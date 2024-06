V pátek uplyne půl roku od střelby, při které přišlo o život 14 lidí. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu. Příprava místa na náměstí Jana Palacha, na kterém má být kámen usazen, podle Dufka již začala.

„Měl by to být kus pískovce, dost surový, neopracovaný,“ řekl Dufek. Kámen má být asi tři metry vysoký. Podle zprávy k návrhu pietního objektu, kterou má ČTK k dispozici, by měla objekt doplnit deska či kubus informující o připomínané události.

Kámen by měl podle zprávy vážit asi osm tun. V přilehlém parku před budovou u Rudolfina by mohly pietu doprovodit vysázené rostliny, uvedly Lidové noviny, které dnes na přípravu památníku upozornily.

„Je to nabídka místa nebo objektu, který si k sobě může vztáhnout pietu, vzpomínání,“ řekl Dufek. Pietní menhir je podle něj určený pro širokou veřejnost, pro kohokoliv, kdo by měl potřebu místo využít, doplnil.

Zda se na kameni objeví do budoucna například jména obětí, záleží podle Dufka na domluvě s rodinami obětí. „Může se to proměňovat, podoba toho místa, ale v tuhle chvíli tam nebudou. Není to vyloučeno, ani to není pevně v plánu, je to možnost,“ řekl dnes ČTK.

Fakulta počítá i s přípravou trvalé památky. „Chceme v přípravě toho trvalého pietního místa nebo objektu postupovat citlivě a s rozmyslem. Budeme chtít vyhodnocovat podněty od akademické obce i od rodin," řekl Dufek. Přesný časový harmonogram fakulta nemá, nechce proces uspěchat, uvedl.

Pietní průvod a objetí fildy. | Video: Deník/Eliška Stodolová

Tragickou událost připomíná i takzvané tiché místo ve čtvrtém patře hlavní budovy, které bylo při střelbě a následném policejním zásahu nejvíce poničené. Dvě místnosti, ve kterých zemřely oběti prosincové střelby, a spojovací chodba mají fungovat jako pietní místa do konce roku, uvedli již dříve zástupci fakulty.

Podle Dufka je čtvrté patro určené především pro fakultu. Místnosti slouží jako pietní místa od konce května. Lidé v nich najdou kovové studánky, kameny nebo například květiny. Návštěvníci mohou na místě zanechat vzkaz, položit votivní předměty, manipulovat s vodou ze studánek či zapálit svíčku.

Střelba na fakultě je nejtragičtější obdobnou událostí v historii České republiky. Podle policejní zprávy o poskytnuté psychosociální pomoci významně psychicky zasáhla na 9000 lidí. Policie skončila prověřování prosincové střelby, případ odložila, uvedlo minulý týden Městské státní zastupitelství v Praze. Poškození již mohou nahlížet do zkompletovaného trestního spisu, informovala policie minulý týden.

Policie již doručila prvním poškozeným usnesení o odložení, informovala dnes na síti X. Někteří si podle ní stěžují, že se informace dozvídají z médií. Policie proto opět požádala novináře, aby informace nezveřejňovali dříve, než budou vyrozumění všichni poškození.