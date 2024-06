Pro předplatitele

Milan Holakovský dnes 06:30

Citlivější jedinci by se kvůli zvýšenému výskytu sinic měli v Praze vyhýbat v nynějších horkých dnech osvěžení v Šeberáku; do středních Čech by se raději neměli vydávat na Orlík. Naznačují to nejnovější údaje hygieniků k vyhodnocení posledních rozborů odebraných vzorků koupacích vod.