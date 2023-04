Zdroj: Youtube

Původně zde sídlila krajem zřizovaná Středočeská galerie, která se transformovala v instituci vznešenějšího názvu: ČMVU neboli České muzeum výtvarných umění. V odborných kruzích byla její činnost chválena a oceňována, avšak na přízni návštěvníků se to neprojevilo.

Obrazy musely pryč. Co je však má nahradit?

Minimální návštěvnost byla tím, co Rathův tým vedení ČMVU vytýkal hned po svém nástupu k moci na podzim roku 2008. Dospěl však k závěru, že krajem financovaná kulturní instituce v centru Prahy středočeskému cestovnímu ruchu nepomůže, i kdyby před jejími dveřmi stály fronty – a nemovitosti v Husovce je třeba využít jinak.

Za značného napětí provázeného odchody pracovníků bylo muzeum přestěhováno do tehdy zcela čerstvě zrekonstruovaného komplexu Jezuitské koleje v Kutné Hoře – s tím, že v novém působišti se pozmění i činnost. Tak se v roce 2009 zrodila dnešní úspěšná GASK: Galerie Středočeského kraje.

V uvolněných objektech v Praze začala velkorysá a nákladná rekonstrukce – hlasitě kritizovaná tehdejší pravicovou opozicí – jejíž dokončení se opakovaně posouvalo. Cílem bylo vybudovat na turisticky frekventovaném místě, vcelku blízko Karlova mostu, „bránu zvoucí k návštěvě středních Čech“.

Výsledek Rath po dvou letech prací představil na sklonku března 2012: vznikl koncept GATE Galerie s infocentrem tehdejší Středočeské turistické a informační služby, občerstvením se záměrem nabízet produkty ze středních Čech i s galerijními prostorami – a chystaly se i další záměry: prodejní výstava prací středočeských umělců, školicí centrum, pronájem kancelářských prostor, ale především oživení románsko-gotických sklepů s expozicí, jež minulost středních Čech představí formou příběhů (a za použití moderních prvků jako využití hologramu vznášejícího se v prostoru nebo promítání na podlahu). Tehdy také Rath upozornil na úmysl natočit propagační snímek zvoucí k návštěvě historických míst ve středních Čechách, ve kterém on osobně ztělesní Petra Parléře…

Připravovaný scénář ale stejně jako další Rathovy plány zůstal u ledu poté, co tehdejšího hejtmana v polovině května 2012 zatkla policie se sedmi miliony korun v krabici na láhve s vínem. To přineslo nejen okamžitý konec Ratha-politika, ale také velkou kauzu korupčních manipulací s krajskými zakázkami. Padl i původní koncept využití nemovitostí, pro jejichž části kraj hledal nájemce.

Tak se stalo, že od roku 2015 lákalo návštěvníky Apple Museum, když kraj prostory původní galerie pronajal na deset let Nadaci Centrum Pop Artu, která se pak změnila v Nadaci Art 21. Muzeum pak bylo v 2020 uzavřeno a roce 2021 zrušeno – s odkazem na dopady covidové pandemie.

Zdejší zdi by ale mohly vyprávět i další příběhy. Třeba ten z roku 2017, kdy se na sklonku srpna otevíralo nově upravené turistické informační centrum, tehdy již provozované Středočeskou centrálou cestovního ruchu (která byla právě tehdy založena). Byl u toho nynější ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), tenkrát v roli náměstka hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu – přičemž po jeho boku se usmívala do objektivů hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Otevření turistického informačního centra Středočeského kraje Zdroj: Středočeský kraj

S nynějšími zkušenostmi se to zdá málem neskutečné – a je to přitom historie stará jen pět a půl roku.

Nájem nakvap a s povinností bourat

Když se Deník v minulosti dotazoval, proč prostory v atraktivní lokalitě, odkud byla odvezena expozice počítačů, zůstávají prázdné, hejtmanství odpovídalo, že kraj řeší s bývalým nájemcem odstranění stavebních úprav, kdy požaduje vrátit prostory do stavu v době kolaudace z roku 2012. Bývalý nájemce totiž místnosti upravil podle potřeb své expozice, avšak při její likvidaci zmizelo převážně jen to, co lze snadno vzít do rukou a odnést.

Podle znaleckého posudku je ještě třeba odstranit sádrokartonové konstrukce, truhlářské i zámečnické prvky, povlakové krytiny, podlahy ze dřeva i z kamene, malby i tapety a elektrické rozvody – přičemž se jedná o práce v odhadované ceně bezmála 900 tisíc korun bez DPH.

Tohle všechno udělat stále zůstává potřebné. Plyne to ze slov středočeského radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václava Švendy (Spojenci/TOP 09). „V rozporu s podmínkami smlouvy nájemce po ukončení své činnosti v roce 2021 neuvedl tyto prostory do původního stavu,“ konstatoval. S tím, že navrácení podoby z doby po rekonstrukci v roce 2012 bude kraj požadovat po budoucím nájemci. „Náklady budou samozřejmě odečteny od ceny nájemného,“ uvedl Švenda.

Na to, že se nyní hledá nájemce, upozornila na facebooku Středočeská centrála cestovního ruchu.

„Zrealizujte svůj podnikatelský sen v samém srdci Prahy,“ nabízí s odkazem na vyhlášenou soutěž na pronájem nebytových prostor, které centrála spravuje. Zmiňovaných 700 metrů čtverečních nabízí jménem kraje do pronájmu na pět let – a to již od června. Zájemci přitom mohou podávat své nabídky ještě na počátku května.

Švenda připomíná atraktivnost místa v samém centru Prahy na Královské cestě. „Podle kolaudačního rozhodnutí, které je třeba respektovat, jde o výstavní či galerijní prostory. Pro tento aktuálně nevyužitý prostor bychom chtěli najít nájemce, který důstojným způsobem přitáhne pozornost k regionu středních Čech,“ naznačil, že po epizodě s americkými počítači se má opět vrátit původní představa z Rathovy éry.