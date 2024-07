Jestliže portál iDnes uvedl, že v souvislosti s kritikou, jíž čelí pro své výroky, má být Matějček v tomto týdnu odvolán, policie se za něj síti X postavila. „Byl 21. prosince 2023 jedním z prvních velitelů, kteří jeli na místo střelby a koordinovali nasazení hlídek. Byl podporou policistům – a navíc okamžitě po osudové střelbě aktivně hledal odpovědi na otázku, jak podobné tragédii v budoucnu zabránit,“ uvádí. „Odvolávat respektované velitele, v jejichž postupu neshledal pochybení úřad vnitřní kontroly a ani Generální inspekce bezpečnostních sborů, není nyní na místě,“ zdůrazňuje.

Nejvyšší vedení policie i resortu vnitra takový krok neplánuje ani v souvislosti s Matějčkovými vyjádřeními, z nichž některá ostře kritizovala část pozůstalých. Naopak oceňuje, jak pražský ředitel „opakovaně trpělivě vysvětloval zásah jak Bezpečnostnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak i veřejnosti – a pokračovat v tom bude i před vyšetřovací komisí“. Věc totiž není uzavřena – k objasnění všech okolností sněmovna zřídila vyšetřovací komisi.

Hledaný sebevrah, nebo vrah?

Policie nabízí nové vyjádření, v němž se mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík mimo jiné vrací k již dříve představeným argumentům, že policisté mohli pracovat jen s těmi informacemi, které měli v konkrétní chvíli k dispozici. Tudíž jejich činnost nelze hodnotit z pohledu toho, co vyšlo najevo později.

Zdůrazňuje, že v době pátrání po budoucím střelci policie neměla ani náznak informací o tom, co dotyčný chystá (a že to byl on, kdo už o necelý týden dříve vraždil v Klánovickém lese). Vědělo se, že jeho kamarádka upozornila na svou domněnku, že by mohl chtít spáchat sebevraždu. Když se zjistilo, že je držitelem zbraní, a tudíž by mohl být nebezpečný, policie „bezpečnostní opatření nastavila na naprosté maximum“.

„Počet nasazených policistů a techniky byl naprosto totožný, jaký by byl v případě pátrání vrahovi,“ uvedl Moravčík. To se prý stalo ještě předtím, než od středočeských kolegů přišla zpráva z Hostouně, že se v mladíkově bydlišti našlo tělo jeho mrtvého otce (avšak zatím bez potvrzení, že ten se stal obětí násilného zločinu, protože nejprve bylo třeba počkat na likvidaci nastraženého výbušného systému).

Kdy žádala policie o video?

Výrok, že původně policisté pracovali s informací, že hledají člověka, který by mohl chtít spáchat sebevraždu, jsou Matějčkovi často vytýkána. Policie nicméně trvá na tom, že to tak skutečně bylo. A že se policejní ředitel zapletl do slov o tom, že v době, kdy se dvě policejní hlídky přijely na fakultu na dotyčného poptat (a dokonce procházely části nižších podlaží) nebylo možné prohlížet záznam z kamerového systému – což univerzita odmítla s tím, že o ně členové hlídek ani nežádali? Matějček podle policejního vyjádření nelhal: jen se slovy o zastaralém systému zmiňoval technické souvislosti, jež se objevily v počátečních fázích vyšetřování střelcova řádění.

O procházení záznamu tedy žádali kriminalisté po střelbě a nikoli členové uniformovaných hlídek před ní, jak se zprvu mohlo zdát. „Prvosledové hlídky nebyly na místě určené k tomu, aby vytěžovaly kamerové systémy. Jejich úkol byl zjistit prvotní informace o hledané osobě. Vypátrat, zadržet – nikoliv hledat na záznamu někoho, u koho nevíme, v kolik do budovy přišel, co měl na sobě a jak celkově vypadal,“ vysvětluje Moravčík s tím, že záznam pak měl smysl pro kriminalisty – kvůli zmapování pohybu střelce po objektu.

„Prvosledová hlídka kamerový záznam nežádala, protože to není náplní její činnosti,“ konstatoval. A trvá na tom, že i sama univerzita potvrdila, že kamerové systémy na filozofické fakultě nedosahují vysoké technické úrovně.

Moravčík také odmítl, že měl být student snad nápadný masivním nákupem střeliva. „Nákupy v objemu, ve kterém je učinil, nejsou nikterak výjimečné, konstatoval. Odkazuje na zvyklosti členů střeleckých klubů nebo mysliveckých spolků, kteří běžně nakupují nejen pro sebe, ale i pro kolegu. Student si pořídil zcela běžné pistolové střelivo v ráži 9 mm Luger bez toho, že by budil pozornost, i když celkem nakoupil 4,2 tisíce kusů. „Nikoli najednou, nýbrž v několikaměsíčním horizontu, přičemž maximální množství nakoupeného střeliva v rámci jednoho nákupu bylo tisíc kusů,“ upřesnil Moravčík.

Podotýká také, že naše zákony vyžadují pouze registraci zbraní; nikoli střeliva.

Diskuse na sociální síti

Reakce uživatelů sociální sítě ukazují, že policejní vysvětlování nepadlo na zrovna nejúrodnější půdu. Mínění, že policisté mohli pracovat jen s informacemi, které měli k dispozici, a udělali maximum, jakkoli dnes s odstupem dokáže u klávesnice a kávy „být chytrý“ kdekdo, vyslovilo jen pár diskutujících. Stejně jako názor, že zabránit pachateli ve vraždění nikdo z vedení policie prostě nemůže. Většina je spíš toho názoru – a někdy vysloveného razantně – že by se měl poděkovat nebo pakovat nejen Matějček, ale i činitelé stojící nad ním.

Účastník debaty Tomáš S. připomněl slova jedné z pozůstalých, známé jako maminka Elišky, jež se na jednání poslanců z bezpečnostního výboru v červnu obrátila na špičky policie i ministerstva s výzvou k odstoupení: „Židle, na kterých sedíte, vám nepřísluší. Nejste jich hodni, pane Rakušane, pane Vondrášku a pane Matějčku. Na fakultě vraždila zrůda v lidském převleku – a vy jste jí ještě podrželi dveře.“

Oslovení funkcionáři tehdy vyjádřili lítost nad tím, co se stalo, vyřkli slova účasti i soustrast – stejně jako pochopení, že poté, co ji potkalo, hovoří matka právě takto. K tomu, aby opustili funkce, však nevidí důvod. Ani postup této ženy se však u diskutujících na síti nesetkal zrovna s vlnou souhlasu.

Dohadování o tragédii, jež se před sedmi měsíci odehrála v univerzitní budově, zdaleka není konec. Nyní se hodně očekává od závěrů sněmovní vyšetřovací komise, jejíchž deset členů a členek má přezkoumávat dění z 21. prosince od rána do konce zásahu složek integrovaného záchranného systému. Podle očekávání by po jejím neveřejném jednání mohly zaznít nové skutečnosti; snad i ke konkrétní roli velících policistů.