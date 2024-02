GIBS zatím nezjistila, že by policisté při zásahu na FF spáchali trestný čin

ČTK

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zatím nezjistila skutečnosti, z kterých by vyplývalo, že by některý z policistů spáchal trestný čin při zásahu u prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Na dnešním jednání sněmovního bezpečnostního výboru to řekl šéf inspekce Vít Hendrych. Definitivně by podle něj mohla GIBS svou práci při vyšetřování dokončit v řádu dvou až tří měsíců.

Tisková konference ke zhodnocení zásahu policie proti střelci v budově FF UK. | Video: Deník/Radek Cihla