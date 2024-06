Podle závěru policejního vyšetřování nejprve 15. prosince v Klánovickém lese na okraji metropole zastřelil otce na procházce s kočárkem i jeho miminko – a pak začal masakrovat lidi. Přišel totiž osudný 21. prosinec.

Tehdy nejprve v domě v Hostouni, kde bydlel, zamordoval otce – a zřejmě si přál, aby ani zde nešlo o jeho jedinou oběť. Uvnitř totiž ještě nastražil improvizovaný výbušný systém. Pak se znovu vydal do Prahy, po zuby ozbrojený (podle dostupných informací zbraněmi koupenými na dluh), a v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy střílel na studující i pedagogy.

Čtrnáct lidí nepřežilo, 25 dalších utrpělo zranění. Postřeleni byli nejen lidé uvnitř budovy, ale i v jejím okolí. Když se k němu blížili zasahující policisté, ranou z brokovnice se zkrácenou hlavní ukončil i svůj život.

To vše napáchal sám, jediný – a tak se také zapíše tím nejčernějším písmem do dějin českého zločinu i domácí kriminalistiky. Zřejmě však nikoli do historie psychiatrie; alespoň ne nijak zásadně. Alespoň to vyplývá z dosud zveřejněných informací i z faktu, že policie případ odložila. To v pátek 14. června oficiálně potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Právě toto státní zastupitelství si během vyšetřování vyhradilo poskytování informací k případu. To už je s ukončením prověřování věci minulost – a tak by zřejmě během příštího týdne mohla policie uvést k případu bližší podrobnosti. Včetně odpovědí na řadu otázek, na něž veřejnost dosud čeká.

Pietní průvod a objetí fildy. | Video: Deník/Eliška Stodolová

Policie skončila, teď pracují pošťáci

„Dnešního dne zahájil policejní orgán doručování usnesení o odložení věci dotčeným osobám,“ konstatoval Cimbala.

„S ohledem na ochranu práv poškozených bude možné reagovat na dotazy médií a poskytnout informace až po doručení usnesení těmto osobám. Státní zastupitelství, byť se na prověřování aktivně podílelo, se též s vypracovaným finálním usnesením policejního orgánu musí podrobně seznámit,“ uvedl jako vysvětlení, proč detaily ze zjištění kriminalistů nelze představit hned.

Kdy tedy? „Předpokládáme, že doručování usnesení o odložení věci by mělo být ukončeno začátkem příštího týdne – oficiální vyjádření lze tedy očekávat též v průběhu příštího týdne,“ odhaduje Cimbala.

Také policie prostřednictvím twitterové platformy X upozornila, že na nová sdělení je třeba ještě počkat. „O závěrech prověřování chceme nejprve informovat všechny poškozené – a až následně veřejnost,“ vysvětluje, proč do doby doručení usnesení všem poškozeným nebude k věci poskytovat další informace. „O stejnou míru empatie žádáme i média, a to především z úcty ke všem, kterých se tato tragédie dotkla,“ dovolává se policie slušnosti v řadách žurnalistů.

Otázky předložili členové rodin obětí

Kolem podrobností šokujícího případu lze očekávat značný rozruch. Včetně nové vlny debat, zda alespoň masakru v budově fakulty nebylo možné zabránit, když už před tragickou střelbou tento objekt navštívili policisté po dotyčném pátrající.

Byť neměli v té chvíli informace, že hledají útočníka, ale možného sebevraha. Policie informovala, že od středy mohou lidé v postavení poškozených nahlížet do trestního spisu. A někteří členové rodin studentek zasažených střelbou už během uplynulých měsíců dávali najevo, že mají hodně otázek. Zřejmě nejhlasitěji matka jedné z obětí a otec postřelené dívky, který se dokonce ptal jako poslanec.

Pieta u Karolina. | Video: Deník/Eliška Stodolová

Od minulého týdne jsou také známy závěry Generální inspekce bezpečnostních sborů, jež se velmi obsáhle věnovala zkoumání, zda se některý z policistů nedopustil pochybení na úrovni trestného činu.

Nastalo se tak – a celkový závěr je jednoznačný: počínání policie včetně předávání aktuálních poznatků mezi složkami ve Středočeském kraji a v Praze bylo logické a efektivní.

Z pohledu inspekce udělala policie maximum: zabránit masakrující střelbě na fakultě se nedalo. Inspekce však také současně pojmenovala, co z policejních postupů i vybavení by se pro budoucnost mělo vylepšit. Podněty ke změnám jsou to rozmanité: od komunikace po výzbroj.