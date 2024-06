Kolem někerých sdělení, jež zazněla, se rozpoutaly debaty, v nichž došlo na další argumenty, vyjádření a hodnocení. Dospěly tak daleko, že o týden později, ve čtvrtek 27. června, server Novinky.cz zveřejnil článek nazvaný „Policie potvrdila, že lhala. O kamerový záznam vůbec nežádala“.

Reaguje mimo jiné na slova pražského policejního ředitele Petra Matějčka, který před poslanci řekl, že na fakultě byl zastaralý kamerový systém, umožňující náhled pouze on-line.

Tedy – jen sledovat, co se právě děje, ale nikoli práci se záznamem. Následně zástupci policie uváděli, že členové hlídek pátrajících po 24letém studentovi z Hostouně na Kladensku, jenž se pak o půl druhé hodiny projevil jako masový vrah, se ptali na vrátnici, zda by jim tamější pracovník mohl přehrát záznam z kamery monitorující vstup.

Oslovený zaměstnanec měl údajně odpovědět, že to není možné. Přesně takto to však nebylo. Mimochodem: vyšlo najevo, že u vstupu do budovy se s ním policisté jen těsně minuli a v době jejich příjezdu se dotyčný ukrýval na záchodcích ve čtvrtém patře.

Následně se ozvali zástupci univerzity a řešilo se, že v budově je vždy přítomen někdo, v jehož kanceláři je možné záznam zhlédnout. Řešilo se, ale zbytečně. Ukázalo se, že o kamerový záznam hlídka při příjezdu vůbec nežádala. Jestliže předtím zástupci policie tvrdili něco jiného, šlo prý o informační nesoulad, což už si policejní činitelé mezi sebou vyříkali. A nyní došlo na vysvětlování ve vztahu k veřejnosti.

„Jedná se o naši nepřesnou interpretaci, nikoliv o lež!“ uvedla policie ve čtvrtek odpoledne v rámci svého profilu na twitterové platformě X, že šlo jen o omyl. Přičemž zopakovala informace, které zazněly před týdnem. Úkolem prvosledové hlídky vyslané do budovy fakulty bylo pátrat po horké stopě: zjistit, zda tam hledaný muž opravdu studuje – a pokud ano, kde by se případně mohl zdržovat.

„Vytěžování kamerových systémů tedy nebylo na místě, a to kvůli informaci, že hledanému ve 14 hodin začíná přednáška v Celetné ulici,“ připomíná policie s tím, že k budově v Celetné se také hlídky přesunuly. Do hlavní budovy na náměstí Jana Palacha se policisté vrátili až po oznámení, že tam kvůli řádění střelce ve čtvrtém patře umírají lidé (přičemž dalším z diskutovaných problémů je, že se v objektu neorientovali – a to do té míry, že měli problém dostat se na místo činu).

Aktuální sdělení policie zní: první hlídky, které krátce po střelci vstoupily do budovy, a to hodinu a půl předtím, než zde začal vraždit, o záznam nežádaly. Ani na vrátnici ani jinde; pouze si na studijním oddělení vyžádaly fotografii hledaného mladíka z univerzitní databáze a získaly informace o jeho rozvrhu hodin; procházely také část prostor v nižších podlažích. „Žádný prostor k prohlížení kamer tu nebyl. Vytěžení těchto kamer a zjištění, že to na vrátnici nejde, proběhlo po střelbě, kdy ho prováděl kriminalista,“ upřesnila nyní policie prostřednictvím sítě X.

Připomněla ještě, že ani prohlížení záběrů ještě před střelbou by nic nepřineslo a běh událostí nezměnilo: „Na záběrech hledaný muž není poznat, protože mu není vidět do tváře. V době pátrání po horké stopě by tedy tento úkon nepřinesl žádný poznatek, který by přispěl ke zjištění, že je hledaný v budově.“

Ke zkoumání okolností policejního zásahu z 21. prosince 2023 se Poslanecká sněmovna rozhodla zřídit vlastní vyšetřovací komisi.