, aby nebyli stigmatizováni jako nějací podivíni, kteří jsou ohrožením pro společnost,“ konstatoval Vichnar.

„Jsem přesvědčen, že mezi držiteli zbraní je 99 procent slušných, příčetných a rozumných, kteří sami uvítají, když to bude transparentnější, trošku přísnější – a na ně nebude padat stín podezření, že zbraně nabyli příliš snadno a s laxním přístupem,“ míní.

Konkrétní plány Deníku upřesnil filozof a pedagog Václav Němec, který se o zbraňovou legislativu zajímá dlouhodobě. Cílem je v rámci časových možností představitelů iniciativy vyvíjet tlak na politickou reprezentaci.

Pietní místo za oběti střelby na FF UK | Video: Deník/Radek Cihla

„Hlavní úsilí soustředíme na setkávání s politiky a vysvětlování našich argumentů; chceme se také obracet se na širší veřejnost,“ poznamenal.

„Velká akce“ burcující pozornost se ale nyní nechystá. „Zatím sázíme na dialog: chceme apelovat na zdravý rozum a srdce politiků,“ konstatoval Němec. Připomněl také elektronickou petici, která prozatím získala necelých 220 podpisů.

„Kontaktovali jsme i autory dřívějších petic; zvláště těch, co vznikly na naší fakultě,“ uvedl dále. K tomu však podotkl, že někteří autoři pociťovali potřebu se stáhnout. „Kvůli hejtům zastánců zbraní,“ řekl s tím, že zbraňová lobby, jíž podle jeho mínění jde politická reprezentace na ruku a hájí její zájmy, je velmi silná. „Naším cílem ale není primárně sběr podpisů: chceme upozornit na potřebu zpřísnění zbraňové legislativy,“ upozornil Němec.

Vichnar připouští, že do chystané novely zbraňového zákona, která v Poslanecké sněmovně půjde do třetího čtení, se nic zásadního už asi doplnit nepodaří – avšak iniciativa si hodně slibuje od projednávání takzvaných změnových zákonů.

K možným úpravám, jež by přinesly lepší ověřování psychické způsobilosti a propojení databází upozorňující na držitele zbraní s psychickými problémy, je ustanovena pracovní skupina ministerstva vnitra. Na její jednání se Vichnar chystá v pátek 27. září.

Nezastírá, že na své aktivity očekává negativní reakce. Zažil to ostatně už ve vánočním období, kdy se po střelbě na fakultě vyjadřoval na sociálních sítích. Sklidil prý tucet reakcí nesouhlasných, ale korektních. Zastánci zbraní mu mimo jiné psali, že kdyby na místě byli ozbrojení studenti, mohli útočníka eliminovat a jeho řádění zastavit v počátcích. A pisatelé fandili i používání tlumičů, což prý ocení lidé bydlící v okolí střelnic. Stejně jako zmiňovali, že naše zbraňová legislativa patří k nejlepším.

Opačný názor než on vyznávají třeba příznivci iniciativy s mottem Mně na kvér nesahej! vystupující proti omezování zbraní. Zdůrazňují, že ty za nic nemohou – a problém není ani v jejich dostupnosti.

Například s argumentem, že ve Švýcarsku mají útočnou pušku, a to „opravdovou“ se schopností střílet dávkami, prakticky v každé domácnosti – a masové zabíjení se tam nevyskytuje.

Nebo s odkazem na popravenou vražedkyni z roku 1973 Olgu Hepnarovou, která také měla v plánu střílet do lidí. Až když ji nepřijali do tehdejší organizace Svazarm, a tudíž ke zbraním nezískala přístup, rozhodla se svůj záměr zabíjet dokonat jinak: najela do lidí čekajících na tramvajové zastávce vypůjčeným nákladním autem…

Zkušenosti nejen se vzduchovkou

Představitelů iniciativy Všem, kdo nejsou lhostejní, se Deník zeptal, jaká byla jejich osobní setkání se střelnými zbraněmi. Zřejmě nejrozsáhlejší je má docent Němec. Byl na vojně, kde absolvoval i ostré střelby ze samopalu.

„Ale bez nadšení,“ poznamenal. Naopak dalšímu pedagogovi Vichnarovi už se povinná vojenská služba vyhnula, a tak má pouze klukovskou zkušenost se vzduchovkou. S armádou neměl nic do činění ani student Hercík. Přesto si vyzkoušel nejen vzduchovku, ale pálil i na střelnici, a to několik měsíců před loňskou tragédií na fakultě; její návštěvu dostal jako narozeninový dárek.

„I kvůli zkušenosti z té střelnice se teď snažím prosazovat omezení zbraní,“ řekl Deníku.