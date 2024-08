Hašení požárů pustošících Řecko sleduje s napětím řada rodin z Prahy a středních Čech. A nejen z toho důvodu, že se na jih Balkánského poloostrova leckdo chystá vyrazit na dovolenou. Někdo tam má i své blízké nebo kolegy, nasazené přímo do boje s plameny. Zdejší hasiči a záchranáři jsou výrazně zastoupeni v českém odřadu, který vyjel do Řecka na pomoc s likvidací ohně v přírodním prostředí; dalším kolegům se změnily služby, protože je musí zastoupit.

V úterý 13. srpna vyrazil na dvoudenní přesun pozemní tým nejen s vybavením pro likvidaci lesních požárů, ale také se zásobami, aby mohl pomáhat s minimálními požadavky na místní podporu. Vedle 64 profesionálních hasičů k němu patří také sedm členů Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a čtyři pracovníci technické podpory, připomněl mluvčí hasičů Martin Kavka.

S hasiči vyráží na pomoc i záchranáři

Pražští záchranáři informovali prostřednictvím twitterové platformy X, že poskytovat zdravotnickou podporu zasahujícím hasičům (podobně jako loni za obdobné situace) vyrazilo z jejich týmu sedm zdravotníků s čtveřicí vozidel. Mají s sebou nejenom sanitní vůz v tradiční podobě, ale také „sanitku“ na podvozku nákladního automobilu i čtyřkolku. Měli by tedy být pohybliví také v náročnějším terénu.

Celkově se na více než dva tisíce kilometrů dlouhou cestu, naplánovanou do středečního večera, vydalo třicet kusů rozmanité techniky; nechybí ani hasičský autobus. Od čtvrtka se už počítá s nasazením do akce.

Hasiči vezou čtyřkolky

Z řad Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se do Řecka vypravilo hned 13 mužů, připomněl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora. Před odjezdem na Břeclavsko, kde bylo v Podivíně centrální shromaždiště a ve středu po poledni odtud kolona s blikajícími majáky vyrazila směr Řecko, se už v pět ráno sjeli na hasičské stanici v Říčanech. Dorazilo po čtyřech hasičích z územních odborů Beroun a Kladno plus po jednom z územních odborů Benešov, Kolín, Kutná Hora, Mělník a Mladá Boleslav.

Sýkora připomněl, že do Řecka jedou hasiči speciálně vyškolení na zásahy u lesních požárů. „Navíc většina z nich už ví, do čeho jde, protože v Řecku pomáhali v minulých letech,“ poznamenal. Takové zkušenosti jsou cenné, protože řecká situace se dosti odlišuje od obvyklého hašení v našich podmínkách. Mluvčí vyzdvihl, že vedle cisternové stříkačky vyslali středočeští hasiči do Řecka hned tři speciálně vybavené čtyřkolky. Naprostou většinu z celkového počtu čtyř těchto vozidel, zařazených do hasičské mise.

Vozítka, která si dokážou poradit i s těžkým terénem, mohou nasazeným hasičům posloužit rozmanitým způsobem.

„Za prvé jako průzkumné vozidlo, které dokáže rychle a efektivně zmapovat terén a se zkušenou posádkou cíleně zasáhnout na pravém místě. Čtyřkolka může v terénu sloužit díky výkonnému čerpadlu i jako přečerpávací stanoviště – a pomoci tak s dopravou vody na větší vzdálenost až přímo na požářiště. Třetí variantou je využití ženijního nářadí, jímž jsou čtyřkolky vybaveny, v místech, kam se není možné dostat s vodou; například narušením souvislého porostu, aby se oheň nemohl šířit,“ vypočetl Sýkora. Rozhodně tedy není jediným přínosem čtyřkolek schopnost pohybu i v náročných podmínkách, kde mohou převážet materiál i lidi.

Mluvčí také poznamenal, že s nasazením vyslaných hasičů se počítá na deset dní. „Pokud by za tu dobu nebyly požáry uhašeny, už nyní se připravuje další třináctičlenná skupina, která by je měla vystřídat,“ konstatoval.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) prostřednictvím sítě X nabídla upřesnění: „Předpoklad nasazení je 20 dní, po 10 dnech se připravuje jejich střídání.“