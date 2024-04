Kdo ví, jak se věci vyvinou. Člověk žijící dejme tomu v Rudné by se za čas možná mohl stát regulérním Pražákem. Naopak nelze vyloučit, že by dejme tomu třeba Kunratičtí jednou opět mohli být Středočechy jako kdysi. Nebo například lidé ze Zbraslavi? Všechno jsou to jen teorie, úvahy či hypotézy – avšak. Nejde totiž o nepodložené spekulace. Něco visí ve vzduchu; něco se chystá.

Metropolitní region může získat různé podoby

O možném připojení části středních Čech k Praze, v rámci utváření struktur metropolitního regionu, Deník poprvé slyšel v roce 2018 od tehdejšího (a nynějšího rovněž) náměstka primátora hlavního města Petra Hlaváčka (tenkrát za TOP 09, nyní za STAN). S tím, že takový krok by usnadnil územní plánování, ale i mnohé v rámci operativního řízení běžných záležitostí. Zejména v atraktivních oblastech podél příjezdu do metropole po dálnicích.

Praha hlásí alarmující počty průjezdů na červenou. Několik tisíc za čtvrt roku

Tyhle myšlenky žijí – a nabývají na aktuálnosti, plyne ze slov náměstka hejtmanky Středočeského kraje Jiřího Snížka (Piráti), který má v radě kraje na starost oblast regionálního rozvoje a územního plánování. I on naznačuje, že by změny v územním uspořádání mohly přispět ke snazšímu zvládání četných výzev.

Obzvlášť v mimořádně intenzivně se zalidňující oblasti: prstenci již nyní hustého osídlení při pomezí hlavního města a středních Čech. Velký nápor se i nadále očekává zejména v lokalitách Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Říčany, Hostivice, Roztoky – tady v oblasti „Zápraží“ – a intenzivní zřejmě bude také na Českobrodsku. Stěhují se sem další a další příchozí z různých krajů. Za lepší nabídkou pracovních příležitostí, vyššími výdělky, dostupností metropole.

Jestliže mají výrazné zastoupení mladé rodiny, nepřekvapí, že se zde jako problém jeví citelný nedostatek míst pro děti ve školkách i školách. Jak na středočeském území, tak v přilehlých oblastech hlavního města; třeba radnice Prahy 6 vnímá situaci jako velmi tíživou. Neváhá se dokonce soudit kvůli platnosti omezujících opatření pro zápisy dětí do první třídy, týkajících se předškoláků, kteří na jejím území nevyrůstali.

Praha 6 nechce u zápisu do školy budoucí prvňáčky odjinud. Věc řeší soud

Jenže: napadlo vás, že tyhle děti, které vlastně „není kam dát“, záhy dorostou, budou chtít zakládat rodiny – a ty potřebují někde bydlet? Nejlépe v regionu, kde žily dosud (a kde jsou zajímavé pracovní i mzdové příležitosti, jež přilákaly už jejich rodiče). Zase pro ně nebude dost místa.

Podívejme se ještě na lidi o pár desítek let starší. Na seniory potřebující péči. I těch bude přibývat; navíc s narůstající potřebou služeb pro lidi s Alzheimerovou chorobou či dalšími typy demence. Bude je kam umístit, když už nyní může řada rodin hovořit o zoufalém hledání a nekonečném čekání?

Aby Oni nedělali trable a táhli za jeden provaz

Tohle všechno jsou patálie, jejichž řešení by se mohlo dařit účinněji koordinovat na metropolitní úrovni. Pohledem na jeden region – ne že máme Středočeský kraj s jeho okresy a Prahu mající také funkci kraje s jejími městskými částmi; existuje tedy hranice, kde na jedné straně žijeme my a na té druhé oni. Ti Oni by možná byli fajn lidi – jenže dělají Nám potíže. Už jen tím, že tu jsou; právě zde. Jezdí k Nám autem, vozí k Nám děti, dýchají náš vzduch. Kdyby čára v mapě představující hranici zmizela, možná by se snáz hledalo řešení společných problémů na jejích obou stranách.

Problémy kolem parkování v Praze může podle Hřiba řešit jedině zdražení

Řečeno je to možná trochu kostrbatě, ale jazyk úředníků to zvládá ještě hůř. Hovoří o „institucionalizaci a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru“, což by do budoucna umožnilo hlubší vazby mezi Prahou a Středočeským krajem – a ano, třeba i možné splynutí. Prostě: sloučení v nějaké formě – ať už by vznikl jeden celek, nebo by došlo na jiné varianty posouvání hranice či její mazání v mapě.

Nejsou to jen úvahy ve stylu „co by, kdyby možná“, potvrzují Snížkova slova. „Společně s Ministerstvem vnitra ČR a dalšími subjekty sbíráme analytické podklady pro nastavení systému veřejné správy v Pražské metropolitní oblasti, a to včetně kvantifikace finančních dopadů,“ konstatoval náměstek hejtmanky. A netají, že kvůli rozvoji Pražské metropolitní oblasti se zvažuje i možné sloučení středních Čech s hlavním městem. Ve hře by ale mohly být i různé dílčí varianty. Třeba Velká či Malá Praha – kdy by se k hlavnímu městu nově přičlenilo nové území, anebo naopak oddělila část dosavadního. Vše je zatím ve stadiu úvah – což však neznamená, že se na obzoru nemůže objevit překvapivé rozhodnutí. Pro někoho asi šok.